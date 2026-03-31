  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
1

Митрюшкин о нестабильности «Локо»: «Игра с «Акроном» показала, что исправим ситуацию. Сейчас поля станут лучше»

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о нестабильных результатах команды в весенней части сезона.

После 22 туров железнодорожники занимают в РПЛ третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

— Многим болельщикам «Локомотива» рестарт сезона напоминает прошлую весну. Как объяснить то, что все повторяется из раза в раз? Как выйти из этого положения?

— Рестарт не такой уж и плохой. Да, упустили очки в тот момент, когда конкуренты, наоборот, их набрали. Ничья, поражение в чемпионате, а затем вылет из Кубка России — это больно. 

Наверное, поражение в Кубке выбило нас. Но в РПЛ в меньшинстве обыграли «Пари НН», с тульским «Арсеналом» была непростая игра на синтетике, потом ничья с «Ахматом», где начали не так, как хотели, но после 0:2 вернулись в игру, а в конце чуть‑чуть не хватило, чтобы дожать соперника. Да, крупное поражение в Казани, но и там было удаление, а в меньшинстве все‑таки тяжело играть.

Уверен, сейчас поля станут лучше. Да и последняя игра с «Акроном» (5:1) показала, что ребята не сомневаются в том, что мы исправим ситуацию. Вся борьба впереди, — сказал Митрюшкин.

ВАР сделал футбол лучше?6824 голоса
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoАнтон Митрюшкин
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Последняя игра с Акроном показала лишь то, что команда с третьего места, победила команду с десятого. Не более.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
