  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
14

Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»

Роднина: Москва всегда отличалась от остальной страны.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о разнице между Москвой и регионами.

«Разница между Москвой и регионами была всегда. При царе Горохе она тоже отличалась от остальной страны. Если люди недовольны жизнью в провинции, они могут приехать в столицу и попробовать себя там. Безусловно, не все смогут достичь результата в Москве.

Москва грабит регионы? Откуда вообще люди такое выражение взяли? В столице есть квалифицированные специалисты во всех сферах. Не вижу смысла говорить, что Москва кого-то ограбила. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям.

Города, похожие в этом вопросе на Москву, есть во всех странах. В Америке тоже Нью-Йорк не сравнить с более мелкими городами. Так же во всех регионах есть свои проблемы. Есть более богатые субъекты, а есть наоборот. Мы ведь в Госдуме не просто так выделяем дополнительные средства на выравнивание ситуации», — сказала Роднина.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoИрина Роднина
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Если люди недовольны жизнью в провинции, они могут приехать в столицу и попробовать себя там."
Такое может сказать только человек, не заинтересованный в развитии регионов.
Ответ Katerina Sunny
"Если люди недовольны жизнью в провинции, они могут приехать в столицу и попробовать себя там." Такое может сказать только человек, не заинтересованный в развитии регионов.
И никогда не бывавший в провинции
Ответ Katerina Sunny
"Если люди недовольны жизнью в провинции, они могут приехать в столицу и попробовать себя там." Такое может сказать только человек, не заинтересованный в развитии регионов.
просто перестаньте быть бедными...
Ну правильно, берёт 100%, а отдаёт 10%.Ну Родниной простительно, она до сих пор в космосе летает.
Ответ Dinamik1
Ну правильно, берёт 100%, а отдаёт 10%.Ну Родниной простительно, она до сих пор в космосе летает.
Попробуй покурить экономику для малышей. Или дай промт нормальному ИИ: "Объясни как для полного дебила откуда в Москве большие деньги".
Ответ Dinamik1
Ну правильно, берёт 100%, а отдаёт 10%.Ну Родниной простительно, она до сих пор в космосе летает.
В космосе Терешкова , Родина по льду ... В общем далеки они как всегда от земных реалий и дел ...
Ай, умница какая, по-государственному мыслит! В общем, все в Москву, все в Москву!
Может, ее на лед роняли?...
И что адекватно распределяются? :)
Даже если взять поликлиники в провинции и в Москве, разница видна невооружённым глазом. Отсутствие современного оборудования, ремонт советских лет, ветхие здания. И это в шахтовых городах, которые пополняют казну постоянно. В школах и садиках до сих пор старые деревянные окна, дороги в ямах.Ну и на местах грабят чиновники, контроля нет за ними, обогащаются, потом за границу с семьёй
Как-то слабенько защищает Москву . Оправдывается даже, а не защищает . 😁
Еще на один день меньше осталось до выборов в Думу 😊
Так и было, так и есть, так и будет.
Опять и снова лапшу на уши вешает. Доколе!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Роднина считает Россию футбольной страной: «В хоккее результаты выше, но болельщиков больше в футболе. Количество профессиональных клубов тоже достойное»
8 мая, 14:53
Тимофей Мозгов, Антон Понкрашов и Алексей Саврасенко будут представлять РФБ в спортивном проекте «Сила России»
8 мая, 14:23
Ирина Роднина: «Нас с Малининым сравнивать нельзя. Я не проиграла ни одного соревнования, а он на Олимпиаде занял восьмое место»
8 мая, 11:02
Рекомендуем
Главные новости
Малинин о неудаче в Милане-2026: «Я не смог поехать туда ради себя. Мне нужно было отодвинуть чужие ожидания на задний план»
сегодня, 06:46
Илья Малинин может взять паузу в карьере: «Мне бы хотелось немного отдохнуть от фигурного катания»
сегодня, 06:18
Агенауэр о распаде дуэта Лажуа – Лага: «Они очень разные и не были на одной волне – в художественном плане, в своем видении. Не было настоящего коннекта»
вчера, 20:09
Старр Эндрюс и Даниил Паркман образовали спортивную пару
вчера, 19:27Фото
Песков о ледовом шоу Навки «Дневник памяти»: «Восхитительно, я прорыдал час. Это то, как надо память о войне передавать молодым поколениям»
вчера, 16:34
Гуменник прилетел в США на стажировку к Рафаэлю Арутюняну
вчера, 16:21
Лакерник о Ришо: «Нельзя ставить бесконечное количество программ, просто не хватит мыслей. Пока Бенуа справлялся, а как будет дальше – посмотрим»
вчера, 13:59
Ришо после прибытия в Россию выложил совместное фото с Мишиным и Семененко
вчера, 13:54Фото
Татьяна Тарасова: «В последние годы нет стран, которые к нам нормально относятся. Для нас сейчас важна новость, будем ли мы выступать, но, похоже, нам не спешат сообщить»
вчера, 11:56
42-летняя Стеллато-Дудек пробует встать в пару с О’Ши (The Skating Lesson)
вчера, 11:12
Ко всем новостям
Последние новости
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Рекомендуем