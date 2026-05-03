  Акатьева о восстановлении после травмы: «Это был сложный период. Но я понимала, что если сейчас не вылечусь, то будут последствия»
Акатьева о восстановлении после травмы: «Это был сложный период. Но я понимала, что если сейчас не вылечусь, то будут последствия»

Чемпионка России 2023 года Софья Акатьева рассказала о восстановлении после травмы стопы. 

«Мне кажется, что процесс восстановления все еще продолжается. Конечно, это был сложный период. Вроде у тебя было все. Я могла прыгать элементы ультра-си. И тут вдруг ты не можешь выходить на лед, сидишь в гипсе, условно. Нельзя было какое-то время выступать. Конечно, это было сложно, но я понимала, что если сейчас не вылечусь, то дальше будут последствия.

Я смогла залечить эту травму. Потом постепенно был процесс восстановления: сначала в зале, потом вышла на лед. Это долгий процесс. Спасибо большое тренерам, что они с пониманием отнеслись к этой ситуации и помогли с этим справиться. Сейчас все хорошо», – сказала фигуристка в интервью на ютуб-канале FlyLife.  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Здоровья Соне и удачи в новом сезоне. Будем надеяться, что она восстановится и хорошо подготовится к соревнованиям.
А я уже и не жду, Соня - все. На последнем шоу двойные с большим трудом. Очень жаль, такая красота на льду, но эти проклятые травмы...
Согласен, очень жаль, если не удастся ей хотя бы тройные восстановить и стабилизировать. Может на шоу пока страхуется, а в межсезонье займётся реабилитацией и подготовкой к сезону. Удачи ей в любом случае !
Соня удачи и полного восстановления 💫
Софье Акатьевой здоровья и скорейшего восстановления!
К сожалению соглашусь....если на шоу двойной с трудом.....то о каких стабильных тройных мы говорим.....и дело наверное не в перерыве....а в желании Сони и каких то возможно физических кондициях ее....Валиева и Трусова, Захарова....тоже большие перерывы по разным причинам.....и вернулись можно сказать .....с ультра си....а Соня три года после своего победного ЧР ..... и ничего.....и если прошлый сезон можно сказать ну ладно первый после травмы, то этот то....
если не тренировать долго прыжки, то их и не будет
А не тренирует потому что так нужно для здоровья и полного заживления
Тут надо только порадоваться, что спортсменку берегут
ну дай бог ели так, а не что то другое
Соне здоровья, жду в следующем сезоне
Трудная судьба в спорте оказалась у Сони. Надеюсь, теперь со здоровьем всё будет хорошо и мы увидим Соню на соревнованиях.
а у кого легкая? я не могу припомнить ни одну фигуристку, которая выигрывала все подряд начиная с детского возраста и до 25 лет хотя бы
Туктик - также и травмы были, и пропуски, и не отбиралась никуда, и со спиной там явно проблемы до сих пор, но дождалась своего часа, когда и силы появились, и некоторые конкурентки выбыли
Щербакова - в юниорах пропуск был может даже к лучшему, немного отдохнула. Потом чисто на волевых дотянула до 18 лет, забрала все что можно и ушла
Валиева - хорошо шла, потом ЧП случилось, перерыв на 2 года, сейчас отдохнувшая и пережившая пубер снова заряжена
Трусова - после ОИ лайт режим, потом перерыв, и вот с новыми силами в бой
Маша Захарова - 2 года перерыв, после вышла и сразу на пьедестал ЧР
Алиса Лью уходила на перерыв также на 2 года
Т.е. пока не отдохнешь, долгой успешной карьеры не будет, как показывает практика
Конечно, почти у всех травмы. Здесь просто речь о Соне.
травма травмой , но тело то совсем другое сегодня если сравнивать с ее победным ЧР !
с таким телом и уси - сомнительно
Сонечке здоровья крепкого, восстановления полнейшего и без травм больше, пожалуйста! Я очень хочу верить, что мы еще увидим ее на соревнованиях. Новости о двойных на шоу не радуют, конечно. Но посмотрим, ну а вдруг. Я по крайней мере очень этого хотела бы.
Сонечка очень нравится, жаль, конечно, что она столкнулась с такими трудностями , но хочется пожелать ей не опускать руки и идти дальше
Соня, мы ждем тебя. Твоего настоящего возвращения... Ждем.... Невозможно забыть, как ты можешь быть прекрасна на льду...
