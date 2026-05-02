Татьяна Тарасова: «В последнее время самочувствие нормальное. Есть ощущение, что болезнь уходит»

Тарасова о здоровье: самочувствие нормальное, болезнь уходит.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что ее самочувствие улучшилось.

15 апреля стало известно, что 79-летняя Тарасова попала в реанимацию – у нее возникли осложнения после сильной простуды и ОРВИ. Через пять дней ее выписали из больницы.

«В последнее время самочувствие нормальное. Сейчас вот сижу на свежем воздухе, хотя до этого из дома не выходила. Есть ощущение, что болезнь уходит», – сказала Тарасова.