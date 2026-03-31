  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Агент Тюкавина допустил, что форвард повторит рекорд Дзюбы по голам за сборную: «Это достижимо. Но как говорится: «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах»
5

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, допустил, что его клиент повторит рекорд Артема Дзюбы по голам за сборную России.

«Костя – командный игрок, поэтому не зацикливается на цифрах. Ему интереснее, чтобы приезжали серьезные сборные.

Сможет ли он побить рекорд Дзюбы по голам за сборную? Это достижимо. Но как говорится: «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах». Поэтому самое главное, чтобы не было травм. Если все будет складываться хорошо, то, конечно, догоним», – сказал Сафонов. 

Дзюба забил 31 гол в 56 матчах за сборную России. На счету Тюкавина 2 мяча в 9 играх. 

ВАР сделал футбол лучше?7824 голоса
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Алексей Сафонов
logoАкрон
logoКонстантин Тюкавин
logoДинамо Москва
logoАртем Дзюба
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
агенты
logoСпорт-Экспресс
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Особенно рассказывая о результативности наших современных форвардов
Не, ну с Брунеем сыграть раз пять и можно замахнуться
Чем дольше нас будут не допускать, тем больше шансов бить рекорды
А Жереми некогда смеяться - он тренируется! Голы вот один другого краше класть начал!
Если играть с такими сборными, как Куба, Непал в серии до четырёх побед, то.......
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Ко всем новостям
