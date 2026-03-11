Мама Костылевой об уходе Сарновских от Плющенко: «Не договорились по деньгам. Выторговывали, как обычно, материальные блага»
Мать Костылевой об уходе Сарновских от Плющенко: не договорились по деньгам.
Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Костылевой, высказалась о причинах ухода Никиты Сарновского и Софии Сарновской из академии Евгения Плющенко.
Сарновские перешли тренироваться к Этери Тутберидзе.
«Не договорились по деньгам. Месяц назад вся семья уже покидала на четыре дня Академию с вещами. Выторговывали, как они обычно это делали в течение всех лет у Плющенко, «материальные блага». Сейчас, наверное, был очередной список требований, на который администрация не пошла и не захотела выполнить», – написала Костылева в телеграм-канале.
Воспитанники Плющенко «побежали» к Тутберидзе: причастна скандальная мама Ира?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
Вот такая вот Ирина добрая и не меркантильная, не то что Сарновская))
Мало нам еженедельного бреда о травмах ее Леночки, каждый пук на публику выносится.
Выторговывали новые плюшки, но не договорились, поэтому готовы заплатить огромную неустойку АП за 2х детей. Ага 🤣
Ну у МамИры реально "дар" все вокруг превращать в прах, интересно будет посмотреть на их баталии с начинающим, когда начнётся пубер у Лены