Аддо уволен с поста тренера Ганы после поражений от Германии и Австрии. Африканцы сыграют на ЧМ-2026 с Англией, Хорватией и Панамой
Футбольная ассоциация Ганы объявила об отставке Отто Аддо с поста тренера национальной команды.
В конце марта Гана под руководством 50-летнего специалиста проиграла Германии (1:2) и Австрии (1:5) в товарищеских матчах.
На групповом этапе ЧМ‑2026 Гана встретится с Панамой, Хорватией и Англией.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Футбольной ассоциации Ганы
Та ещё глупость, уволнять после товарок.
А может это не товарищеские а «контрольные» матчи. Что тогда скажешь?🤣
