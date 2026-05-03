Фигуристки Лезина, Зернова и Файзуллина перешли от тренера Булычевой в академию Плющенко («Лапидарность»)

Три фигуристки перешли в академию Евгения Плющенко.

Фигуристки Мирослава Лезина, Дарья Зернова и Анелия Файзуллина перешли от тренера Оксаны Булычевой в академию «Ангелы Плющенко».

Лезиной 14 лет, Зерновой – 16, Файзуллиной – 12. Лезина заняла 7-е место на первенстве России старшего возраста в прошедшем сезоне.

«Сразу три перехода из команды Оксаны Булычевой к Евгению Плющенко – Мирослава Лезина, Дарья Зернова и Анелия Файзуллина.

Причины перехода стандартные – девушки хотят выучить/стабилизировать ультра-си. Повлиял последний прыжковый чемпионат России, где победил Никита Сарновский.

Хорошее пополнение для академии Плющенко. Теперь в их юниорской команде будет солидная конкуренция», – написал журналист Владислав Жуков в телеграм-канале «Лапидарность».