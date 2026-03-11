Мама Костылевой об уходе Сарновских от Плющенко: «Не договорились по деньгам. Выторговывали, как обычно, материальные блага»

Мать Костылевой об уходе Сарновских от Плющенко: не договорились по деньгам.

Ирина Костылева , мама фигуристки Елены Костылевой , высказалась о причинах ухода Никиты Сарновского и Софии Сарновской из академии Евгения Плющенко .

Сарновские перешли тренироваться к Этери Тутберидзе.

«Не договорились по деньгам. Месяц назад вся семья уже покидала на четыре дня Академию с вещами. Выторговывали, как они обычно это делали в течение всех лет у Плющенко, «материальные блага». Сейчас, наверное, был очередной список требований, на который администрация не пошла и не захотела выполнить», – написала Костылева в телеграм-канале.

Воспитанники Плющенко «побежали» к Тутберидзе: причастна скандальная мама Ира?