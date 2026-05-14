  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Слюсаренко о преимуществах Перми над Москвой: «Спокойный ритм жизни, нет пробок. В Москве выходишь на улицу – и тебя сразу куда-то несут, все бегут, торопятся, куда-то опаздывают»
18

Слюсаренко о преимуществах Перми над Москвой: «Спокойный ритм жизни, нет пробок. В Москве выходишь на улицу – и тебя сразу куда-то несут, все бегут, торопятся, куда-то опаздывают»

Тренер фигуристов Слюсаренко назвал преимущества Перми над Москвой.

Тренер в парном фигурном катании Павел Слюсаренко рассказал, в чем Пермь лучше Москвы.

– Чем Пермь круче Москвы?

– Спокойный ритм жизни. Я здесь родился, семья здесь. Меня здесь ценят как тренера. Что будет в Москве, я не знаю, там таких тысячи. Ну и всегда хотелось продолжить начало своих тренеров – Валентины Федоровны и Сергея Николаевича.

– К перелетам привык?

– Это уже настолько вошло в привычку… Разговаривал с Сережей Дудаковым. Он говорит: «До аэропорта добирался 1,5–2 часа». Мне от арены до аэропорта 7 минут, приезжаю за 45 минут, быстро регистрируюсь, прохожу досмотр. Полтора часа полета – и ты в Москве, практически то на то и выходит.

Здесь нет пробок. В Москве выходишь на улицу – и тебя сразу куда-то несут, все бегут, торопятся, куда-то опаздывают. Всегда всем что-то нужно. Тут спокойнее. <...>

– Не всегда, когда приезжаешь в регион, слышишь про отличные условия и достаточное количество льда. Как такое случилось с Пермью?

– Все условия для достижения результатов есть. Восемь лет назад к нам пришел новый президент федерации фигурного катания, Дмитрий Александрович Шубодеров. Человек заинтересован в развитии фигурного катания, он построил два катка на свои средства. Развивает наш вид спорта, спрашивает у нас, что нужно, ходит к министрам.

Понятное дело, что этим никто бы не занимался, если бы не было соответствующего человека в федерации. Все заинтересованы – министр спорта, директора спортшкол. Все помогают, чем могут, грех жаловаться на наши условия, – сказал Слюсаренко.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Валентина Тюкова
Сергей Дудаков
Павел Слюсаренко
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как житель центра мира скажу, что очень рада присутствию в наших Пермях такой сильной школы ФК. При всей любви к столице, я за Россию, где везде хорошо и есть чем заняться и на что посмотреть и на что жить
Ответ kate_ko
Как житель центра мира скажу, что очень рада присутствию в наших Пермях такой сильной школы ФК. При всей любви к столице, я за Россию, где везде хорошо и есть чем заняться и на что посмотреть и на что жить
В Перми давно хорошая школа парников. У Слюсаренко не сразу со взрослыми стало получаться. Парные элементы отличные, а девы были не прыгающие.
Ответ Katerina Sunny
В Перми давно хорошая школа парников. У Слюсаренко не сразу со взрослыми стало получаться. Парные элементы отличные, а девы были не прыгающие.
Да, конечно, Слюсаренко не самозародился, он ученик Тюковых, если ничего не путаю. Просто, оч рада, что Павел сотоварищи вышли на такой высочайший уровень и не уехали в столицы. Прям душу греет, что у них есть все условия и желание продолжать работу здесь
Шубодеров - это не отец Полины Шубодеровой?
Ответ Katerina Sunny
Шубодеров - это не отец Полины Шубодеровой?
Он родненький
Ответ kate_ko
Он родненький
Тогда понятно, почему Розанов в Европе обосновался, есть на что.
У меня ребенке (москвичке) тоже нравится в Перми. Потому что свободнее и больше возможностей с точки зрения жизни за городом.
Странный вопрос . Конечно , любому из нас роднее и милее город , где родился , состоялся , где твоя семья и работа . Слюсаренко и его ТШ вызывают большое уважение .
Тем не менее я за Москву , за ритм и движение . Кто к чему привык .
Ответ Arraches
Странный вопрос . Конечно , любому из нас роднее и милее город , где родился , состоялся , где твоя семья и работа . Слюсаренко и его ТШ вызывают большое уважение . Тем не менее я за Москву , за ритм и движение . Кто к чему привык .
Совсем нет. Смотря что за город. А он прав в том, что удобнее жить в крупном городе-миллионнике, но не в столице.
В Москве выходишь на улицу – и тебя сразу куда-то несут... в точку описал))
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кагияма о перерыве в карьере: «Хочу сделать за этот год все возможное, чтобы окончить университет»
сегодня, 08:56
Алексей Мишин: «Не согласен с теми, кто говорит, что без нас фигурное катание умерло. Оно не только не умерло, но развивается в очень интересных аспектах»
сегодня, 08:29
Ришо показал, как Валиева работает над новой программой
вчера, 21:21Видео
Олимпийские призеры Берулава и Метелкина проведут предсезонную подготовку на катке Тутберидзе в Москве: «Говорить о переходе пока преждевременно»
вчера, 20:33
Юристы Плющенко рассматривают возможность иска против мамы фигуристки Парсеговой из-за ее слов в сериале «Метод Тутберидзе»
вчера, 19:07
Владимир Познер: «Наше возвращение придало бы фигурному катанию более высокую грань конкуренции»
вчера, 17:51
«Мы не афишируем, но и не скрываем». Загитова выложила фото с молодым человеком
вчера, 15:36Фото
Мария Бутырская: «Я думаю, программа Валиевой и Ришо будет произведением искусства, шедевром»
вчера, 14:42
«С Алисой Лю могут легко конкурировать пяток наших девчонок. Если Петросян сделает коронный прыжок, никаких вопросов не будет». Иоланда Чен о фигуристках
вчера, 14:33
Виктория Синицина: «Мы сейчас находимся в хорошей физической форме. В ледовых шоу мы катаем не менее сложные номера, чем на соревнованиях»
вчера, 11:07
Ко всем новостям
Последние новости
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Рекомендуем