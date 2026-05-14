  Каори Сакамото: «Я не была настолько уж способной, отнюдь не все давалось легко. Нужно усердно трудиться, если вы хотите побеждать»
Каори Сакамото: «Я не была настолько уж способной, отнюдь не все давалось легко. Нужно усердно трудиться, если вы хотите побеждать»

Четырехкратная чемпионка мира Каори Сакамото не считает, что обладала особенным талантом в фигурном катании.

26-летняя японка завершила спортивную карьеру по окончании сезона-2025/26. Она заявляла, что может начать тренерскую работу.

«Я хотела бы стать таким же наставником, как [мой тренер Соноко] Накано. Обучать не только техническим аспектам, но и в плане различных человеческих качеств. Мне еще многому предстоит научиться у нее, поэтому я хочу впитать как можно больше.

Я не была настолько уж способной, отнюдь не все давалось легко. Сейчас, говоря обо мне, вспоминают двойной аксель, но даже на то, чтобы научиться прыгать его, понадобилось около двух лет.

Хочу сказать, что не надо сдаваться сразу же лишь потому, что у вас ничего не получается. Что бы ни говорили другие, вам просто нужно усердно трудиться, если вы хотите побеждать», – сказала Сакамото.

Сакамото – 4-кратная чемпионка мира! Она показала, как провести в фигурном катании долгую и счастливую жизнь

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Nikkan Sports
По катанию Каори видно, что она очень трудолюбивый человек, готовый оттачивать мастерство до каждой мелочи, и результаты ее упорного труда были видны с каждым годом катания.
А как же кататься в своё удовольствие? Так-то Каори говорит очевидные вещи: сначала много работаешь, чтобы заложить базу, и с годами приходят результаты.
Как ето? А вечеринки с друзьями, а веселье и шутки с тренерами на тренировках?
Жизнь боль - одна трудилась, но так и не стала ОЧ, а другая тусила с друзьями и стала двухкратной. Вывод - жизнь любит тех, кто к ней относится легко.
Нет конечно, жизнь на длинную любит тех кто трудится и идёт к своей цели.
Каори - успехов на стезе тренера и в личной жизни !
да, Каори пахала поистине с самурайским упорством! ее путь воина был долог и труден, впечатляет. Приличное время она была даже не на вторых, на пятых ролях. Но благодаря своему титаническому труду, упорству и огромному терпению она вышла из тени на авансцену, превратилась в прекрасного лидера, завившего о себе не слабее и не тише, чем японские признанные фигурные небожители - мужчины. Для меня переломный момент - Матрица. Она вдруг предстала в этой программе другой, совершенно самобытной, заметной, яркой, уникальной! И с этого момента только прибавляла. Все это не значит что Каори лишина таланта, конечно же нет, у нее шикарный конек, выразительность, она неповторима. Но именно ее пример ярко подсвечивает тот факт, что Труд стоит вот главе всякого успеха!
Благодаря бану наших девочек
Нашу девочку допустили на Олимпиаду и она 6я
Нет, жизнь длинная так-то, и Каори идёт очень прямой и светлой дорогой). Скорее титул ОЧ это не всегда прямая зависимость от таланта и труда (еще есть санкции против наших или шнурки со Снуп Доггом, хаха)))
То, как любят Каори в мире фк, и спортсмены, и болельщики, и другие тренеры, не снилось и ОЧ (последним четырем по крайней мере)
Следуя вашей логике, жизнь не ограничивается ФК. Другое дело, кто как ею распоряжается.
Молодец, достойная чемпионка, жаль немного на Олимпиаде не хватило
А я очень рад, что именно Каори стала четырехкратной чемпионкой мира. И для меня она чемпионка без всяких если да кабы. Прекрасная фигуристка со своим стилем, и достойнейший человек.
Права на сто процентов
Нужно усердно трудиться, если вы хотите побеждать. А ещё нужен бан сильнейшей ФК державы, без которого Каори точно не стала бы четырехкратной чемпионкой Мира.
