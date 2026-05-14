  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Павел Слюсаренко: «Я смотрю на подростков и понимаю, что спорт нужен – они будут при деле, а не болтаться по ТЦ и делать непонятно что. Для своих детей я выбираю жизнь в спорте, до какого-то периода точно»
20

Павел Слюсаренко: «Я смотрю на подростков и понимаю, что спорт нужен – они будут при деле, а не болтаться по ТЦ и делать непонятно что. Для своих детей я выбираю жизнь в спорте, до какого-то периода точно»

Тренер фигуристов Слюсаренко объяснил важность спорта для детей.

Тренер в парном фигурном катании Павел Слюсаренко объяснил, почему привел своих детей в спорт.

– Хотел бы отдать своих детей в фигурное катание?

– Старшему – 10, он походил на фигурное катание, на хоккей – не срослось. Дочери – пять, уже полтора года занимается. Среднего сына отдадим в хоккей, у него телосложение подходящее. Младшей – год и четыре месяца, тоже отдадим в фигурное катание.

Мы отдаем в фигурное катание не потому, что мы какие-то ненормальные родители. Я сейчас смотрю на подростков, которые ничем не занимаются, и понимаю, что спорт нужен. Чтобы дать им здоровье, режим. Они будут при деле, а не болтаться по торговым центрам и делать непонятно что. Для своих детей я однозначно выбираю жизнь в спорте, до какого-то периода точно.

– В фигурном катании может быть жестко. Даже встречается насилие. Катя Чикмарева и Матвей Янченков говорили, что их били, когда они были в одиночном.

– В нашей группе этого нет. Везде камеры, мир поменялся. Сейчас все доступно – привел и смотришь за тренировкой. Мы дочь водим, смотрим. Раньше да, это было. И Валентина Федоровна (Тюкова) за нами бегала с чехлами, скакалкой. Но обид на нее нет – если бы было что-то серьезно, это бы запомнилось, – сказал Слюсаренко.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Павел Слюсаренко
детский спорт
Валентина Тюкова
logoсборная России
пары
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Удачи Павлу по жизни, семейного благополучия и успехов в спорте ему и его детям.
Сколько у него часов в сутках, интересно. При такой рабочей нагрузке самому водить ребенка занятия и смотреть тренировку - не единственного ребенка, а одного из четырех! Уважение
Для ребенка важно занять его в детстве, на мой взгляд каждого надо отдавать в спорт и учить музыке. Причем не с целью сделать профессионалом, а дать кругозор, научить трудиться и быть дисциплинированным.
Ответ Tzaichiha
Для ребенка важно занять его в детстве, на мой взгляд каждого надо отдавать в спорт и учить музыке. Причем не с целью сделать профессионалом, а дать кругозор, научить трудиться и быть дисциплинированным.
Есть много видов спорта и искусства. То же рисование. Но заниматься в любом случае не до упаду. Свободное время тоже формирует личность. Вот пример - Муравьева, Трусова. Нет сформированных личностей. Гуменник, Щербакова - есть.
Ответ Татьяна Васильева
Есть много видов спорта и искусства. То же рисование. Но заниматься в любом случае не до упаду. Свободное время тоже формирует личность. Вот пример - Муравьева, Трусова. Нет сформированных личностей. Гуменник, Щербакова - есть.
Тут еще играет роль семья -и как генетика, и как традиции.
Спорт детям нужен как инструмент физического развития. В 90% случаев дети во всяких там фигурках, гимнастике и прочих спортивных школах, которые в 95% случаев делают из людей инвалидов к 30 годам - это родительская ярмарка тщеславия.
Ответ версус вульгарис
Спорт детям нужен как инструмент физического развития. В 90% случаев дети во всяких там фигурках, гимнастике и прочих спортивных школах, которые в 95% случаев делают из людей инвалидов к 30 годам - это родительская ярмарка тщеславия.
Есть ещё одна очень серьёзная и страшная сторона такого повального увлечения родителями фигурного катания дня своих детей. Это число неудачников - вот они могут быть и неплохими спортсменами, но чемпион всегда один. Даже в сборную , простите, очередь. И что потом? В 17-18 куда им податься? А после 20 лет? Это в самом деле очень страшно. Пора родителям задуматься , да и Федерациям спортивным тоже.
Всё правильно. Ребёнок должен всегда быть при деле. ВСЕГДА. Сколько вижу этих недотёп, ошивающихся в ТЦ, орущих в кино и на фудкортах, откровенно не знающих чем заняться. Первый вопрос всегда: а где же ваши родители. Так что до 18 лет спорт, языки, робототехника, музыкалка, танцы, моделирование... А утром - бассейн! 👆
Ответ Алексaндр Молодкин
Всё правильно. Ребёнок должен всегда быть при деле. ВСЕГДА. Сколько вижу этих недотёп, ошивающихся в ТЦ, орущих в кино и на фудкортах, откровенно не знающих чем заняться. Первый вопрос всегда: а где же ваши родители. Так что до 18 лет спорт, языки, робототехника, музыкалка, танцы, моделирование... А утром - бассейн! 👆
А в 18 лет чадо сбегает от таких родителей, чтобы заниматься СВОИМИ любимыми увлечениями
Ответ Алексaндр Молодкин
Всё правильно. Ребёнок должен всегда быть при деле. ВСЕГДА. Сколько вижу этих недотёп, ошивающихся в ТЦ, орущих в кино и на фудкортах, откровенно не знающих чем заняться. Первый вопрос всегда: а где же ваши родители. Так что до 18 лет спорт, языки, робототехника, музыкалка, танцы, моделирование... А утром - бассейн! 👆
Должно у детей быть свободное время. Свободное - это время тишины, когда мозг перерабатывает информацию и осмысляет ее, фантазирует и творит. У меня, слава богу, оно было.
спорт это как один из вариантов досуга. Но у ребенка в жизни должен быть не только спорт- да, до какого-то времени он способствует формированию устойчивых нейронных связей, особенно контактный ( волейбол, баскетбол), но, если переходит уже в категорию бс несет больше негативного, чем позитивного.

Всегда и во всем важно соблюдать баланс- спорт спортом, но и музыка, рисование, танцы тоже способствуют развитию ребенка как личности.

А,уж, в фк вообще нет никакой пользы- в лучшем случае поставить ребенка на коньки и научить скользить и вращаться, но не более того.
Ответ Екатерина Прекрасная
спорт это как один из вариантов досуга. Но у ребенка в жизни должен быть не только спорт- да, до какого-то времени он способствует формированию устойчивых нейронных связей, особенно контактный ( волейбол, баскетбол), но, если переходит уже в категорию бс несет больше негативного, чем позитивного. Всегда и во всем важно соблюдать баланс- спорт спортом, но и музыка, рисование, танцы тоже способствуют развитию ребенка как личности. А,уж, в фк вообще нет никакой пользы- в лучшем случае поставить ребенка на коньки и научить скользить и вращаться, но не более того.
Какой-то кровавый контактный волейбол у вас
Ответ AntonIQ
Какой-то кровавый контактный волейбол у вас
Да всё верно. У нас реально перебор фигуристов.
Для здоровья можно покататься на начальном этапе. Как пойдут травмы, так начнётся, наоборот, потеря здоровья.
Всё правильно он говорит. Я уже реально боюсь ходить в торговые центры из-за агрессивных мерзких компаний подростков, которые там обитают целыми днями. И не делают нихрена.

Поэтому я за то, чтобы детей отдавали в спорт - необязательно ФК, любой другой. Там они с детства привыкают к дисциплине и здоровой конкуренции, а также могут найти применение своей бешеной энергии.

Если подростки болтаются без дела - это прямой путь к криминалу.
Сдал базу.
Ответ Garik_new
Сдал базу.
Наоборот, поделился опытом.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кагияма о перерыве в карьере: «Хочу сделать за этот год все возможное, чтобы окончить университет»
сегодня, 08:56
Алексей Мишин: «Не согласен с теми, кто говорит, что без нас фигурное катание умерло. Оно не только не умерло, но развивается в очень интересных аспектах»
сегодня, 08:29
Ришо показал, как Валиева работает над новой программой
вчера, 21:21Видео
Олимпийские призеры Берулава и Метелкина проведут предсезонную подготовку на катке Тутберидзе в Москве: «Говорить о переходе пока преждевременно»
вчера, 20:33
Юристы Плющенко рассматривают возможность иска против мамы фигуристки Парсеговой из-за ее слов в сериале «Метод Тутберидзе»
вчера, 19:07
Владимир Познер: «Наше возвращение придало бы фигурному катанию более высокую грань конкуренции»
вчера, 17:51
«Мы не афишируем, но и не скрываем». Загитова выложила фото с молодым человеком
вчера, 15:36Фото
Мария Бутырская: «Я думаю, программа Валиевой и Ришо будет произведением искусства, шедевром»
вчера, 14:42
«С Алисой Лю могут легко конкурировать пяток наших девчонок. Если Петросян сделает коронный прыжок, никаких вопросов не будет». Иоланда Чен о фигуристках
вчера, 14:33
Виктория Синицина: «Мы сейчас находимся в хорошей физической форме. В ледовых шоу мы катаем не менее сложные номера, чем на соревнованиях»
вчера, 11:07
Ко всем новостям
Последние новости
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Рекомендуем