Агент Тюкавина допустил, что форвард повторит рекорд Дзюбы по голам за сборную: «Это достижимо. Но как говорится: «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах»
Агент считает, что Тюкавин может повторить рекорд Дзюбы по голам за сборную.
Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, допустил, что его клиент повторит рекорд Артема Дзюбы по голам за сборную России.
«Костя – командный игрок, поэтому не зацикливается на цифрах. Ему интереснее, чтобы приезжали серьезные сборные.
Сможет ли он побить рекорд Дзюбы по голам за сборную? Это достижимо. Но как говорится: «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах». Поэтому самое главное, чтобы не было травм. Если все будет складываться хорошо, то, конечно, догоним», – сказал Сафонов.
Дзюба забил 31 гол в 56 матчах за сборную России. На счету Тюкавина 2 мяча в 9 играх.
ВАР сделал футбол лучше?7824 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Особенно рассказывая о результативности наших современных форвардов
Не, ну с Брунеем сыграть раз пять и можно замахнуться
Чем дольше нас будут не допускать, тем больше шансов бить рекорды
А Жереми некогда смеяться - он тренируется! Голы вот один другого краше класть начал!
Если играть с такими сборными, как Куба, Непал в серии до четырёх побед, то.......
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем