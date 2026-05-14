Слюсаренко о преимуществах Перми над Москвой: «Спокойный ритм жизни, нет пробок. В Москве выходишь на улицу – и тебя сразу куда-то несут, все бегут, торопятся, куда-то опаздывают»

Тренер фигуристов Слюсаренко назвал преимущества Перми над Москвой.

– Чем Пермь круче Москвы?

– Спокойный ритм жизни. Я здесь родился, семья здесь. Меня здесь ценят как тренера. Что будет в Москве, я не знаю, там таких тысячи. Ну и всегда хотелось продолжить начало своих тренеров – Валентины Федоровны и Сергея Николаевича.

– К перелетам привык?

– Это уже настолько вошло в привычку… Разговаривал с Сережей Дудаковым. Он говорит: «До аэропорта добирался 1,5–2 часа». Мне от арены до аэропорта 7 минут, приезжаю за 45 минут, быстро регистрируюсь, прохожу досмотр. Полтора часа полета – и ты в Москве, практически то на то и выходит.

Здесь нет пробок. В Москве выходишь на улицу – и тебя сразу куда-то несут, все бегут, торопятся, куда-то опаздывают. Всегда всем что-то нужно. Тут спокойнее. <...>

– Не всегда, когда приезжаешь в регион, слышишь про отличные условия и достаточное количество льда. Как такое случилось с Пермью?

– Все условия для достижения результатов есть. Восемь лет назад к нам пришел новый президент федерации фигурного катания, Дмитрий Александрович Шубодеров. Человек заинтересован в развитии фигурного катания, он построил два катка на свои средства. Развивает наш вид спорта, спрашивает у нас, что нужно, ходит к министрам.

Понятное дело, что этим никто бы не занимался, если бы не было соответствующего человека в федерации. Все заинтересованы – министр спорта, директора спортшкол. Все помогают, чем могут, грех жаловаться на наши условия, – сказал Слюсаренко.