Ерохин об адаптации Джона Джона и Дурана в «Зените»: «Уже достаточно хорошо интегрировались и комфортно себя ощущают»

Хавбек «Зенита» Александр Ерохин рассказал об адаптации Джона Джона и Джона Дурана в команде.

Бразилец и колумбиец перешли в петербургский клуб зимой.

«В плане общения внутри команды Джон Джон и Дуран уже достаточно хорошо интегрировались и комфортно себя ощущают. Джон Джон сейчас играет чуть побольше, Дуран немножко меньше, поэтому у каждого есть свои сложности в плане адаптации. Но игроки и тренеры стараются делать все для того, чтобы этот период быстрее прошел и ребята максимально помогали команде на поле. 

Очевидно, что это очень сильные футболисты с хорошими качествами. Здесь вопрос в том, как быстро они смогут полностью себя проявить. Тот же Джон Джон уже забил первый гол и отдал результативную передачу. Поэтому я думаю, что в этом плане они потихоньку делают хорошие шаги», — сказал Ерохин.

ВАР сделал футбол лучше?7088 голосов
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
1 комментарий
Дуран своих последних работодателей сделал полными дуранами. Балотелли комнатный, блин
Материалы по теме
Тимощук о Дуране: «У них с Соболевым здоровая конкуренция, кто лучше, тот и играет. Надеемся, Джон сохранит рвение и желание, чтобы доказать, что он игрок основы «Зенита»
29 марта, 15:13
Семак о Дуране и Энрике: «Джон – талантливый игрок, ему непросто адаптироваться в РПЛ. Луису нужно прибавлять, но он не так много забивал и отдавал раньше – сложно ждать всплеска»
26 марта, 10:36
Масалитин о «Зените»: «Дуран как отрезанный ломоть смотрится, хотим видеть от иностранцев голы не только с точки. Соболева из другой команды давно убрали бы, но держат из-за паспорта»
20 марта, 21:15
Угадаете игроков АПЛ по их празднованию гола?
8 минут назадТесты и игры
Березовский об ограничениях связи в Москве: «Когда еду в центр, делаю скриншоты маршрута»
48 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальные стыки. Финал. Ямайка сыграет с ДР Конго, Боливия против Ирака
сегодня, 06:37
Спортс’’ открыл виртуальный музей истории российского футбола
сегодня, 06:14
Ошибочный пенальти «Зенита» с «Махачкалой», «Динамо» Минск во 2-м раунде КГ, Де Дзерби готов прийти в «Тоттенхэм», Буре получил орден от Путина, 76% фанатов в АПЛ против ВАР и другие новости
сегодня, 06:10
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. Финал. Италия в гостях у Боснии, Швеция сыграет с Польшей, Чехия против Дании, Косово примет Турцию
сегодня, 05:50
Товарищеские матчи. Англия примет Японию, Испания – Египет, Аргентина сыграет с Замбией, Бразилия против Хорватии
сегодня, 05:35
Товарищеский матч. Россия сыграет с Мали. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 05:12
«Норвегия – лучшая сборная в Европе». Тренер Сенегала о сопернике по ЧМ-2026
сегодня, 04:27
Головин об ЛЧ: «Старый формат был честнее: играли друг с другом дважды, результат меньше зависел от случайности»
сегодня, 03:52
Головин о летнем отпуске: «Езжу на Алтай. Хожу в баню и отправляюсь в сплавы по рекам»
21 минуту назад
Аддо уволен с поста тренера Ганы после поражений от Германии и Австрии. Африканцы сыграют на ЧМ-2026 с Англией, Хорватией и Панамой
33 минуты назад
Босния и Герцеговина – Италия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:02
Митрюшкин о нестабильности «Локо»: «Игра с «Акроном» показала, что исправим ситуацию. Сейчас поля станут лучше»
сегодня, 06:50
Лига наций. Стыковые матчи. Латвия встретится с Гибралтаром в ответной игре, Люксембург против Мальты
сегодня, 06:23
Головин об удалении с «Нантом»: «Говорю судейскому комитету: «Не понимаю, за что получил первую желтую». Они смотрят момент: «Мы тоже не понимаем»
сегодня, 06:07
«Противостояние ЦСКА с «Краснодаром» сейчас интереснее, чем со «Спартаком». Но значимость дерби гораздо выше». Пономарев о матчах
сегодня, 04:56
Мостовой о Головине: «Всегда производит яркое впечатление, против кого бы ни играла Россия. Настоящий лидер»
сегодня, 04:40
Орлов об Осипенко: «Не игрок основы «Динамо». Посчитайте, сколько они из-за него пропускают»
сегодня, 04:09
Киоун предложил «Тоттенхэму» вернуть Франка: «Игра была намного лучше, чем то, что мы видели в последних матчах»
сегодня, 03:36
