Рудковская о Костылевой: «Никогда разговора о смене гражданства между мной, Плющенко, Леной и родителями не было»

Рудковская: разговоров о смене гражданства фигуристки Костылевой никогда не было.

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская заявила, что вопрос смены гражданства у чемпионки России среди юниорок Елены Костылевой не обсуждался.

Ранее мама 14-летней спортсменки Ирина написала в соцсетях: «Если отношение федерации к своей лучшей спортсменке не изменится, то мама выйдет замуж за иностранца».

«Мама Лены – очень эмоциональный человек. Мы утром прочитали, что Ирина собралась замуж за итальянца – наверное, [прочитали] как и муж Ирины и Лена, которые, более чем уверена, ничего об этом не знали.

Ирина Костылева живет только фигурным катанием и своим ребенком. И, конечно, она рассматривает все распечатки, разбирается во всех нюансах и потом эмоционально реагирует на те вещи, с которыми не согласна. Никогда разговора о смене гражданства между мной, Евгением (Плющенко), Леной и родителями не было. У нее мечта выступать под российским флагом и гимном. Думаю, эти слова – не что иное как эмоциональный порыв мамы.

Очень надеюсь, что судьи и федерация сделают скидку на такое эмоциональное ее поведение. Сейчас я просто прошу не добивать этого ребенка, не проецировать слова мамы на Лену. Ведь Лена просто талантливая спортсменка, умная, добрая и сильная девочка, которая очень много работает, чтобы прийти к своей цели.

Она и так очень много пережила в этом сезоне, в том числе тяжелейшее внимание и нападки прессы. Лена же тоже все читает и воспринимает близко к сердцу. Сейчас надо всем просто успокоиться и относиться к ребенку как к спортсмену, который трудится и идет к своей мечте. Такая эмоциональная мама есть, и ты ничего с этим не сделаешь. Ребенок ни в чем не виноват.

Лена пережила тяжелющую психологическую травму. Просто прошу относиться к ней не с хайпом, а по-человечески с пониманием. Пусть она просто делает свою работу», – сказала Рудковская.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
женское катание
logoсборная России
logoЕлена Костылева
Ирина Костылева
переходы
logoЕвгений Плющенко
logoЯна Рудковская
У них совсем плохо с причинно-следственными связями? Сначала мамыра устраивает цирк с конями, потом продюсер с мужем-хоббитренером присоединяются к общему веселью, а потом они же начинают давить на жалость судей и Федерации.
СЮР просто.
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
У них совсем плохо с причинно-следственными связями? Сначала мамыра устраивает цирк с конями, потом продюсер с мужем-хоббитренером присоединяются к общему веселью, а потом они же начинают давить на жалость судей и Федерации. СЮР просто.
Хи-хи ))) хоббитренинг ) а ещё на хоббихорсинг гнали )))
Ответ KT_____
Хи-хи ))) хоббитренинг ) а ещё на хоббихорсинг гнали )))
В хоббихорсинге оказалось даже больше смысла чем в хоббитренерстве…..
Рудковская 2026, когда дело коснулось происходящего у неё в клубе: "Просто прошу относиться к ней не с хайпом, а по-человечески с пониманием".
Плющенко 2020, когда спросили о разводимом хайпе: "Я думаю, что это на пользу. Есть большой спрос, есть информационный повод, людей немножко встряхнули. Я встречался с промоутером Fight Nights Global Камилом Гаджиевым, он мне сказал: «У вас уже стало как в ММА, как в боях без правил".
Он подчеркнул, что не против скандалов, если они помогут развитию фигурного катания, а также заявил, что не хотел бы никого вызывать на поединок по правилам MMA, а только желает делать свою работу.

Что, Янна Алексанна, хвост подмочили? Или только чужих спортсменок привыкли полоскать?
А о какой "тяжелющей психологической травме" речь. Чо она несет.
"тяжелейшее внимание и нападки прессы", пережила к примеру Валиева. Саму Лену пресса не хейтит, только перепечатывает опусы ее матери, в которых она оскорбляет других фигуристок. Об этой невыносимой травме речь?
Ответ V__k
А о какой "тяжелющей психологической травме" речь. Чо она несет. "тяжелейшее внимание и нападки прессы", пережила к примеру Валиева. Саму Лену пресса не хейтит, только перепечатывает опусы ее матери, в которых она оскорбляет других фигуристок. Об этой невыносимой травме речь?
Забрали ребенка от денег на косметику и айфонов. Где ей еще столько отвалят? Вот вам и "тяжелющая травма". Пряник отобрали, а кнут остался. Поэтому и рыдала. И плющ рыдал, у него любимую игрушку отобрали.
Не стоит делать из Лены жертву. Она вполне комфортно чувствует себя в той обстановке, в которой находится. Ей нравится внимание к ней, популярность, нравятся легкие деньги. Подарки вон уже в соцсетях заказывает.
Ответ Kareglazaya
Не стоит делать из Лены жертву. Она вполне комфортно чувствует себя в той обстановке, в которой находится. Ей нравится внимание к ней, популярность, нравятся легкие деньги. Подарки вон уже в соцсетях заказывает.
Яна неожиданно поняла, что даже если через полтора года они избавятся от бесноватой мамыры, то останутся один на один с Леной, которая и сама- далеко не сладкий пирожок, но оправданий уже не будет.
Ответ Kareglazaya
Не стоит делать из Лены жертву. Она вполне комфортно чувствует себя в той обстановке, в которой находится. Ей нравится внимание к ней, популярность, нравятся легкие деньги. Подарки вон уже в соцсетях заказывает.
И ей нравится проводить время рядом с любимым тренером
Представляю какие маты периодически звенят в офисе Рудковской за закрытыми дверями
Ответ Ra_Mi
Представляю какие маты периодически звенят в офисе Рудковской за закрытыми дверями
И только возвращаясь обратно, она снова превращается в маму Гном Гномыча..
Пиар-кампания в разгаре. Теперь у ЕК "тяжелейшая психологическая травма", возникшая, вероятно, на фоне окончания эйфории от новогодних шоу. Когда же родители других фигуристов напишут открытое письмо в ФФККР или министру спорта с просьбой остановить этот вечный двигатель?
Ответ Ирина Иванова
Пиар-кампания в разгаре. Теперь у ЕК "тяжелейшая психологическая травма", возникшая, вероятно, на фоне окончания эйфории от новогодних шоу. Когда же родители других фигуристов напишут открытое письмо в ФФККР или министру спорта с просьбой остановить этот вечный двигатель?
А им это надо?
Эт янка от зависти. Не может смириться, что у мамыры плантация появится.
Если бы вы с Плющенко не наладили продажу молодых фигуристок за рубеж, тогда ещё можно верить словам Рудковской, но снова очередное лицемерие и цинизм 😡
Ответ Westmoreland
Если бы вы с Плющенко не наладили продажу молодых фигуристок за рубеж, тогда ещё можно верить словам Рудковской, но снова очередное лицемерие и цинизм 😡
Никогда словам этих людей верить нельзя. Это аксиома
Ой, начались пожалейкины сопельки. А нечего других девочек колченогими обзывать и судей с федрой шантажировать. Трудяжка тоже мне, остальные - то не тренят, а только в Зяблоке тусуются, не то что Костылева
От постоянного заклинания о таланте Лены уже приторно . Лена - не единственный талант среди девочек , хватит ее постоянно пиарить и превозносить над другими .
А хайпа и шума было бы меньше , если бы сами Рудковские воздерживались от комментариев . Но судя по их активности , балаган вокруг семейства Костылевых им на руку .
