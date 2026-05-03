Акатьева о восстановлении после травмы: «Это был сложный период. Но я понимала, что если сейчас не вылечусь, то будут последствия»

Акатьева: восстановление после травмы было долгим, но сейчас все хорошо.

Чемпионка России 2023 года Софья Акатьева рассказала о восстановлении после травмы стопы.

«Мне кажется, что процесс восстановления все еще продолжается. Конечно, это был сложный период. Вроде у тебя было все. Я могла прыгать элементы ультра-си. И тут вдруг ты не можешь выходить на лед, сидишь в гипсе, условно. Нельзя было какое-то время выступать. Конечно, это было сложно, но я понимала, что если сейчас не вылечусь, то дальше будут последствия.

Я смогла залечить эту травму. Потом постепенно был процесс восстановления: сначала в зале, потом вышла на лед. Это долгий процесс. Спасибо большое тренерам, что они с пониманием отнеслись к этой ситуации и помогли с этим справиться. Сейчас все хорошо», – сказала фигуристка в интервью на ютуб-канале FlyLife.