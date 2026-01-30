Рудковская о Костылевой: «Никогда разговора о смене гражданства между мной, Плющенко, Леной и родителями не было»

Рудковская: разговоров о смене гражданства фигуристки Костылевой никогда не было.

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская заявила, что вопрос смены гражданства у чемпионки России среди юниорок Елены Костылевой не обсуждался.

Ранее мама 14-летней спортсменки Ирина написала в соцсетях: «Если отношение федерации к своей лучшей спортсменке не изменится, то мама выйдет замуж за иностранца ».

«Мама Лены – очень эмоциональный человек. Мы утром прочитали, что Ирина собралась замуж за итальянца – наверное, [прочитали] как и муж Ирины и Лена, которые, более чем уверена, ничего об этом не знали.

Ирина Костылева живет только фигурным катанием и своим ребенком. И, конечно, она рассматривает все распечатки, разбирается во всех нюансах и потом эмоционально реагирует на те вещи, с которыми не согласна. Никогда разговора о смене гражданства между мной, Евгением (Плющенко), Леной и родителями не было. У нее мечта выступать под российским флагом и гимном. Думаю, эти слова – не что иное как эмоциональный порыв мамы.

Очень надеюсь, что судьи и федерация сделают скидку на такое эмоциональное ее поведение. Сейчас я просто прошу не добивать этого ребенка, не проецировать слова мамы на Лену. Ведь Лена просто талантливая спортсменка, умная, добрая и сильная девочка, которая очень много работает, чтобы прийти к своей цели.

Она и так очень много пережила в этом сезоне, в том числе тяжелейшее внимание и нападки прессы. Лена же тоже все читает и воспринимает близко к сердцу. Сейчас надо всем просто успокоиться и относиться к ребенку как к спортсмену, который трудится и идет к своей мечте. Такая эмоциональная мама есть, и ты ничего с этим не сделаешь. Ребенок ни в чем не виноват.

Лена пережила тяжелющую психологическую травму. Просто прошу относиться к ней не с хайпом, а по-человечески с пониманием. Пусть она просто делает свою работу», – сказала Рудковская.