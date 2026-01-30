Яна Рудковская: «У нас были непростые отношения с мамой Костылевой, но они с Плющенко наладили отношения ради Лены. Мы живем ради детей, только эгоисты живут ради себя»

Рудковская заявила, что Плющенко наладил отношения с мамой фигуристки Костылевой.

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала о работе Евгения Плющенко с чемпионкой России среди юниорок Еленой Костылевой .

В декабре 14-летняя фигуристка перешла к тренеру Софье Федченко, но в январе вернулась обратно в академию Плющенко.

«Евгению сейчас очень сложно, она полтора месяца не тренировалась у нас. Лена долго болела, ездила в Воронеж к одним тренерам, потом тренировалась в Москве две недели у других тренеров. Евгений по крупицам сейчас собирает ее контент. За три недели нужно подготовиться с нуля к самому важному старту. Задача архисложная.

Лена сейчас очень много работает. Мне кажется, эту девочку надо сейчас пожалеть, потому что она прошла очень тяжелый эмоциональный путь – ее разлучили с любимыми тренером не по ее воле. Лена очень переживала. Она даже ходила в майках «Ангелов Плющенко» в знак такого протеста. Было понятно, что Лена любит своего тренера.

Лично для меня стало большим потрясением, когда на шоу я увидела заставку на телефоне Лены, где Евгений держит ее на руках после победы, а девочка при этом тренируется уже не у нас. Это был такой тонкий момент. Мы ведь все родители, чувствуем такие тонкие моменты. Я просто понимаю, что пережила эта девочка, когда ее забрали от любимого тренера. Лена – очень сильная девочка, но все равно сильно переживала, о чем она потом говорила и мне, и Евгению.

Да, мама Лены очень эмоциональный человек. У нас с ней непростые отношения были, ведь про нас тоже чего только она не писала, но сейчас с Евгением они наладили отношения ради Лены. Мой муж — просто человечище, потому что он стер все, что было, и ради этой девочки переступил через себя и начал с чистого листа работать. Ради таланта Лены, ради ребенка.

Лена работает, чтобы вернуть прежнюю форму, ведь то, что мы увидели, когда она пришла… Это была просто удручающая картина. Начали с нуля, до болезни и ухода она была совершенно в другой форме. Но главное, что она не сломалась и идет дальше.

Мне кажется, самое тяжелое время для Лены было, когда ее убрали от любимого тренера и любимой команды, и в этот момент она была очень несчастна. Евгений уже рассказывал, как они встретились с Леной за сценой. Она обняла его и заплакала. Это был ребенок, который горько плакал. Евгений говорил, что это были такие горькие слезы, что и он сам пустил скупую мужскую слезу.

Лена – очень чувствительная девочка, которая многое пережила. Никому из родителей не пожелала бы, чтобы что-то подобное произошло с их ребенком. Это тяжелющий кейс нашей академии. Но сейчас мы не хотим никакого негатива. Наш главный месседж – спорт, счастье, а если слезы, то только слезы счастья. Академия очень хочет, чтобы у Лены Костылевой все было хорошо. Мы за ребенка. Мой муж правильно сказал, что он тренирует не маму, а ребенка – талантливого и перспективного спортсмена. Мы живем ради детей, только эгоисты живут ради себя.

Не нужно, чтобы мама эмоционировала, а ребенок потом страдал. Я постараюсь поговорить с Ириной, чтобы она сдерживала свои эмоции. Она по-матерински так защищает Лену – другого объяснения словам ее дать не могу», – сказала Рудковская.

