Каори Сакамото: «Я не была настолько уж способной, отнюдь не все давалось легко. Нужно усердно трудиться, если вы хотите побеждать»

Сакамото: я не была настолько уж способной фигуристкой, не все давалось легко.

Четырехкратная чемпионка мира Каори Сакамото не считает, что обладала особенным талантом в фигурном катании.

26-летняя японка завершила спортивную карьеру по окончании сезона-2025/26. Она заявляла, что может начать тренерскую работу.

«Я хотела бы стать таким же наставником, как [мой тренер Соноко] Накано. Обучать не только техническим аспектам, но и в плане различных человеческих качеств. Мне еще многому предстоит научиться у нее, поэтому я хочу впитать как можно больше.

Я не была настолько уж способной, отнюдь не все давалось легко. Сейчас, говоря обо мне, вспоминают двойной аксель, но даже на то, чтобы научиться прыгать его, понадобилось около двух лет.

Хочу сказать, что не надо сдаваться сразу же лишь потому, что у вас ничего не получается. Что бы ни говорили другие, вам просто нужно усердно трудиться, если вы хотите побеждать», – сказала Сакамото.

Сакамото – 4-кратная чемпионка мира! Она показала, как провести в фигурном катании долгую и счастливую жизнь