  • Мама Костылевой об уходе Сарновских от Плющенко: «Не договорились по деньгам. Выторговывали, как обычно, материальные блага»
Мама Костылевой об уходе Сарновских от Плющенко: «Не договорились по деньгам. Выторговывали, как обычно, материальные блага»

Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Костылевой, высказалась о причинах ухода Никиты Сарновского и Софии Сарновской из академии Евгения Плющенко.

Сарновские перешли тренироваться к Этери Тутберидзе.

«Не договорились по деньгам. Месяц назад вся семья уже покидала на четыре дня Академию с вещами. Выторговывали, как они обычно это делали в течение всех лет у Плющенко, «материальные блага». Сейчас, наверное, был очередной список требований, на который администрация не пошла и не захотела выполнить», – написала Костылева в телеграм-канале.

Воспитанники Плющенко «побежали» к Тутберидзе: причастна скандальная мама Ира?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
София Сарновская
Евгений Плющенко
Ирина Костылева
Академия Плющенко
Елена Костылева
Ахахах) Ты ж моя бессребреница! )))
Причем раньше она писала, что Сарновские какие-то трындец обеспеченные и влиятельные и держат всю академию в ежовых рукавицах
Я вообще не понимаю, кто еще верит этому персонажу: у нее семь пятниц на неделе, пишет то, что ей ситуационно выгодно. Когда выгодно выставить Сарновских бизнес-воротилами, чтобы самой прикинуться лимитой беззащитной - пожалуйста, Сарновские на вертолетах летают, а когда стало нужно себя выгородить, мол, это не из-за ее террора Софию родители забрали, так все наоборот - Сарновские такие-разэдакие, только денег от Плющенко и хотят. Зато она в АП остается исключительно по любви! Верим всем колхозом, в общем
А ты выторговала, получается😂 какая молодец
Тут не весь ее пост выложили. Она там еще написала, что Плющенко якобы предложил 200 тысяч, чтобы вернуть Лену от Федченко. Так как Лена очень любит своего тренера, мама позволила ей вернуться, при этом отказалась от этих денег, потому что у них там всё не за деньги, а исключительно по любви)))
Вот такая вот Ирина добрая и не меркантильная, не то что Сарновская))
И не просто 200 тыщ, а 200 в месяц как стипендия.
Почему посторонняя тетя комментит переходы чужих детей?
Мало нам еженедельного бреда о травмах ее Леночки, каждый пук на публику выносится.
Какая же она посторонняя, там уже вся академия у неё под каблуком)))
Смешно. Логика покинула чат.
Выторговывали новые плюшки, но не договорились, поэтому готовы заплатить огромную неустойку АП за 2х детей. Ага 🤣
Кто будет последним уходить из АП не забудьте выключить свет.
Ну у МамИры реально "дар" все вокруг превращать в прах, интересно будет посмотреть на их баталии с начинающим, когда начнётся пубер у Лены
а мне неинтересно, так мерзко что не хочется ни слова слышать о них включая Лену, хотя девочка не виновата.
Так не долго уже ждать осталось. Со следующего сезона--и весь олимпийский цикл нас ждёт увлекательное повествование)))
Да-да, требования, на которые "администрация АП" не пошла, а Этери радостно побежала!))) Мать Костылевой, хорош трындень! Не добивай АП, ты уже и так их развалила. Четко сработала, прям как засланный резидент) Сарновские видимо справедливо требовали унять тебя, а АП не шмогли, ибо немощны во всем. Совет мамыре - жги, железный трон твой!
А Тутберидзе с Федченко смогли унять маман? На больного человека нет управы, кроме соответствующего заведения с таблетками, уколами и рубашками.
Унять невменько - это значит выставить за дверь вон. Этери это прекрасно и элегантно проделала аж 2 раза. Федченко - один раз. И только Гений Виктрыч не может себе такого позволить, более того, он наоборот, принимает и принимает их к себе, ибо поставил на Костылевых всю кровь свою, все свои домики, все хобби)) готов пожертвовать и уже жертвует) в полном спортивном развале его ооо по организации праздников, но нисколько не жалко
Может мне кто то ответит, зачем вообще люди ведут детей к Плющенко? Чтобы что? Я понимаю с какими ожиданиям отводят к Тутберидзе, к Мишину. А к Плющенко зачем?
Это вопрос родителям Попова, что он хочет там обрести? Все оттуда, а он туда, в подполе сидел что ли?
С какого боку тут родители, дитятку 21 годик. Контракт подписывал самостоятельно, надеюсь, предварительно его прочитав.
"Месяц назад вся семья уже покидала на четыре дня Академию с вещами." - она ни с кем не путает?
Может они там по очереди с мамой Людой бегали, а может наперегонки. Весёлые старты и тренировки в полевых условиях.
ну а что можно выторговывать у Этери? смысл в этом случае переходить? там ни домиков ни поощрений за прыжки... Если бы дело было в деньгах - то просто остались бы на условиях Академии. Ну в шоу у Этери ребята зарабатывают, так туда не всех берут и шоу не так много как у Плющенко
Блин, насколько же в общем все эти АП колхозновато-быдловатые, что Янка, что Пшю, что Мамыра. Аж неловко за них))
