  Петр Гуменник: «Правообладатели музыки могут преподнести неприятный сюрприз в любой момент. Теперь знаю: нужно всегда иметь запасной вариант»
Петр Гуменник: «Правообладатели музыки могут преподнести неприятный сюрприз в любой момент. Теперь знаю: нужно всегда иметь запасной вариант»

Чемпион России Петр Гуменник высказался о проблемах с музыкой к короткой программе на Олимпиаде-2026.

– Вся страна следила за драматическими событиями, связанными с решением правообладателей музыки к «Парфюмеру» запретить вам выступать на Олимпиаде с отшлифованной по ходу сезона программой. Вы понимаете, почему так получилось и почему получилось в последний момент?

– Теперь уже понимаю, хотя прежде никогда об этом не задумывался и никогда с подобным не сталкивался. Запасных вариантов по этой причине у меня и не было. Хотя на Олимпиаде не я один столкнулся с проблемой авторских прав. Опыт приобрел, и теперь знаю: нужно всегда иметь наготове запасной вариант. Правообладатели музыки могут преподнести неприятный сюрприз в любой момент.

– О том, что нельзя будет выступить под музыку из «Парфюмера», вы узнали за несколько дней до олимпийского старта. Допускали мысль о том, что придется сняться с соревнований, паковать чемоданы и улетать из Милана?

– Я бы и без музыки на Олимпиаде свою программу прокатал! О том, что придется менять музыку в короткой программе, узнал на последней тренировке в Санкт-Петербурге перед вылетом в Милан. Даже не расстроился. Решил, что можно будет выступить под «Дюну» или Rammstein. Две классные программы, которые мне очень нравились и которые можно было быстро восстановить. Летом у меня даже мысль была оставить «Дюну» на олимпийский сезон. Многие фигуристы оставляют свою короткую программу. И тут выяснилось, что и на программы прошлых сезонов оформить разрешение правообладателей не успеют. Вот тогда стало тревожно. Не за то, что ничего не получится, а за то, что получится не так, как задумано.

– Можно ли раскрыть секрет, как шел поиск новой музыки?

– Сначала Тамара Николаевна Москвина и Федерация обратились к известному в мире фигурного катания композитору и аранжировщику Александру Гольдштейну. Он сгенерировал музыку. Главные акценты совпадали с «Парфюмером», но по настроению это была совсем другая история и мне не подходила. Очень многое смущало, и кататься под эту музыку категорически не хотел. Стали искать другие варианты, подключив буквально всех.

Постановщик «Парфюмера» Даниил Маркович Глейхенгауз предложил «Февраль» Леонида Левашкевича, и мы даже связались с композитором. Только он тоже не успевал быстро оформить разрешение на использование музыки. Потом нашли вариант с «Вальсом-1805» Эдгара Акобяна. Эта музыка из фильма «Онегин». Подумал: раз так, то это точно для меня. Разрешение оформили очень быстро, и уже в Милане вместе с Вероникой Анатольевной и Валерием Владимировичем Артюховым стали накатывать новый вариант.

Что-то пытался подработать сам, но быстро понял: если менять акценты, это помешает исполнить прыжки. Пока шла прыжковая часть, все движения из «Парфюмера» были оставлены без изменений.

– У вас хорошее музыкальное образование. Не помешало оно, учитывая, что музыка к «Парфюмеру» четырехтактная, и все заходы на прыжки были в этом ритме, а вальс – трехтактный?

– Гораздо больше меня волновало другое: само настроение композиции. В «Вальсе-1805» нет тех зловещих оттенков, которые обыгрывались хореографией в «Парфюмере». Соответственно образ героя становился другим. Только менять все было рискованно, ведь хореография является частью захода на прыжок. В результате проблема так и осталась нерешенной, но иногда лучше просто принять сложившуюся ситуацию. Поэтому мысли о размере музыки в три четверти или в четыре не были актуальными, – сказал Гуменник. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Мир фигурного катания»
"Постановщик «Парфюмера» Даниил Маркович Глейхенгауз предложил «Февраль» Леонида Левашкевича, и мы даже связались с композитором. Только он тоже не успевал быстро оформить разрешение на использование музыки."
Это очередное доказательство, что вопросы с музыкой нужно решать заранее, а не надеяться на авось, когда речь идёт об авторских правах.
Ответ Katerina Sunny
"Постановщик «Парфюмера» Даниил Маркович Глейхенгауз предложил «Февраль» Леонида Левашкевича, и мы даже связались с композитором. Только он тоже не успевал быстро оформить разрешение на использование музыки." Это очередное доказательство, что вопросы с музыкой нужно решать заранее, а не надеяться на авось, когда речь идёт об авторских правах.
Левашкович не успевал,а армянский автор все быстро оформил на свой вальс,почему так?
Ответ Irina037
Левашкович не успевал,а армянский автор все быстро оформил на свой вальс,почему так?
Вероятно, потому что у Левашковича были какие-то отношения с лейблом и нужно было в том числе их согласие
Вообще удивительно, что этот вывод сделан после Милана. Тем более по ходу сезона у других были проблемы с музыкой.
Ответ Katerina Sunny
Вообще удивительно, что этот вывод сделан после Милана. Тем более по ходу сезона у других были проблемы с музыкой.
Надежда на Авось
Ответ Katerina Sunny
Вообще удивительно, что этот вывод сделан после Милана. Тем более по ходу сезона у других были проблемы с музыкой.
гы, здесь же в ноябре обсуждались траблы с музыкой.
И тогда кто-то вопросом задался - а у Аделии и Петра - всё нормально?
Конкретно я и сказал - а про это мы узнаем - только в Милане. И я уверен, что никто даже не почесался ещё. Как с флажками у "жеребёнка".
Ну и?
Уже в который раз одно и то же спрашивают. Пётр же рассказывал уже всю эту эпопею с музыкой
В этом же журнале интервью с Эдгаром ААкопяном, где он рассказывает что Глейхенгаузер был активно вовлечен в процесс замены музыки: "Вальс нужно было подогнать под хронометраж, смонтировать отдельные части, склеить – этим занимался Даниил Глейхенгауз, а Петр прислал мне на одобрение уже окончательный вариант программы." Спасибо Даниилу.
Корреспонденту стоило бы разобраться в теме, формулируя вопросы. Никто из источников (кроме мамы Петра) не говорил о якобы полученном накануне Игр запрете правообладателя.
Наоборот, по Петиным словам, подали заявку заранее, в августе, но не получили согласие к марту. Вот и все.
Пошли на КП, не озаботившись получением от правообладателя доказательства о согласии на использование музыки, МОК это выявил и включил формальные процедуры.
Визу тоже надо оформлять для подстраховки заранее,а не надеяться на вызов
Это две разные ситуации: или вы забиваете на получение разрешения на музыку в ожидании "сюрприза", или получаете разрешение. Почему не поехали с "Февралем" Левашкевича? Потому, что не получили от него разрешение.
Если следовать этой нехитрой логике, то и второй вариант не понадобится – получите согласие на первый и шлифуйте.
Тернистый путь проложен нам судьбой... Удачи Гуменнику в новом сезоне!
Ответ Дядя Коля 026
Тернистый путь проложен нам судьбой... Удачи Гуменнику в новом сезоне!
Per aspera ad astra!
Там есть гораздо более интересные части интервью, а они опять за музыку зацепились...Что уж теперь переливать из пустого в порожнее...Есть теперь такой опыт. Впредь будут знать, что может быть и такая ситуация.
Ответ Skyolker
Там есть гораздо более интересные части интервью, а они опять за музыку зацепились...Что уж теперь переливать из пустого в порожнее...Есть теперь такой опыт. Впредь будут знать, что может быть и такая ситуация.
Это как минимум говорит о том, что не было получено разрешение, а не запретили в последний момент, как вбросили.
Ответ Katerina Sunny
Это как минимум говорит о том, что не было получено разрешение, а не запретили в последний момент, как вбросили.
Запретили действительно в последний момент. Потому что отказ пришел за 2 дня до вылета, а не в течение сезона, как у других, хотя подана заявка была на музыку еще в августе.
Просто наверняка решили, что раз запрета не пришло, значит можно, тем более на отборе проблем не было. Не ожидали такой подлянки. Хотя, конечно, надо иметь запасной вариант и выбивать ответ от правообладателя заранее. Что ж, теперь будут знать.
Многие спортсмены попались на этой ситуации, но почему-то наша федра решила не помогать юридически, хотя другие федерации делали это для своих спортсменов. Всего 2 человека ехало, могли бы и озаботиться.
Правообладатели музыки могут преподнести неприятный сюрприз в любой момент
и не только правообладатели могут его преподнести, если мы вспомним о проге под "рамштайн")))
