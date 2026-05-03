Акатьева о восстановлении после травмы: «Это был сложный период. Но я понимала, что если сейчас не вылечусь, то будут последствия»
Чемпионка России 2023 года Софья Акатьева рассказала о восстановлении после травмы стопы.
«Мне кажется, что процесс восстановления все еще продолжается. Конечно, это был сложный период. Вроде у тебя было все. Я могла прыгать элементы ультра-си. И тут вдруг ты не можешь выходить на лед, сидишь в гипсе, условно. Нельзя было какое-то время выступать. Конечно, это было сложно, но я понимала, что если сейчас не вылечусь, то дальше будут последствия.
Я смогла залечить эту травму. Потом постепенно был процесс восстановления: сначала в зале, потом вышла на лед. Это долгий процесс. Спасибо большое тренерам, что они с пониманием отнеслись к этой ситуации и помогли с этим справиться. Сейчас все хорошо», – сказала фигуристка в интервью на ютуб-канале FlyLife.
А не тренирует потому что так нужно для здоровья и полного заживления
Тут надо только порадоваться, что спортсменку берегут
Туктик - также и травмы были, и пропуски, и не отбиралась никуда, и со спиной там явно проблемы до сих пор, но дождалась своего часа, когда и силы появились, и некоторые конкурентки выбыли
Щербакова - в юниорах пропуск был может даже к лучшему, немного отдохнула. Потом чисто на волевых дотянула до 18 лет, забрала все что можно и ушла
Валиева - хорошо шла, потом ЧП случилось, перерыв на 2 года, сейчас отдохнувшая и пережившая пубер снова заряжена
Трусова - после ОИ лайт режим, потом перерыв, и вот с новыми силами в бой
Маша Захарова - 2 года перерыв, после вышла и сразу на пьедестал ЧР
Алиса Лью уходила на перерыв также на 2 года
Т.е. пока не отдохнешь, долгой успешной карьеры не будет, как показывает практика
с таким телом и уси - сомнительно