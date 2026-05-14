Татьяна Тарасова: «У Трусовой всегда был свой стиль и направление. Может, Ришо предложит ей что-то другое»

Тарасова: у Трусовой всегда был свой стиль – может, Ришо предложит что-то другое.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что у призера Олимпиады-2022 Александры Трусовой всегда были интересные программы.

Ранее стало известно, что короткую программу фигуристке поставит французский хореограф Бенуа Ришо .

«Посмотрим на работу Трусовой с Ришо, когда будет сделана и отработана программа, выставлена. Чтобы все восхищались. Мы и так любим Трусову, а если у нее еще будет интересная программа – замечательно!

У Саши всегда были интересные программы. Она прыгала все многооборотные прыжки. Никто этого не делал, а она делала! Всегда был свой стиль и направление. Может, Ришо предложит ей что-то другое», – цитирует Тарасову «Чемпионат.com».

«Я не могу сказать, что у него есть такие программы, от которых просто плакать хочется или, наоборот, приходить в восторг. Он ставит их так, как понимает и слышит музыку. Но он ставит их, а другие же вообще ничего не ставят. Раньше тренеры и хореографы сами ставили программы и отвечали за них», – сказала Тарасова ТАСС.

