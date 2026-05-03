Ученица Тутберидзе Стрельцова прыгнула каскад из двух тройных акселей.

Фигуристка Виктория Стрельцова исполнила секвенцию из двух тройных акселей на тренировке.

Спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Стрельцовой 13 лет. В прошедшем сезоне она стала бронзовым призером первенства России среди юниорок.