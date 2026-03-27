  Отец Костылевой: «Есть впечатление, будто Плющенко кто-то говорит негатив о нас. Бывает, что тренер начинает немножко в этом плане обижаться»
Отец Костылевой: «Есть впечатление, будто Плющенко кто-то говорит негатив о нас. Бывает, что тренер начинает немножко в этом плане обижаться»

Валерий Костылев, отец фигуристки Елены Костылевой, высказался о конфликте его жены Ирины и академии Плющенко. 

— Что насчет скандалов, которые летом были в «Ангелах Плющенко: «В травму вводят, недостаточно тренировок Лене дают». Поддерживали жену в этих заявлениях?

— Там 50 на 50. Просто летом не присутствовал на тренировках, но, когда с Ирой разговаривал, она мне аргументировала. Вроде бы она правильно говорила. С другой стороны, общаясь, например, с Евгением Викторовичем или Яной Александровной Рудковской, вроде бы они тоже правильно говорили. Тут каждый себя хвалит.

Ира, конечно, немножко лишнего наговорила, но во многих вещах она права, потому что я-то видел тренировки и знаю, как тренируются — надо много прокатов делать. На самом деле, не хватало этого.

— Не было ли опасений, что может повториться эта история?

— Опасения, конечно, всегда есть. Никто 100-процентной гарантии не даст. Я бы хотел сам встретиться с Евгением Викторовичем, поговорить. Ира общается с ним. Вроде нормальный у них диалог. Смотрим, как ситуация происходит на земле.

А так, конечно, хотелось бы, чтобы все было хорошо. Сейчас стали заниматься, у них все здорово. Но и до этого тоже был момент, когда все здорово, а потом что-то поменялось. Такое впечатление, как будто Евгению Викторовичу кто-то говорит какой-то негатив о нас. Такое бывает, к сожалению. Бывает, что тренер начинает немножко в этом плане обижаться. Хотя, конечно, профессиональный тренер должен все-таки стремиться поговорить.

Например, когда мы были у Давыдова в ЦСКА, кто-то ему сказал: «Зачем вы занимаетесь с Леной Костылевой, когда они сказали, что сейчас потренируются и уйдут к Тутберидзе». А мы к ней не собирались уходить. И он вместо того, чтобы с нами поговорить, полностью убрал все подкаты, все внимание к нам. Мы были обескуражены и решили уйти. Он тоже тогда сказал: «Хорошо, вам нужно сменить тренера». Как это назвать со стороны тренера? Гордыня это или непрофессионализм.

Когда Давыдов убрал у Лены все подкатки и внимание, Сарновские были с нами в группе. Возможно, это они сказали Давыдову, что мы собираемся уйти к Тутберидзе, но это не точно. Там было много желающих убрать Лену, так как Лена, тренируясь у Давыдова, выигрывала все соревнования, — сказал Костылев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Мама Ира сама наговорит, и за себя, и за того парня, и за все ФК сообщество. Тут можно не искать виноватых на стороне
Короче у семейки все кругом виноваты.
Папевалере нафармили суперсилу голоса?
Это семейство интриганов никогда не успокоится, потому что это их сущность, без интриг и скандалов жизнь для них становится серой и скучной.
Жаль, что их пиарят, публику здесь откровенный бред.
Ответ Olga.t
Это семейство интриганов никогда не успокоится, потому что это их сущность, без интриг и скандалов жизнь для них становится серой и скучной. Жаль, что их пиарят, публику здесь откровенный бред.
Они, всей семейкой - супертопы по вызываемому отвращению.
Заслужили.
"Такое впечатление, как будто Евгению Викторовичу кто-то говорит какой-то негатив о нас." А не сами мы этот негатив производим...)))
Нашли новую жертву? Главные враги ушли, кто бы это мог быть...
Тут нужен мем с Галустяном) "Ай-ай-ай, кто же это говорит???"
Какое же небанальное и забавное это семейство Костылевых.Готовые звезды реалити.Вот разве можно даже"немножко обижаться" на них?
Спортивные сми решили отобрать хлеб у желтушной прессы?🤔
Что опять? Давно не было этого семейства здесь.
