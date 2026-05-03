Стрельцова исполнила секвенцию из двух тройных акселей на тренировке

Ученица Тутберидзе Стрельцова прыгнула каскад из двух тройных акселей.

Фигуристка Виктория Стрельцова исполнила секвенцию из двух тройных акселей на тренировке.

Спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Стрельцовой 13 лет. В прошедшем сезоне она стала бронзовым призером первенства России среди юниорок.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Виктории Стрельцовой
Виктория Стрельцова
Ну это не новость. Ещё год назад на московском шоу Тутберидзе Вика прыгнула 3А-3А на прыжковом баттле. Прыжковый талант у Вики редкостный, сравнимый с Трусовским, но вот стабильности не хватает. будем надеяться, что пока не хватает.
>Прыжковый талант у Вики редкостный, сравнимый с Трусовским, но вот стабильности не хватает.

Противоречий и нет как бы, у Трусовой те же проблемы всю карьеру наблюдались.
По тому, как вылетела из второго акселя, кажется, что там и третий мог бы быть легко.
У Виктории отличный прыжковый талант, но, как говорит Анна Щ., там нужно работать не с телом, а с головой, а это на видео не покажешь.
Не удивлюсь, если Виктория и 4-4 прыгает по случаю, но ее тренеры хорошо знают, что соревнования выигрывают не так..
Удачи Виктории!
Молодец, Вика! Пусть новое достижение станет украшением ПП в новом сезоне!
Ещё бы узнать как там Лиза Андреева... Вот её тоже очень жду.
Лиза вышла на лед, есть видео где она скользит!
Отлично, спасибо)
Хочется пожелать Вике закрепиться в юниорском топе, навязать борьбу за титулы там, а также сохранить и развить свой потенциал в продолжительной перспективе. Ведь 21 мая 2029 года ей исполнится 17 лет и она имеет отличный шанс претендовать на участие в следующих ОИ. Удачи и успехов, Виктория! 🤞
Удачи талантливой Вике в новом сезоне! Только нужно быть более уверенной, надеюсь, с возрастом и опытом это будет приходить, одна из самых младших была в том сезоне. Есть потенциал развиваться и в компонентах, мягкое скольжение, слышит музыку.
Как дети в школу , т.е. легко, непринужденно , без видимых усилий Вика исполняет каскад из трех трикселей !
Удачи Виктории в следующем сезоне. Пусть у неё всё сложится хорошо.
ЗдОрово! Вика в отличной форме!.. Будем ждать её секвенцию трикселей в новой произвольной программе в предстоящем фк-сезоне...
Вика с прыжками уси дружит, но бывают и неудачи, к сожалению. Для ПП такая секвенция из двух 3А была бы очень уместна. Ещё во второй оценке надо прибавить. Успеха и удачи в новом сезоне !
А по новым правилам и с учетом правил повтора такой каскад можно будет исполнять в ПП, вернее будет ли уместным его исполнять?
Один и тот же тип прыжка вне зависимости от оборотов можно делать не более 3-х раз в ПП.
