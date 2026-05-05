⛸️ Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Оскар-2026 в фигурном катании – впервые в видеоформате!
Наш традиционный «Оскар» – главная шоу-премия года в фигурном катании – впервые в ВИДЕО!
Ведущие при параде: Иван в пиджаке, Павел в строгой рубашке и невероятно красивые Полина, Настя и Майя.
13 номинаций – от лучших до худших фигуристов и программ, специальные призы, мемы, челленджи и даже 5-рублевая монета в роли арбитра, чтобы ведущие «Оскара» не подрались в эфире.
Внутри – конкурс для самых преданных зрителей.
Таймкоды:
0:00 — в этот раз не только выбираем героев сезона, но и устраиваем друг другу челленджи!
7:59 — провал на Олимпиаде не мешает Малинину быть лучшим? Или Гуменник круче?
16:53 — Настя не верит, что триумф Лью продлится долго
27:43 — что круче – премия ISU или «Чистого хвоста»?
32:37 — Сизерон, Трусова или грузинская сборная – кто сделал этот сезон?
45:14 — очень сложный музыкальный квиз для ведущих
50:15 — программа, которая заставила Пашу болеть за Кагияму – голосуем за лучшую постановку
1:01:37 — Савин и Урманов в этом сезоне круче, чем Тутберидзе и Арутюнян? Тренерская номинация
1:12:42 — Захарова, Накаи или Зингас и Колесник: выбираем открытие сезона
1:19:03 — сколько часов провел Ваня с фото Чок? Модный челлендж от Майи
1:23:58 — Этери – королева трансферов: почему так важны переходы Трусовой и Сарновского?
1:31:51 — Костылева, Галлямов или Пападакис – кто был главным скандалистом?
1:38:33 — разочарование сезона: Полина – за судейство Гуменника, Паша – за крах Малинина
1:46:26 — кто заставлял нас сильнее страдать от кринжа? Мама Ира против Сихарулидзе
1:55:02 — проверяем Пашу на внимательность в челлендже от Насти
1:58:28 — вспоминаем мемы сезона! Танец под «Казанову», куртки Ришо и обещания Лью
2:10:18 — выбираем главного позорника в судействе – кто из арбитров вел себя хуже всех?
2:14:49 — чья сборная мощнее – Италии, Грузии или… Эстонии?
2:18:28 — финальный челлендж – учим элементы на кукле Барби
Фанат Омэрики
Ну а из того, что выдали: "Кит" и джаз Кагиямы.
Весь сезон он был ориентиром для других, поставил рекорд на ФГП, опять же, заметьте, практически нет подкастов и интервью этого года, где, обсуждая соревнования в целом, не упомянули бы Малинина. Да, где-то им восхищались, где-то критиковали, но чтобы забыть - нет. По-моему, вполне показатели для фигуриста сезона.
За Петра я тоже рада, но скорее бы обозначила его как фигуриста сезона именно в российском фк. Достойно выступил на ОИ, держал форму весь сезон, сохранял баланс техники и артистизма, всегда корректен в интервью, вежлив с болельщиками: большое ему уважение за это всё.
Возвращаясь к Илье, мои личные впечатления (никому не навязываю): для меня без этого фигуриста сезон был бы блеклым. А если убрать кого-то из остальных (и я про все виды)- ничего бы сильно не изменилось. На этом всё.
В следующем сезоне и так уйдёт Кагияма, похоже уйдет кореец Чха, и будем смотреть скучнейшую мужскую международку.
Я мелодии узнала, но вот эти "квизы наоборот" не любила никогда)
Предлагаю внести в обязательный список для последующих Оскаров.
Олимпийские команды?
Лучшие бесспорно японская команда. Болеть за них было самым ярким и незабываемым моментом олимпиады.
Хотя Маттео безусловно красавчик.