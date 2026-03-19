Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, как менялось ее отношение к собственному весу.

«Чем ты взрослее, чем больше ты становишься, женственнее, у тебя больше мыслей в голове, у тебя формируется тело... И вот это самый адовый период вообще в спорте.

Потому что его надо просто переждать, его невозможно убрать. Невозможно давлением или постоянным взвешиванием этот период как-то отодвинуть... Можно, но это на один год, наверное.

В любом случае все сталкиваются с этим. И вот здесь самая важная задача – ближайшему окружению спортсмена, – чтобы было понимание, что это закончится. Что не всегда будет так сложно и ты не всегда будешь себе отвратительна. Мне кажется, у каждой спортсменки было такое. У многих.

У меня, по крайней мере, было, что ты живешь и ты себе не нравишься просто потому, что твоя ценность как спортсмена в том, чтобы быть худой. Когда ты худая, тебе внушают, что у тебя получаются прыжки – «значит, ты выигрываешь соревнования, значит, ты ценен». Эту цепочку надо убирать. Потому что ты ценен сам по себе. Неважно, сколько ты весишь.

И это осознание приходит позже. Когда оно ко мне пришло, я сказала: «Все, я больше не буду взвешиваться». Мои тренеры, видимо, увидели во мне какую-то осознанность, ни слова больше не было никогда про взвешивание. Я начала нормально питаться, перестала бояться завтрака. Мы все не завтракали, потому что утром взвешивание», – рассказала Туктамышева на ютуб-канале Яны Чуриковой .