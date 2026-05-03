  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Светлана Журова: «Валиева, Трусова, Петросян – трио звезд, в мировом фигурном катании таких нет. Неудивительно, что ISU не спешит возвращать россиян»
224

Светлана Журова: «Валиева, Трусова, Петросян – трио звезд, в мировом фигурном катании таких нет. Неудивительно, что ISU не спешит возвращать россиян»

Журова: женское фигурное катание в России – впереди планеты всей.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Камила Валиева, Александра Трусова и Аделия Петросян являются самыми сильными фигуристками в мире.

«Женское фигурное катание в России идет впереди планеты всей. Если посмотреть на имена, то в новом сезоне будет просто запредельный уровень соперничества.

Будем надеяться, что Камила Валиева и Александра Трусова смогут полноценно вернуться и покажут всем нам свое мастерство. Валиева, Трусова, Аделия Петросян – трио звезд, в мировом фигурном катании таких нет.

Неудивительно, что Международный союз конькобежцев (ISU) так не спешит возвращать российских фигуристов, другим мест на подиуме может не хватить», – сказала Журова. 

Как там Трусова через 3 месяца после камбэка? Кажется, она фаворит нового сезона

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoКамила Валиева
logoженское катание
logoсборная России
logoАделия Петросян
logoСветлана Журова
224 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Петросян вроде бы 6я на Олимпиаде была,никто не испугался
Ответ Irina037
Петросян вроде бы 6я на Олимпиаде была,никто не испугался
Комментарий скрыт
Ответ Светлана Одинцова
Комментарий скрыт
Вы верите,что Петросян дойдет до следующей Олимпиады?
Я нет,скорее поверю в Костылеву или кто там ещё из юниоров ,не склонных к полноте,выстрелит к Олимпиаде
По Валиевой и Трусовой пока вообще ничего не понятно. 4-е на шоу и 4- е в программе это разные вещи. Пусть у них, конечно, всё получится, но пока рано что-то говорить и уж тем более кого-то пугать. Почему Аделии равных нет тоже не понятно. Она же была на ОИ и равных там было достаточно. Вот любят у нас сначала в космос поверить, потом врагов кругом искать.
Ответ Ir2019
По Валиевой и Трусовой пока вообще ничего не понятно. 4-е на шоу и 4- е в программе это разные вещи. Пусть у них, конечно, всё получится, но пока рано что-то говорить и уж тем более кого-то пугать. Почему Аделии равных нет тоже не понятно. Она же была на ОИ и равных там было достаточно. Вот любят у нас сначала в космос поверить, потом врагов кругом искать.
Комментарий скрыт
Ответ Светлана Одинцова
Комментарий скрыт
При чём здесь это? Я говорю о том, что такие заявления надо делать, когда есть результат. Сейчас же по факту- мыльный пузырь. Пусть сначала хоть на одних соревнованиях выступят, а уж тогда и будем весь мир пугать, если будет чем.
И сколько же мест на подиуме заняла Петросян на ОИ?
Ответ Блинчик
И сколько же мест на подиуме заняла Петросян на ОИ?
Как и Валиева впрочем
Великий знаток фигурки Журова...
Девушка Олимпиаду не смотрела или забыла уже, что Аделия, "которой равных нету" была на Олимпиаде)
Ответ Алина Бель
Девушка Олимпиаду не смотрела или забыла уже, что Аделия, "которой равных нету" была на Олимпиаде)
так бы Лью допустили, через 4 пропущенных сезона, без рейтинга, без тренера и без поддержки.. что бы она завоевала? или Сакамота?
Ответ Алина Бель
Девушка Олимпиаду не смотрела или забыла уже, что Аделия, "которой равных нету" была на Олимпиаде)
Не язвите дама.
Там лучше Аделии было 5 девочек
Ответ Irina037
Там лучше Аделии было 5 девочек
Комментарий скрыт
Ответ Светлана Одинцова
Комментарий скрыт
Примерно во всем.
Новость для тех, кто только первый канал смотрит.
Петросян то тут с какого боку? Ее уже "спешили возвращать".
"Мировой звездой", каких нет в ФК она не стала.
Поехала опять по стотысячному кругу одно и тоже долбить для внутреннего потребителя. По плану.
Вот когда-то кто-нибудь из них станет ЧЕ, тогда и трещи.
Молодца Журова, всё строго по повестке
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Алена Леонова: «Ожидания от следующего сезона – выход Валиевой и Игнатовой на соревнования. Будет интересно, мы увидим много ультра-си»
22 апреля, 12:45
Елена Радионова: «В женском катании хочется видеть таких фигуристок, как Трусова, Валиева, которые исполняли невероятный контент»
21 апреля, 12:52
«Валиевой пошли бы танцы, мне кажется. Трусова другая по структуре тела». Тренер Елена Соколова о том, кто из одиночниц мог бы выступать в танцах
20 апреля, 17:23
Рекомендуем
Главные новости
Бойкова о нарядах знаменитостей на Met Gala: «Больше всего мне понравился образ ведущей дорожки – Эммы Чемберлейн»
сегодня, 19:16
ISU повысил базовую стоимость непрыжковых элементов
сегодня, 18:33
Мария Бутырская: «У меня нет сомнений, что Трусова вернется красавицей: с прыжками и более осознанным катанием»
сегодня, 18:07
Марк Кондратюк: «В детстве у меня не было никакой мечты, связанной со спортом, но я хотел получить Нобелевскую премию по литературе»
сегодня, 17:26
Валиева об идеальном отпуске: «По-хорошему, разделить бы его на активный и суперпассивный»
сегодня, 16:43
Меган Дюамель отстранена от тренерской деятельности на две недели из-за «травли и домогательств» в адрес другого тренера
сегодня, 16:22
Татьяна Тарасова: «Фигурное катание не становится легче. Сейчас его уровень только растет за счет технических возможностей, артистизма»
сегодня, 14:15
Илья Малинин: «Я ем только один раз в день. Я люблю поесть, но всегда могу отвлечь себя от еды»
сегодня, 13:51
Тарасова о словах Малинина про давление медиа: «Журналисты помешали Илье на Олимпиаде. Его отец должен был уберечь его от журналистов»
сегодня, 13:26
⛸️ Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Оскар-2026 в фигурном катании – впервые в видеоформате!
сегодня, 12:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
вчера, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Рекомендуем