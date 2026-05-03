Федорченко поставил произвольную программу Захаровой для нового сезона

Мария Захарова поставила программу у Артема Федорченко.

Хореограф Артем Федорченко поставил произвольную программу российской фигуристке Марии Захаровой.

«Мария Захарова – новая произвольная программа.

Музыка на видео – не оригинальная музыка из программы», – написал Федорченко.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: соцсети Артема Федорченко
Мария Захарова
Артем Федорченко
29 комментариев
некоторые иностранцы уже в открытую пишут музыку из кп, пп, Адам Соля сразу по своим выдает, у Селевко уже все есть, например.

наши как обычно: что-то шкерятся, тень на плетень наводят, все равно потом обосрутся с авторскими правами или окажется, что под эту музыку еще 6 спортсменов катают🤣🤣🤣
Грубовато, но по сути не поспоришь.
Особенно у танцоров в наступающем сезоне будет увлекательно, впору делать ставки перекроет ли количество «Маскарадов» количество «Метелей» или верх возьмёт «Русский вальс»… Вот ЗК взяли Болеро на произвольный и объявили об этом, Нессет Маркелов заявили Призрак оперы, ну хоть какая то подстраховка от повторов, да и в целом определенная подготовка восприятия, среди всей этой «таинственности» всеобщей, как то освежает и располагает. Почему бы не подхватить новомодное течение и нашим фигуристам? Межсезонье прошло бы интереснее.
У Артёма очень хорошие постановки... Маше успехов в новом фк-сезоне!..
Маша яркая , талантливая фигуристка , пп должна быть интересной , Артем не новичок в постановках , ставит качественные , насыщенные интересным хорео программы , удачи им в совместной работе ! Маше успешного нового сезона !
Все-таки взрослые фигуристки - это очень красиво. А когда еще с ультра-си...
Маше удачи, она прекрасна на льду, да ещё и со сложной техникой. Пусть сезон станет для неё успешным и обойдётся без травм. Но не очень понимаю эту секретность...Программа готова, ясно что катать она будет её, музыка вещь такая, что может повторяться не у одного спортсмена, что иногда даже интересно становится кто как видит выбранную тему..А учитывая, что ожидается снова междусобойчик, не понятно вдвойне..
Очень интересно. Артём классный постановщик. Успеха Маше)
Артём становится всё более востребованным постановщиком. Соотношение цены и качества его программ на очень хорошем уровне. Удачи Маше в новом сезоне !
На РВ он ставил? Не понравилась программа, если честно.
Для РВ там своя специфика программ. А вот соревновательные у него интересные.
А мне хотелось бы видеть Машу не только в красивой , но и содержательной программе . Чтобы она показала что то новое , оригинальное , большее , чем секси образ . Тем более у нее есть все данные для вариативности образа .
Хорошая новость. Маше удачи в новом сезоне!
Маша красивая яркая фигуристка, но мне в ней не хватает хореографичности.
Хочется танцевальной пластики и отточенности движений.
