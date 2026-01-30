  • Спортс
  • Яна Рудковская: «У нас были непростые отношения с мамой Костылевой, но они с Плющенко наладили отношения ради Лены. Мы живем ради детей, только эгоисты живут ради себя»
Яна Рудковская: «У нас были непростые отношения с мамой Костылевой, но они с Плющенко наладили отношения ради Лены. Мы живем ради детей, только эгоисты живут ради себя»

Рудковская заявила, что Плющенко наладил отношения с мамой фигуристки Костылевой.

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала о работе Евгения Плющенко с чемпионкой России среди юниорок Еленой Костылевой.

В декабре 14-летняя фигуристка перешла к тренеру Софье Федченко, но в январе вернулась обратно в академию Плющенко.

«Евгению сейчас очень сложно, она полтора месяца не тренировалась у нас. Лена долго болела, ездила в Воронеж к одним тренерам, потом тренировалась в Москве две недели у других тренеров. Евгений по крупицам сейчас собирает ее контент. За три недели нужно подготовиться с нуля к самому важному старту. Задача архисложная.

Лена сейчас очень много работает. Мне кажется, эту девочку надо сейчас пожалеть, потому что она прошла очень тяжелый эмоциональный путь – ее разлучили с любимыми тренером не по ее воле. Лена очень переживала. Она даже ходила в майках «Ангелов Плющенко» в знак такого протеста. Было понятно, что Лена любит своего тренера.

Лично для меня стало большим потрясением, когда на шоу я увидела заставку на телефоне Лены, где Евгений держит ее на руках после победы, а девочка при этом тренируется уже не у нас. Это был такой тонкий момент. Мы ведь все родители, чувствуем такие тонкие моменты. Я просто понимаю, что пережила эта девочка, когда ее забрали от любимого тренера. Лена – очень сильная девочка, но все равно сильно переживала, о чем она потом говорила и мне, и Евгению.

Да, мама Лены очень эмоциональный человек. У нас с ней непростые отношения были, ведь про нас тоже чего только она не писала, но сейчас с Евгением они наладили отношения ради Лены. Мой муж — просто человечище, потому что он стер все, что было, и ради этой девочки переступил через себя и начал с чистого листа работать. Ради таланта Лены, ради ребенка.

Лена работает, чтобы вернуть прежнюю форму, ведь то, что мы увидели, когда она пришла… Это была просто удручающая картина. Начали с нуля, до болезни и ухода она была совершенно в другой форме. Но главное, что она не сломалась и идет дальше.

Мне кажется, самое тяжелое время для Лены было, когда ее убрали от любимого тренера и любимой команды, и в этот момент она была очень несчастна. Евгений уже рассказывал, как они встретились с Леной за сценой. Она обняла его и заплакала. Это был ребенок, который горько плакал. Евгений говорил, что это были такие горькие слезы, что и он сам пустил скупую мужскую слезу.

Лена – очень чувствительная девочка, которая многое пережила. Никому из родителей не пожелала бы, чтобы что-то подобное произошло с их ребенком. Это тяжелющий кейс нашей академии. Но сейчас мы не хотим никакого негатива. Наш главный месседж – спорт, счастье, а если слезы, то только слезы счастья. Академия очень хочет, чтобы у Лены Костылевой все было хорошо. Мы за ребенка. Мой муж правильно сказал, что он тренирует не маму, а ребенка – талантливого и перспективного спортсмена. Мы живем ради детей, только эгоисты живут ради себя.

Не нужно, чтобы мама эмоционировала, а ребенок потом страдал. Я постараюсь поговорить с Ириной, чтобы она сдерживала свои эмоции. Она по-матерински так защищает Лену – другого объяснения словам ее дать не могу», – сказала Рудковская.

Мама Костылевой: «Если отношение федерации к своей лучшей спортсменке не изменится, то мама выйдет замуж за иностранца. Поменяем место жительства»

«Привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима». Костылева вернулась к Плющенко – спустя 19 дней

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
151 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Как трогательно описано. Скатилась скупая слеза.
Это случилось внезапно, как наваждение. Мы с Василием обрели друг друга. (с)
Ответ Evgen Vynokurov
Как трогательно описано. Скатилась скупая слеза. Это случилось внезапно, как наваждение. Мы с Василием обрели друг друга. (с)
ангельская?
Ответ Evgen Vynokurov
Как трогательно описано. Скатилась скупая слеза. Это случилось внезапно, как наваждение. Мы с Василием обрели друг друга. (с)
Написано - пустил😂😂😂
Очередная слезливая простыня, пожалейте нас , ведь мы такие хорошие. Но словам Рудковской никакой веры нет, только брезгливость. Плющенко, этот святой человек, тренировал, тренировал девочку, а за две недели она всё забыла,, а любит она его, любит как.., даже футболку АП. носит.... тьфу😡
Ответ Westmoreland
Очередная слезливая простыня, пожалейте нас , ведь мы такие хорошие. Но словам Рудковской никакой веры нет, только брезгливость. Плющенко, этот святой человек, тренировал, тренировал девочку, а за две недели она всё забыла,, а любит она его, любит как.., даже футболку АП. носит.... тьфу😡
"Ради него я бросила мужа, этого святого человека!". Навеяло))
Ответ Westmoreland
Очередная слезливая простыня, пожалейте нас , ведь мы такие хорошие. Но словам Рудковской никакой веры нет, только брезгливость. Плющенко, этот святой человек, тренировал, тренировал девочку, а за две недели она всё забыла,, а любит она его, любит как.., даже футболку АП. носит.... тьфу😡
Ох договорится Рудковская...
Не смогла дочитать😂я плакаль😂😂😂
Какой тончайшей душевной организации люди😂😂😂
Не могу, пошла слезы утирать😂
Ответ люблю тутберят
Не смогла дочитать😂я плакаль😂😂😂 Какой тончайшей душевной организации люди😂😂😂 Не могу, пошла слезы утирать😂
...душевные люди... ой, какие душевные... жутко душевные... до боли душевные... душевнобольные, кароч...
Ответ люблю тутберят
Не смогла дочитать😂я плакаль😂😂😂 Какой тончайшей душевной организации люди😂😂😂 Не могу, пошла слезы утирать😂
Плакали всей маршруткой

😂😂😂
Начинающие с Мамирой добились уже того, что хочется болеть ПРОТИВ этой Костылевой. И ловишь себя на мысли, что радуешься, когда у нее облом.

Но такое агрессивное навязывание талантика, преодолений с очередного нуля (в который раз) другого не вызывает. И был бы там талантик. Ну не Валиева, ни Косторная, ни Загитова, ни Медведева.. Просто попрыгушка с кучей недостатков в катании. Еще и заносчиво-хамоватовая.
Ответ Срезик
Начинающие с Мамирой добились уже того, что хочется болеть ПРОТИВ этой Костылевой. И ловишь себя на мысли, что радуешься, когда у нее облом. Но такое агрессивное навязывание талантика, преодолений с очередного нуля (в который раз) другого не вызывает. И был бы там талантик. Ну не Валиева, ни Косторная, ни Загитова, ни Медведева.. Просто попрыгушка с кучей недостатков в катании. Еще и заносчиво-хамоватовая.
Лена, конечно, талантливая, не было бы столько новостей о ней, если бы не было таланта. Просто никого из вышеупомянутых ни родители, ни тренеры постоянно не комментировали. Тем более, не валяли вся и всех в собственной грязи. Мама Ира постоянно намекает на мед.препараты у других детей, а это уголовная ответственность.
Ответ Lala M
Лена, конечно, талантливая, не было бы столько новостей о ней, если бы не было таланта. Просто никого из вышеупомянутых ни родители, ни тренеры постоянно не комментировали. Тем более, не валяли вся и всех в собственной грязи. Мама Ира постоянно намекает на мед.препараты у других детей, а это уголовная ответственность.
да нет в Костылевой чего-то уникального. Прыгает? Так многие прыгают. И больший набор , чем Костылева в детском теле. Та же Трусова больше квадов скакала, а Адель помимо трикселя и тулупа квадритт.. Нет в ней ни катания Косторной, ни артистизма Медведевой, ни вращений Липницкой..хайп есть, грязи много, наглости...ни за что из этого болеть не хочется. А про талант посмотрим через года два.
Бразильский сериал "Плющенко тоже плачет".
Если эта спортсменка победит на ПР, то фигурнокатательных богов нет.
Ответ Тотли Тауэрс
Бразильский сериал "Плющенко тоже плачет". Если эта спортсменка победит на ПР, то фигурнокатательных богов нет.
Ну прыжки у нее еще есть. Она плюс-старт.
Пока вполне может где-то медали брать, в т.ч. золото. Боги ж не могут по велению спортса сразу все обрушить)) да если и победит, невелика потеря, не ОИ. Через год на нее посмотрим.
И скупая мужская слеза прокатилась у меня по щеке.
Цирк с конями устроили...))
Костылева сайгачила триксель с квадами у Федченко.Видели все.
С нуля они восстанавливали.
Врут ,как дышат.
Ответ oldparakhod
И скупая мужская слеза прокатилась у меня по щеке. Цирк с конями устроили...)) Костылева сайгачила триксель с квадами у Федченко.Видели все. С нуля они восстанавливали. Врут ,как дышат.
Про шоу не слова
Заметим
Хватит на жалость давить.
А вообще, Янка, ты бы поостереглась, через 2 года возраст согласия, а любовь к тренеру может никуда и не деться за это время 😈😁
Ответ Сурикат
Хватит на жалость давить. А вообще, Янка, ты бы поостереглась, через 2 года возраст согласия, а любовь к тренеру может никуда и не деться за это время 😈😁
Не знаю, через 2 или нет, но ЯА ждут потрясения)))
Ответ Lala M
Не знаю, через 2 или нет, но ЯА ждут потрясения)))
Почувствует себя в шкуре Батурина, все циклично )
"Академия очень хочет, чтобы у Лены Костылевой все было хорошо. Мы за ребенка. Мой муж правильно сказал, что он тренирует не маму, а ребенка – талантливого и перспективного спортсмена. Мы живем ради детей, только эгоисты живут ради себя."

Я очень долго думала, что же мне это напоминает, что-то из классики - и про детей, и про скупую слезу...
Вспомнила, наконец: Остап Бендер, "12 стульев".
- Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора!
Ответ Цветок ликориса
"Академия очень хочет, чтобы у Лены Костылевой все было хорошо. Мы за ребенка. Мой муж правильно сказал, что он тренирует не маму, а ребенка – талантливого и перспективного спортсмена. Мы живем ради детей, только эгоисты живут ради себя." Я очень долго думала, что же мне это напоминает, что-то из классики - и про детей, и про скупую слезу... Вспомнила, наконец: Остап Бендер, "12 стульев". - Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора!
"Нет, не могу... Пойду, приму триста капель валерьянки! <...> Лягу в постель. Забудусь сном..." (с) МиМ
Эта удручающая картина сигала триксель и квад у Федченко, кого они обмануть хотят?
Лиса Алиса пришла на базар и затянула жалостливым голоском:
Господи, подай хилым, убогим, вечно с нуля колченогим, бедную девочку пожалейте, разлучили сиротку с любимым тренером, ой страдала сиротка, ой переживала сиротка, в майках ходила, фотографии хранила, слезы горькие лила, и не ела, не спала, подайте Христа ради! Всё для детей, всё для их счастья!
Ответ vovkkosya
Лиса Алиса пришла на базар и затянула жалостливым голоском: Господи, подай хилым, убогим, вечно с нуля колченогим, бедную девочку пожалейте, разлучили сиротку с любимым тренером, ой страдала сиротка, ой переживала сиротка, в майках ходила, фотографии хранила, слезы горькие лила, и не ела, не спала, подайте Христа ради! Всё для детей, всё для их счастья!
🤣🤣🤣
