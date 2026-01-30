Рудковская о Костылевой: «Никогда разговора о смене гражданства между мной, Плющенко, Леной и родителями не было»
Совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская заявила, что вопрос смены гражданства у чемпионки России среди юниорок Елены Костылевой не обсуждался.
Ранее мама 14-летней спортсменки Ирина написала в соцсетях: «Если отношение федерации к своей лучшей спортсменке не изменится, то мама выйдет замуж за иностранца».
«Мама Лены – очень эмоциональный человек. Мы утром прочитали, что Ирина собралась замуж за итальянца – наверное, [прочитали] как и муж Ирины и Лена, которые, более чем уверена, ничего об этом не знали.
Ирина Костылева живет только фигурным катанием и своим ребенком. И, конечно, она рассматривает все распечатки, разбирается во всех нюансах и потом эмоционально реагирует на те вещи, с которыми не согласна. Никогда разговора о смене гражданства между мной, Евгением (Плющенко), Леной и родителями не было. У нее мечта выступать под российским флагом и гимном. Думаю, эти слова – не что иное как эмоциональный порыв мамы.
Очень надеюсь, что судьи и федерация сделают скидку на такое эмоциональное ее поведение. Сейчас я просто прошу не добивать этого ребенка, не проецировать слова мамы на Лену. Ведь Лена просто талантливая спортсменка, умная, добрая и сильная девочка, которая очень много работает, чтобы прийти к своей цели.
Она и так очень много пережила в этом сезоне, в том числе тяжелейшее внимание и нападки прессы. Лена же тоже все читает и воспринимает близко к сердцу. Сейчас надо всем просто успокоиться и относиться к ребенку как к спортсмену, который трудится и идет к своей мечте. Такая эмоциональная мама есть, и ты ничего с этим не сделаешь. Ребенок ни в чем не виноват.
Лена пережила тяжелющую психологическую травму. Просто прошу относиться к ней не с хайпом, а по-человечески с пониманием. Пусть она просто делает свою работу», – сказала Рудковская.
СЮР просто.
Плющенко 2020, когда спросили о разводимом хайпе: "Я думаю, что это на пользу. Есть большой спрос, есть информационный повод, людей немножко встряхнули. Я встречался с промоутером Fight Nights Global Камилом Гаджиевым, он мне сказал: «У вас уже стало как в ММА, как в боях без правил".
Он подчеркнул, что не против скандалов, если они помогут развитию фигурного катания, а также заявил, что не хотел бы никого вызывать на поединок по правилам MMA, а только желает делать свою работу.
Что, Янна Алексанна, хвост подмочили? Или только чужих спортсменок привыкли полоскать?
"тяжелейшее внимание и нападки прессы", пережила к примеру Валиева. Саму Лену пресса не хейтит, только перепечатывает опусы ее матери, в которых она оскорбляет других фигуристок. Об этой невыносимой травме речь?
А хайпа и шума было бы меньше , если бы сами Рудковские воздерживались от комментариев . Но судя по их активности , балаган вокруг семейства Костылевых им на руку .