Агент считает, что Тюкавин может повторить рекорд Дзюбы по голам за сборную.

Алексей Сафонов , агент нападающего «Динамо » Константина Тюкавина , допустил, что его клиент повторит рекорд Артема Дзюбы по голам за сборную России.

«Костя – командный игрок, поэтому не зацикливается на цифрах. Ему интереснее, чтобы приезжали серьезные сборные.

Сможет ли он побить рекорд Дзюбы по голам за сборную? Это достижимо. Но как говорится: «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах». Поэтому самое главное, чтобы не было травм. Если все будет складываться хорошо, то, конечно, догоним», – сказал Сафонов.

Дзюба забил 31 гол в 56 матчах за сборную России. На счету Тюкавина 2 мяча в 9 играх.