Светлана Журова: «Валиева, Трусова, Петросян – трио звезд, в мировом фигурном катании таких нет. Неудивительно, что ISU не спешит возвращать россиян»
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Камила Валиева, Александра Трусова и Аделия Петросян являются самыми сильными фигуристками в мире.
«Женское фигурное катание в России идет впереди планеты всей. Если посмотреть на имена, то в новом сезоне будет просто запредельный уровень соперничества.
Будем надеяться, что Камила Валиева и Александра Трусова смогут полноценно вернуться и покажут всем нам свое мастерство. Валиева, Трусова, Аделия Петросян – трио звезд, в мировом фигурном катании таких нет.
Неудивительно, что Международный союз конькобежцев (ISU) так не спешит возвращать российских фигуристов, другим мест на подиуме может не хватить», – сказала Журова.
Я нет,скорее поверю в Костылеву или кто там ещё из юниоров ,не склонных к полноте,выстрелит к Олимпиаде
"Мировой звездой", каких нет в ФК она не стала.
Вот когда-то кто-нибудь из них станет ЧЕ, тогда и трещи.