  Павел Слюсаренко: «Я очень многому научился у Тутберидзе, она невероятно сильная личность. Я максимум брал всегда от всех аксакалов, гуру фигурного катания»
Павел Слюсаренко: «Я очень многому научился у Тутберидзе, она невероятно сильная личность. Я максимум брал всегда от всех аксакалов, гуру фигурного катания»

Тренер в парном фигурном катании Павел Слюсаренко поделился воспоминаниями о сотрудничестве с Тамарой Москвиной и Этери Тутберидзе.

– У вас был опыт сотрудничества со знаменитыми тренерами в Москве и Петербурге. Началось все с Тамары Москвиной?

– Да, в 2018 году с Полей Панфиловой и Димой Рыловым поехали в Санкт-Петербург к Тамаре Николаевне, там как раз Александра Бойкова – Дмитрий Козловский были, им что-то подсказали. Хорошее время было, я брал максимум. Впитывал все, что говорили. Она также прислушивалась ко мне. Я максимум брал всегда от всех аксакалов, гуру фигурного катания.

– Как-то Тамара Николаевна сказала, что «не ожидала увидеть вас в сильнейшей разминке».

– Когда Юля Артемьева с Мишей Назарычевым обыграли Павлюченко с Ходыкиным и попали в сильнейшую разминку на чемпионате России-2022, Тамара Николаевна сказала: «Не ожидала вас здесь увидеть». Я говорю: «Привыкайте». С тех пор на чемпионатах России мы всегда в сильнейшей разминке.

– Что скажешь про сотрудничество с Этери Тутберидзе?

– Научился очень многому. Она невероятно сильная личность, знает многое, все правильно расставит, скажет. Исключительно положительные эмоции вызвало это сотрудничество.

Олимпийский сезон-2021/22 был непростым. Вова (Морозов) с Женей (Тарасовой) весь сезон проигрывали то Бойковой – Козловскому, то Насте Мишиной – Саше Галлямову, а на Олимпиаду вторым номером вроде как поехали. И в Пекине получилось! Ребята шикарно откатали короткую программу. Такая обидная разница от золота – всего 0,63 балла…

– Есть ощущение, что они на самом деле выиграли?

– Конечно, есть. Но только внутри. Ты же понимаешь, что Олимпиада была в Китае. Китайцев вели и довели. Вот и все. Для нас, для ребят – это победа. Для меня это еще и огромный опыт – работа с такими спортсменами.

Макс Траньков тоже много дал, без слов друг друга понимали. И был результат. Потом Леша Тихонов пришел в команду, дальше было сотрудничество с Бойковой – Козловским. Каждое сотрудничество – шаг вперед. Спасибо Этери Георгиевне за этот шаг.

– Почему в итоге сотрудничество прекратилось?

– Так сложилось, что Тихонов ушел. Пришел Стас Морозов. Он, видимо, сказал, что будет один работать, никто другой там больше не нужен.

– Ты бы продолжал работать с Этери Георгиевной, если бы была такая возможность?

– Наверное, да, – ответил Слюсаренко.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
улыбнул диалог с Москвиной))
«Не ожидала вас здесь увидеть»
«Привыкайте»
Собственно какая реплика, таков и ответ, молодец, не растерялся!
Москвина фу конкретно в этом примере. Не боги горшки обжигают, люди тоже работают и вполне ожидаемо, есть результат.
Минутка столичного снобизма от ТН) Никто не идеален, что ж
Прочитал всё интервью на первоисточнике. Интересно как Павел пришёл к тренерству, через что прошёл, где только и в каких шоу не выступал, чтобы заработать. Создал свою дружную профессиональную команду. Хороший семьянин, многодетный счастливый отец ( у него 4 детей, старшему 10лет и младшей год и 4 месяца ).
получается, что пусть к тренерскому успеху у них с Этери похожий, так же как и подходы к работе. Оба талантливые фанаты своего дела, гиперответственные, творческие и увлеченные. Оба хорошие организаторы - сколотили прекрасные команды. Оба теперь успешные и маститые. Верю и надеюсь что еще пошумят вместе с парном
Как раз всё наложилось на 90-е годы, когда нужно было выживать и где-то зарабатывать. А потом пригласила тренер помочь, работал на четверть ставки, благо были накопления от участия в шоу. Потом поехал на сборы и так всё и пошло. Схожи в этом плане у них тренерские судьбы. Безусловно, у Павла сейчас есть топовые пары, юниоры интересные и школа парников успешна, с Москвой и Питером соревнуется.
Что ж, может еще и поработают вместе с Этери, эффективный коннект! У Морозова есть свой четкий моноподход, ему нужна концентрация, единение с ведомой парой. Он только БК занимается, им это подходит и приносит свои плоды! Тут и тренер и спортсмены полностью совпали. Тем не менее, думаю что мы еще увидим Павла в ЦФК, но в рамках других коллабораций. У Тутберидзе большие планы на парное, Павел тоже, как мне кажется, не против выйти за рамки Перми. Двое умных и талантливых людей всегда найдут способы полезного сотрудничества
моноподход🤣🤣🤣 зп он получает тоже чисто за работу с одной парой?)
Слюсаренко молодец. Очень радостно, что такие тренеры вливаются топ. Профессионал, не чурается учиться, благодарный. Так держать
Отрадно, что молодой тренер Павел Слюсаренко, назовем так, с пиететом отзывается о тренерах более опытных и именитых . Важно отметить , что молодые наши тренеры-парники (Федор, Павел, Филипп) способны со своими воспитанниками составить конкуренцию дуэтам наших признанных аксакалов и гуру.
Тамара Николаевна сказала: «Не ожидала вас здесь увидеть». Я говорю: «Привыкайте».
Ахах) Дерзкий парень Павел. Но результаты говорят сами за себя ❤️‍🔥
Очень благодарна Павлу за ТМ! Уверена, он немало привнес в их результат. А теперь у ТШС вообще свое собственное серебро Игр имеется. И великолепные ЧЯ, наступающие на пятки самим БК и МГ. Крутые, что сказать)
Успехов Павлу Слюсаренко в профессиональном и личном плане! Семейного благополучия!!! Так трепетно рассказывает про свою семью и детей! Дорогого стоит!!!
У Слюсаренко прекрасные пары. В этом сезоне они мне понравились больше топ-2. ЧЯ просто запали в душу (а там со времён ОИ проката ТМ и Валиевой никого не было :))
Здорово, что сделали материал про топ-тренера из провинции фактически). Побольше бы интервью с такими интересными личностями, которым есть что сказать.
Очень нравится этот молодой , дерзкий , новаторский ТШ со своим стилем . Удачи !
