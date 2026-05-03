Светлана Журова: «Валиева, Трусова, Петросян – трио звезд, в мировом фигурном катании таких нет. Неудивительно, что ISU не спешит возвращать россиян»

Журова: женское фигурное катание в России – впереди планеты всей.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Камила Валиева , Александра Трусова и Аделия Петросян являются самыми сильными фигуристками в мире.

«Женское фигурное катание в России идет впереди планеты всей. Если посмотреть на имена, то в новом сезоне будет просто запредельный уровень соперничества.

Будем надеяться, что Камила Валиева и Александра Трусова смогут полноценно вернуться и покажут всем нам свое мастерство. Валиева, Трусова, Аделия Петросян – трио звезд, в мировом фигурном катании таких нет.

Неудивительно, что Международный союз конькобежцев (ISU) так не спешит возвращать российских фигуристов, другим мест на подиуме может не хватить», – сказала Журова.

