Татьяна Тарасова: «У Трусовой всегда был свой стиль и направление. Может, Ришо предложит ей что-то другое»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что у призера Олимпиады-2022 Александры Трусовой всегда были интересные программы.

Ранее стало известно, что короткую программу фигуристке поставит французский хореограф Бенуа Ришо.

«Посмотрим на работу Трусовой с Ришо, когда будет сделана и отработана программа, выставлена. Чтобы все восхищались. Мы и так любим Трусову, а если у нее еще будет интересная программа – замечательно!

У Саши всегда были интересные программы. Она прыгала все многооборотные прыжки. Никто этого не делал, а она делала! Всегда был свой стиль и направление. Может, Ришо предложит ей что-то другое», – цитирует Тарасову «Чемпионат.com».

«Я не могу сказать, что у него есть такие программы, от которых просто плакать хочется или, наоборот, приходить в восторг. Он ставит их так, как понимает и слышит музыку. Но он ставит их, а другие же вообще ничего не ставят. Раньше тренеры и хореографы сами ставили программы и отвечали за них», – сказала Тарасова ТАСС.

Квадритт она не прыгала.
И стиль и направление были от Глейха/ЭТ и подобраны ими под прыжки.
Ну технически на тренировке прыгала
Не было там никогда стиля, кроме прыгов. Стиль ей всегда строил штаб.
Бывает только....
Можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки — никогда.
Да, жаль вас, столько лет, а вы все в деревне.
Предложит-предложит. В итоге останется полтора оригинальных движения и прыжки, заходы на прыжки.
У Трусовой всегда был свой стиль
эмм?
Ну... Силовое катание и много-много прыжков. Вот такой стиль.
Может Бенуа раскроет в ней что-то новое, по жизни она стала женственнее.
ну, так себе стиль, прямо скажем
