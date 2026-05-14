Павел Слюсаренко: «Я смотрю на подростков и понимаю, что спорт нужен – они будут при деле, а не болтаться по ТЦ и делать непонятно что. Для своих детей я выбираю жизнь в спорте, до какого-то периода точно»

Тренер фигуристов Слюсаренко объяснил важность спорта для детей.

Тренер в парном фигурном катании Павел Слюсаренко объяснил, почему привел своих детей в спорт.

– Хотел бы отдать своих детей в фигурное катание?

– Старшему – 10, он походил на фигурное катание, на хоккей – не срослось. Дочери – пять, уже полтора года занимается. Среднего сына отдадим в хоккей, у него телосложение подходящее. Младшей – год и четыре месяца, тоже отдадим в фигурное катание.

Мы отдаем в фигурное катание не потому, что мы какие-то ненормальные родители. Я сейчас смотрю на подростков, которые ничем не занимаются, и понимаю, что спорт нужен. Чтобы дать им здоровье, режим. Они будут при деле, а не болтаться по торговым центрам и делать непонятно что. Для своих детей я однозначно выбираю жизнь в спорте, до какого-то периода точно.

– В фигурном катании может быть жестко. Даже встречается насилие. Катя Чикмарева и Матвей Янченков говорили, что их били, когда они были в одиночном.

– В нашей группе этого нет. Везде камеры, мир поменялся. Сейчас все доступно – привел и смотришь за тренировкой. Мы дочь водим, смотрим. Раньше да, это было. И Валентина Федоровна (Тюкова) за нами бегала с чехлами, скакалкой. Но обид на нее нет – если бы было что-то серьезно, это бы запомнилось, – сказал Слюсаренко.