  Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»

Серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт высказался о победе японской фигуристки Каори Сакамото на чемпионате мира в Праге.

«Каори вчера была прекрасна, как и на прошлых чемпионатах мира. Этот бэкграунд завершения карьеры и понимание, что это ее последний турнир, накладывали определенные эмоции. Вчерашний прокат был даже как будто не за медали, скорее это было ее прощание с профессиональным спортом.

Прокат получился особенным. Мало того, что все получилось в программе, но еще и эмоционально это было очень сильно. Поэтому Каори Сакамото – великая спортсменка, у нее четыре победы на чемпионатах мира и медали Олимпийских игр», – сказал Энберт.

«Мне кажется, что Алиса Лью на чемпионате мира-2025 победила примерно с таким же набором элементов, с которым победила в этом году Каори. Если говорить о самом катании: Лью хорошо каталась в прошлом году, но мне кажется, что Сакамото в катании посильнее.

На чемпионате мира-2026 были сильные хорошие постановки, хореографы идут вперед. Было интересно смотреть: это и разные интерпретации, и выступление Нины Петрыкиной и Каори Сакамото.

Также интересная борьба с ультра-си у Ами Накаи и Эмбер Гленн. Понятно, что в этот раз у них не получилось, но это риск. В спорте этот риск бывает оправдан, а бывает – нет. Но для зрителей это всегда интересно. Что касается элементов ультра-си – четверных не было. Хотелось бы их видеть? Конечно!» – добавил он.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
