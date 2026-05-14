Павел Слюсаренко: «Я очень многому научился у Тутберидзе, она невероятно сильная личность. Я максимум брал всегда от всех аксакалов, гуру фигурного катания»

Слюсаренко: Тутберидзе – невероятно сильная личность, я научился очень многому.

Тренер в парном фигурном катании Павел Слюсаренко поделился воспоминаниями о сотрудничестве с Тамарой Москвиной и Этери Тутберидзе.

– У вас был опыт сотрудничества со знаменитыми тренерами в Москве и Петербурге. Началось все с Тамары Москвиной?

– Да, в 2018 году с Полей Панфиловой и Димой Рыловым поехали в Санкт-Петербург к Тамаре Николаевне, там как раз Александра Бойкова – Дмитрий Козловский были, им что-то подсказали. Хорошее время было, я брал максимум. Впитывал все, что говорили. Она также прислушивалась ко мне. Я максимум брал всегда от всех аксакалов, гуру фигурного катания.

– Как-то Тамара Николаевна сказала, что «не ожидала увидеть вас в сильнейшей разминке».

– Когда Юля Артемьева с Мишей Назарычевым обыграли Павлюченко с Ходыкиным и попали в сильнейшую разминку на чемпионате России-2022, Тамара Николаевна сказала: «Не ожидала вас здесь увидеть». Я говорю: «Привыкайте». С тех пор на чемпионатах России мы всегда в сильнейшей разминке.

– Что скажешь про сотрудничество с Этери Тутберидзе?

– Научился очень многому. Она невероятно сильная личность, знает многое, все правильно расставит, скажет. Исключительно положительные эмоции вызвало это сотрудничество.

Олимпийский сезон-2021/22 был непростым. Вова (Морозов) с Женей (Тарасовой) весь сезон проигрывали то Бойковой – Козловскому, то Насте Мишиной – Саше Галлямову, а на Олимпиаду вторым номером вроде как поехали. И в Пекине получилось! Ребята шикарно откатали короткую программу. Такая обидная разница от золота – всего 0,63 балла…

– Есть ощущение, что они на самом деле выиграли?

– Конечно, есть. Но только внутри. Ты же понимаешь, что Олимпиада была в Китае. Китайцев вели и довели. Вот и все. Для нас, для ребят – это победа. Для меня это еще и огромный опыт – работа с такими спортсменами.

Макс Траньков тоже много дал, без слов друг друга понимали. И был результат. Потом Леша Тихонов пришел в команду, дальше было сотрудничество с Бойковой – Козловским. Каждое сотрудничество – шаг вперед. Спасибо Этери Георгиевне за этот шаг.

– Почему в итоге сотрудничество прекратилось?

– Так сложилось, что Тихонов ушел. Пришел Стас Морозов. Он, видимо, сказал, что будет один работать, никто другой там больше не нужен.

– Ты бы продолжал работать с Этери Георгиевной, если бы была такая возможность?

– Наверное, да, – ответил Слюсаренко.