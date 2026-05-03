Фигуристки Лезина, Зернова и Файзуллина перешли от тренера Булычевой в академию Плющенко («Лапидарность»)
Три фигуристки перешли в академию Евгения Плющенко.
Фигуристки Мирослава Лезина, Дарья Зернова и Анелия Файзуллина перешли от тренера Оксаны Булычевой в академию «Ангелы Плющенко».
Лезиной 14 лет, Зерновой – 16, Файзуллиной – 12. Лезина заняла 7-е место на первенстве России старшего возраста в прошедшем сезоне.
«Сразу три перехода из команды Оксаны Булычевой к Евгению Плющенко – Мирослава Лезина, Дарья Зернова и Анелия Файзуллина.
Причины перехода стандартные – девушки хотят выучить/стабилизировать ультра-си. Повлиял последний прыжковый чемпионат России, где победил Никита Сарновский.
Хорошее пополнение для академии Плющенко. Теперь в их юниорской команде будет солидная конкуренция», – написал журналист Владислав Жуков в телеграм-канале «Лапидарность».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Лапидарность»
139 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Я правда не понимаю, как любой человек после стольких сезонов существования академии с определенным не раз подтвержденным реноме может повести туда своего ребенка.
И при этом Сарновский почти сразу после этого ливнул от Плющенко. Показательно