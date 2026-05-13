  Петр Гуменник: «Не могу назвать изменения в правилах радикальными. Все уберут самый легкий каскад, расклады от этого не поменяются»
Петр Гуменник: «Не могу назвать изменения в правилах радикальными. Все уберут самый легкий каскад, расклады от этого не поменяются»

Чемпион России Петр Гуменник высказался об изменениях в правилах фигурного катания.

– На последнем совете ISU было принято важное решение о сокращении количества прыжковых элементов в произвольной программе. Вместо трех каскадов теперь будет два. Это поможет повысить артистическую составляющую программ?

– Если время остается то же, безусловно. Можно будет добавить немного артистизма. Хотя не могу назвать изменения радикальными. Все фигуристы уберут самый легкий каскад, который у них есть в программе. У меня это был тройной лутц — тройной тулуп, на который тратил десять секунд. Заменить его большим количеством шагов невозможно.

Уверен, что все уберут тройной тулуп, и расклады от этого не поменяются. Будет интересно исполнять каскад с ойлером. Раньше прыгать флип через ойлер было невыгодно, хотя сам каскад красивый и редкий. Даже жаль, что его мы практически не видели на соревнованиях. Сейчас, возможно, картина поменяется, – сказал Гуменник.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Мир фигурного катания»
Петя со всеми изменениями справится. Это не проблема.
Допустили бы уже да , а там наши подстроятся ).
Пётр правильно высказался... Фигуристам его уровня это не помешает... Сложные дорогие каскады у них всё равно останутся...
так и будет . справедливое высказывание
Если разминку убирают это не очень хорошо а точнее очень плохо , я имею ввиду раскатку перед прокатом .
Ее убирают только из трансляции.
Тогда для нас для зрителей плохо любил я это дело добавляло нервов особенно в пп особенно в последней разминке .
Будут просчитывать прыжковый контент и в баллах почти ничего не потеряют по технике.
Только качество непрыжковых теперь играет важную роль. Надеюсь это простимулирует мужчин топовых совершенствоваться в этом.
Повышение стоимости непрыжковых, новые правила в целом в плане влияния на расклады и т.п. более актуальны для дев, у которых проблемы со стабильностью и безошибочностью у-си даже среди топов. Парни, которые прыгают стабильно и много квадов по прежнему будут тащить ими.
Когда всех российских убрали с МС, там уже не важно, какой каскад убирать. Главное сделано.
Можно и не сделать, нападать - и все равно с медалью ОИ уехать ))
это уменьшение возможностей набрать баллы на гарантированном контенте
Он в прыжковых баттлах на Шоу Тутберидзе уже пробовал разные каскады. В том числе через ойлер. Неугомонный, даже в конце сезона
