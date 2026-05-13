Софья Федченко: «Восстановление Горбачевой идет по плану, возможно, уже на следующей неделе она вернется на лед»

Летом группа Федченко посетит сборы французского хореографа Бенуа Ришо.

— Может ли Алина Горбачева успеть восстановиться к сборам у Бенуа Ришо?

— Восстановление Алины идет по плану, возможно, уже на следующей неделе она вернется на лед. На конец июня у нас также запланировано контрольное обследование в Германии, после которого, надеемся, можно будет постепенно возвращаться к прыжковой работе.

Летний план подготовки был сформирован заранее и включает несколько сборов и работу с разными специалистами, в том числе с Сергеем Розановым и Николаем Морозовым. Но о готовности Алины к конкретным сборам говорить пока рано — будем смотреть по состоянию ближе к датам, — сказала Федченко.

Очень жду Алину на соревнованиях. Здоровья ей!
Здоровья Алине. Надеюсь выйдет в сезон.
Алине здоровья, удачи и везения, так хочется, чтобы вышла в сезон
Пусть у Алины всё сложится удачно и она сможет восстановиться и подготовиться к новому сезону. Успеха !
Алине Горбачевой скорейшего и полного восстановления!
Здоровья Алине! Пусть всё идёт по плану!
Очень жду Алину. Еӗ сильно не хватало в этом сезоне. Здоровья и счастливого льда.
Поражают особи, которые минусуют обычные пожелания здоровья спортсменке. Не противопоставления с другими, не уничижительные комментарии, не что-то оскорбительное или обидное. А просто. Пожелание. Здоровья. Спортсменке.
Возможно, из-за этого феномена я и перестаю даже читать ветки ФК, не то что на них заходить с комментариями. Что в головах в людей?
А с вами согласна. Алины не хватало в этом сезоне
Здоровья Алине и пусть все получится!
Алине успешного возвращения на тренировочный и на соревновательный лёд в новом фк-сезоне!..
Хорошая новость. Хочется видеть Алину в сезоне и надеяться на ее готовность в борьбе за пьедестал!
