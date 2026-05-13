Софья Федченко: «Восстановление Горбачевой идет по плану, возможно, уже на следующей неделе она вернется на лед»

Федченко: возможно, уже на следующей неделе Горбачева вернется на лед.

Тренер Софья Федченко рассказала о восстановлении фигуристки Алины Горбачевой после операции на колене.

Летом группа Федченко посетит сборы французского хореографа Бенуа Ришо.

— Может ли Алина Горбачева успеть восстановиться к сборам у Бенуа Ришо?

— Восстановление Алины идет по плану, возможно, уже на следующей неделе она вернется на лед. На конец июня у нас также запланировано контрольное обследование в Германии, после которого, надеемся, можно будет постепенно возвращаться к прыжковой работе.

Летний план подготовки был сформирован заранее и включает несколько сборов и работу с разными специалистами, в том числе с Сергеем Розановым и Николаем Морозовым. Но о готовности Алины к конкретным сборам говорить пока рано — будем смотреть по состоянию ближе к датам, — сказала Федченко.