Ерохин об адаптации Джона Джона и Дурана в «Зените»: «Уже достаточно хорошо интегрировались и комфортно себя ощущают»

Ерохин рассказал об адаптации Джона Джона и Дурана в «Зените».

Хавбек «Зенита » Александр Ерохин рассказал об адаптации Джона Джона и Джона Дурана в команде.

Бразилец и колумбиец перешли в петербургский клуб зимой.

«В плане общения внутри команды Джон Джон и Дуран уже достаточно хорошо интегрировались и комфортно себя ощущают. Джон Джон сейчас играет чуть побольше, Дуран немножко меньше, поэтому у каждого есть свои сложности в плане адаптации. Но игроки и тренеры стараются делать все для того, чтобы этот период быстрее прошел и ребята максимально помогали команде на поле.

Очевидно, что это очень сильные футболисты с хорошими качествами. Здесь вопрос в том, как быстро они смогут полностью себя проявить. Тот же Джон Джон уже забил первый гол и отдал результативную передачу. Поэтому я думаю, что в этом плане они потихоньку делают хорошие шаги», — сказал Ерохин.