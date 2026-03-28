Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова высказалась о победе японской фигуристки Каори Сакамото на чемпионате мира в Праге.

«То, что вчера сделала Сакамото, мне кажется, это очень круто. Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно был прокат жизни, последний прокат в ее жизни, в профессиональной карьере. И это чувствовалось на протяжении всей программы. Она, кстати, была достаточно раскована, как мне показалось. И я думаю, что за счет этого программа смотрелась довольно-таки легко, непринужденно, и из-за этого, мне кажется, у него получилось все на максимум. Ну и баллы, конечно, просто шок.

Что касается Лью, то она, как мне кажется, по очевидным причинам отсутствовала в Праге. Олимпиады вообще забирают очень много сил и энергии, да и вообще у этой спортсменки уже есть титул чемпионки мира. Она решила отдохнуть, сделала такой выбор, ничего такого в этом нет. Если бы она все-таки выступила в Праге, то, конечно же, была бы в призах, но не на первом месте», – сказала Леонова.

«Самое большое разочарование чемпионата мира – это, конечно, выступление Эмбер Гленн, разочарование от исполнения вчерашней произвольной программы. Такого никому не пожелаешь, было горько просто смотреть на это и обидно за нее. Сначала она сделала шикарный аксель. И я после него подумала, что теперь Эмбер может расслабиться, просто откатать как может, и вот она – медаль чемпионата мира.

Но уже на третьем элементе она совершила ошибку на выезде, но это было еще некритично, абсолютно допустимая помарка. Но потом случился срыв одного прыжка, второго, то есть там просто посыпалось все. Но я уже после первой «бабочки» поняла, что она уже без медалей», – добавила экс-фигуристка.

Также она оценила выступления Анастасии Губановой (10-е место) и Софьи Самоделкиной (12-е место).

«Самоделкина на Олимпиаде была гораздо в более звенящей форме и получила в Милане то, на что она действительно накатала. Там были реальные, чистые прокаты, просто безупречные, без сучка и задоринки. И там хотелось ей ставить вот эти оценки. Но, к сожалению, на чемпионате мира этого не случилось.

Она была очень зажата, излишне сконцентрирована. Это было видно еще с короткой программы. Мне уже тогда все было сразу понятно, что ей уже не поставят тех баллов, которые она накатала на Олимпиаде. Пик ее выступлений пришелся на Игры-2026, и она там, кстати, очень достойно выступила, поэтому я думаю, что ей вообще расстраиваться не стоит.

Что касается Насти Губановой, то мне было очень грустно, что после такой очень симпатичной короткой программы с хорошими баллами и реальной возможностью побороться за пьедестал в произвольной программе она накосячила достаточно и потеряла немало баллов как в непрыжковых элементах, так и в прыжках. У нее опять вылезли недокруты во второй половине программы. Понятно, что это все, конечно же, нервы. Я прекрасно знаю, что Настя может все это делать, она это не раз показывала. И прекрасная, шикарная программа у нее в этом сезоне. В общем, у нее пик тоже пришелся на Олимпиаду», – добавила Леонова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Ну все!!! Теперь все будут преклоняться перед Сакамото, про Лью можно забыть!!!
Леонова вообще понимает в фк? Любой комментарий от неё возьми и возникает этот вопрос.
