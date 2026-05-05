⛸️ Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Оскар-2026 в фигурном катании – впервые в видеоформате!

Наш традиционный «Оскар» – главная шоу-премия года в фигурном катании – впервые в ВИДЕО!

Ведущие при параде: Иван в пиджаке, Павел в строгой рубашке и невероятно красивые Полина, Настя и Майя.

13 номинаций – от лучших до худших фигуристов и программ, специальные призы, мемы, челленджи и даже 5-рублевая монета в роли арбитра, чтобы ведущие «Оскара» не подрались в эфире.

Внутри – конкурс для самых преданных зрителей.

Таймкоды:

0:00 — в этот раз не только выбираем героев сезона, но и устраиваем друг другу челленджи!

7:59 — провал на Олимпиаде не мешает Малинину быть лучшим? Или Гуменник круче?

16:53 — Настя не верит, что триумф Лью продлится долго

27:43 — что круче – премия ISU или «Чистого хвоста»?

32:37 — Сизерон, Трусова или грузинская сборная – кто сделал этот сезон?

45:14 — очень сложный музыкальный квиз для ведущих

50:15 — программа, которая заставила Пашу болеть за Кагияму – голосуем за лучшую постановку

1:01:37 — Савин и Урманов в этом сезоне круче, чем Тутберидзе и Арутюнян? Тренерская номинация

1:12:42 — Захарова, Накаи или Зингас и Колесник: выбираем открытие сезона

1:19:03 — сколько часов провел Ваня с фото Чок? Модный челлендж от Майи

1:23:58 — Этери – королева трансферов: почему так важны переходы Трусовой и Сарновского?

1:31:51 — Костылева, Галлямов или Пападакис – кто был главным скандалистом?

1:38:33 — разочарование сезона: Полина – за судейство Гуменника, Паша – за крах Малинина

1:46:26 — кто заставлял нас сильнее страдать от кринжа? Мама Ира против Сихарулидзе

1:55:02 — проверяем Пашу на внимательность в челлендже от Насти

1:58:28 — вспоминаем мемы сезона! Танец под «Казанову», куртки Ришо и обещания Лью

2:10:18 — выбираем главного позорника в судействе – кто из арбитров вел себя хуже всех?

2:14:49 — чья сборная мощнее – Италии, Грузии или… Эстонии?

2:18:28 — финальный челлендж – учим элементы на кукле Барби