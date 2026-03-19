  • Елизавета Туктамышева: «Когда ты худая, тебе внушают, что у тебя получаются прыжки – «значит, ты выигрываешь, значит, ты ценен». Эту цепочку надо убирать»
28

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, как менялось ее отношение к собственному весу.

«Чем ты взрослее, чем больше ты становишься, женственнее, у тебя больше мыслей в голове, у тебя формируется тело... И вот это самый адовый период вообще в спорте. 

Потому что его надо просто переждать, его невозможно убрать. Невозможно давлением или постоянным взвешиванием этот период как-то отодвинуть... Можно, но это на один год, наверное.

В любом случае все сталкиваются с этим. И вот здесь самая важная задача – ближайшему окружению спортсмена, – чтобы было понимание, что это закончится. Что не всегда будет так сложно и ты не всегда будешь себе отвратительна. Мне кажется, у каждой спортсменки было такое. У многих.

У меня, по крайней мере, было, что ты живешь и ты себе не нравишься просто потому, что твоя ценность как спортсмена в том, чтобы быть худой. Когда ты худая, тебе внушают, что у тебя получаются прыжки – «значит, ты выигрываешь соревнования, значит, ты ценен». Эту цепочку надо убирать. Потому что ты ценен сам по себе. Неважно, сколько ты весишь.

И это осознание приходит позже. Когда оно ко мне пришло, я сказала: «Все, я больше не буду взвешиваться». Мои тренеры, видимо, увидели во мне какую-то осознанность, ни слова больше не было никогда про взвешивание. Я начала нормально питаться, перестала бояться завтрака. Мы все не завтракали, потому что утром взвешивание», – рассказала Туктамышева на ютуб-канале Яны Чуриковой.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Елизавета редкая фигуристка, защитившая свое право на завтрак 😉
Лиза топ, на неё приятно смотреть😁
Ответ Santi Cazorla_1116898975
Скучно, лет 8 назад Лиза попкой освещала мир)
Все правильно ! Здоровье всегда важнее
Ответ Sgi
Да даже в целях диеты лучше плотно завтракать, а не ужинать
Ответ Sgi
Это не про спортсменов — у них результат всегда стоит на первом месте. А побед без жертв не бывает.
Цыганщина Алисы Лью в почёте, такие времена.
Это правильно . Надо нормально кушать , гулять и поменьше напрягаться.. ну ещё сидеть в соц.сетях рассказывать народу о личной жизни , здоровье и ценность будут расти как на дрожжах .
Ответ GullitRuud
!!!!! :)))) Ох, всё-таки небольшого она ума, эта женщина...
"у тебя больше мыслей в голове" - мыслей столько же, они просто другие. И появляется ощущение собственной важности, ложное, но куда его денешь)
Ответ vas1105
"Видит девушка возможность сделать быт свой веселей"(c)
вспоминается Винер и Кабаева - "Алина -ты квадратная", а Алина - две тростиночки с впавшими от голода глазами....
кстати Лиза в последние сезоны на льду была в отличной форме, и программы ее отошли от ай нэ нэ, ей стала удаваться лирика и драма, если бы не бан, уверена она бы еще каталась
И каскады 3-2 как следствие.
Ответ Светлана Воронова
Петросян, Садкова, Двоеглазова, которых ветром уносит, прыгают точно такие же 3-2.
Ответ Anneta28
Девочки не сдваивают прыжки, если это не обусловлено повторами. Лиза же делала двойные от недостатка сил.
Странно, что слово "женственность" в фигурном катании подводят под понятие взросления, формы тела и веса. Женственность - это модель поведения и совокупность личностных качеств женского пола. С точки зрения Лизы получается, что худые не могут быть женственными, а как можно назвать не женственной Ренату Литвинову или , например, Женю Медведеву? Кто-то может быть женственной с детского сада, а кто-то пацанкой до пенсии и вес здесь не играет никакой роли.
