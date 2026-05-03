Новая произвольная программа Угожаева поставлена под музыку Coldplay
Фигурист Угожаев показал отрывок новой произвольной программы.
Фигурист Николай Угожаев анонсировал новую произвольную программу.
Спортсмен поделился отрывком постановки под песню Coldplay – O.
В прошлом сезоне Угожаев стал бронзовым призером финала Гран-при России и занял 10-е место на чемпионате страны.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Николая Угожаева
Угожаев мне всегда нравился, а после набросов на него Сиха особенно хочется, что бы у Коли всё получилось.
Что мне особенно сильно импонирует в Коле с первого его сезона - выбор музыки, под которую он катается. И сам он, конечно же - очень перспективный парень с огромным потенциалом. Мне очень понравилось, хочется теперь увидеть целиком. Удачи в сезоне!
Я очень верю в потенциал Урожаева, думаю через несколько лет когда он заматереет и наберется опыта, будет смотреть прекрасное катание и программы от Коли.
Согласна. Его потенциал виден, а на полную он раскроется не сегодня...Но, когда раскроется окончательно, это должно быть очень круто. Наверное, один из немногих наших одиночников, за развитием которого так интересно наблюдать.
Николя - это про стиль. Хорош как всегда. Удачи, здоровья и отличных программ.
Коля хорошеет, стал пластичнее, плюс старается всегда с программами и костюмами, молодец
Большой плюс его команде! Старается он не в одиночку))
Конечно! Но и от спортсмена, думаю, многое зависит тоже:)
У Морошкина с Колей хороший тандем, отличные программы получаются
Многообещающе. Надеюсь обе программы нового сезона помогут раскрыть Николая на льду как нельзя лучше. Красивая пластика под красивый и не заезженный трек.
Хорош! )) Удачи Коле в сезоне.
Очень хочется уже увидеть всю произволку на контрольных прокатах... Коля со своим стилем катания, техничный и компонентный одновременно... Удачи Николаю в предстоящем сезоне!..
У Николая всегда стильные интересные программы и под красивую музыку!👌🏻 Ждем с нетерпением новую программу!
