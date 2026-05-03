Фигуристка Виктория Стрельцова исполнила секвенцию из двух тройных акселей на тренировке.
Спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе.
Стрельцовой 13 лет. В прошедшем сезоне она стала бронзовым призером первенства России среди юниорок.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Виктории Стрельцовой
Противоречий и нет как бы, у Трусовой те же проблемы всю карьеру наблюдались.
У Виктории отличный прыжковый талант, но, как говорит Анна Щ., там нужно работать не с телом, а с головой, а это на видео не покажешь.
Не удивлюсь, если Виктория и 4-4 прыгает по случаю, но ее тренеры хорошо знают, что соревнования выигрывают не так..
Удачи Виктории!