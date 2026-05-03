139

Фигуристки Лезина, Зернова и Файзуллина перешли от тренера Булычевой в академию Плющенко («Лапидарность»)

Три фигуристки перешли в академию Евгения Плющенко.

Фигуристки Мирослава Лезина, Дарья Зернова и Анелия Файзуллина перешли от тренера Оксаны Булычевой в академию «Ангелы Плющенко». 

Лезиной 14 лет, Зерновой – 16, Файзуллиной – 12. Лезина заняла 7-е место на первенстве России старшего возраста в прошедшем сезоне. 

«Сразу три перехода из команды Оксаны Булычевой к Евгению Плющенко – Мирослава Лезина, Дарья Зернова и Анелия Файзуллина.

Причины перехода стандартные – девушки хотят выучить/стабилизировать ультра-си. Повлиял последний прыжковый чемпионат России, где победил Никита Сарновский.

Хорошее пополнение для академии Плющенко. Теперь в их юниорской команде будет солидная конкуренция», – написал журналист Владислав Жуков в телеграм-канале «Лапидарность». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Лапидарность»
Мирослава Лезина
logoЕвгений Плющенко
Оксана Булычева
logoАкадемия Плющенко
139 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Уж сколько их упало в эту бездну…
Я правда не понимаю, как любой человек после стольких сезонов существования академии с определенным не раз подтвержденным реноме может повести туда своего ребенка.
Ответ Yasenka
Уж сколько их упало в эту бездну… Я правда не понимаю, как любой человек после стольких сезонов существования академии с определенным не раз подтвержденным реноме может повести туда своего ребенка.
Искренне поражаюсь в едином порыве с вами! Никто не роняет репутацию АП так, как это делают сами владельцы, а они каждую неделю, да не по разу творят публичную дичь. Не знать этого или не обращать внимание становится крайне затруднительно
Ответ Yasenka
Уж сколько их упало в эту бездну… Я правда не понимаю, как любой человек после стольких сезонов существования академии с определенным не раз подтвержденным реноме может повести туда своего ребенка.
Я вот тоже не понимаю🤦
Выучить и стабилизировать ультра-си у Плющенко? Это сон при температуре 40?
Ответ sowieso
Выучить и стабилизировать ультра-си у Плющенко? Это сон при температуре 40?
Ну, почему? Сарновского он выучил. У Лезиной, кстати, есть 4т. Очень она мне нравится. Другое дело, что атмосфера в АП действительно не очень.
Ответ rokotovanatali@yandex.ru
Ну, почему? Сарновского он выучил. У Лезиной, кстати, есть 4т. Очень она мне нравится. Другое дело, что атмосфера в АП действительно не очень.
Помнится, у Моногаровой всё было, но после перехода девочка исчезла. Очевидно, девочки пошли для массовки в шоу, хоть какие-то деньги, в Ангелы можно идти только за этим.
Родители, счастливого вам приключения. Мамыра, уверена, не подведет, вы много интересного узнаете о своих детях, если у них, не дай Бог, что-то начнет получаться. Особенно ультра-си, за которыми они якобы пришли к рудковским
Видимо, родители девочек не дочитали в новостях, что сам-то Сарновский с сестрой еле ноги унес из Акадэмии, где помимо мамыЯны теперь заправляет мамаИра, и еще непонятно, какое лихо хуже
Ультра-си-это сальто что ли?
Ответ Сергей Круг
Ультра-си-это сальто что ли?
Академия Сальтущенко на них специализируется)
На 5 линии лебедей в шоу прибыло.
Познакомятся с мамой Ирой и через годик дружно пойдут к Тутберидзе или Соколовской. Ну а Евгений будет давать очередное интервью о том, как он весь год учил девочек прыгать ультра-си, а как только они научились, их переманили другие тренеры)
Ответ Kareglazaya
Познакомятся с мамой Ирой и через годик дружно пойдут к Тутберидзе или Соколовской. Ну а Евгений будет давать очередное интервью о том, как он весь год учил девочек прыгать ультра-си, а как только они научились, их переманили другие тренеры)
Комментарий скрыт
Ну и причины для перехода ручной журналист придумал) Фантазёр, однако)
Лапид прям официальный пиар ангельского клуба. вообще-то это неэтично - или устраивайся в академию, или занимайся журналистикой. "профессиональная этика? не, не слышали"
> Причины перехода стандартные – девушки хотят выучить/стабилизировать ультра-си. Повлиял последний прыжковый чемпионат России, где победил Никита Сарновский.

И при этом Сарновский почти сразу после этого ливнул от Плющенко. Показательно
Ответ pavrinas
> Причины перехода стандартные – девушки хотят выучить/стабилизировать ультра-си. Повлиял последний прыжковый чемпионат России, где победил Никита Сарновский. И при этом Сарновский почти сразу после этого ливнул от Плющенко. Показательно
А родителей девушек не смутило, что Никита Сарновский мальчик🤦
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющенко проводит совместный сбор с Мишиным на базе своей академии
1 мая, 16:59
Плющенко проводит сборы в Азербайджане. На них присутствует Жилина
25 апреля, 09:01
«Контроль должен быть за каждым. И ежедневно». Плющенко показал, как следит за тренировками в своей школе во время отдыха на Мальдивах
13 апреля, 08:09
Рекомендуем
Главные новости
Бойкова о нарядах знаменитостей на Met Gala: «Больше всего мне понравился образ ведущей дорожки – Эммы Чемберлейн»
сегодня, 19:16
ISU повысил базовую стоимость непрыжковых элементов
сегодня, 18:33
Мария Бутырская: «У меня нет сомнений, что Трусова вернется красавицей: с прыжками и более осознанным катанием»
сегодня, 18:07
Марк Кондратюк: «В детстве у меня не было никакой мечты, связанной со спортом, но я хотел получить Нобелевскую премию по литературе»
сегодня, 17:26
Валиева об идеальном отпуске: «По-хорошему, разделить бы его на активный и суперпассивный»
сегодня, 16:43
Меган Дюамель отстранена от тренерской деятельности на две недели из-за «травли и домогательств» в адрес другого тренера
сегодня, 16:22
Татьяна Тарасова: «Фигурное катание не становится легче. Сейчас его уровень только растет за счет технических возможностей, артистизма»
сегодня, 14:15
Илья Малинин: «Я ем только один раз в день. Я люблю поесть, но всегда могу отвлечь себя от еды»
сегодня, 13:51
Тарасова о словах Малинина про давление медиа: «Журналисты помешали Илье на Олимпиаде. Его отец должен был уберечь его от журналистов»
сегодня, 13:26
⛸️ Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Оскар-2026 в фигурном катании – впервые в видеоформате!
сегодня, 12:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
вчера, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Рекомендуем