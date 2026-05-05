⛸️ Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Оскар-2026 в фигурном катании – впервые в видеоформате!

Наш традиционный «Оскар» – главная шоу-премия года в фигурном катании – впервые в ВИДЕО!

Ведущие при параде: Иван в пиджаке, Павел в строгой рубашке и невероятно красивые Полина, Настя и Майя.

13 номинаций – от лучших до худших фигуристов и программ, специальные призы, мемы, челленджи и даже 5-рублевая монета в роли арбитра, чтобы ведущие «Оскара» не подрались в эфире.

Внутри – конкурс для самых преданных зрителей.

Таймкоды:

0:00 — в этот раз не только выбираем героев сезона, но и устраиваем друг другу челленджи!

7:59 — провал на Олимпиаде не мешает Малинину быть лучшим? Или Гуменник круче?

16:53 — Настя не верит, что триумф Лью продлится долго

27:43 — что круче – премия ISU или «Чистого хвоста»?

32:37 — Сизерон, Трусова или грузинская сборная – кто сделал этот сезон?

45:14 — очень сложный музыкальный квиз для ведущих

50:15 — программа, которая заставила Пашу болеть за Кагияму – голосуем за лучшую постановку

1:01:37 — Савин и Урманов в этом сезоне круче, чем Тутберидзе и Арутюнян? Тренерская номинация

1:12:42 — Захарова, Накаи или Зингас и Колесник: выбираем открытие сезона

1:19:03 — сколько часов провел Ваня с фото Чок? Модный челлендж от Майи

1:23:58 — Этери – королева трансферов: почему так важны переходы Трусовой и Сарновского?

1:31:51 — Костылева, Галлямов или Пападакис – кто был главным скандалистом?

1:38:33 — разочарование сезона: Полина – за судейство Гуменника, Паша – за крах Малинина

1:46:26 — кто заставлял нас сильнее страдать от кринжа? Мама Ира против Сихарулидзе

1:55:02 — проверяем Пашу на внимательность в челлендже от Насти

1:58:28 — вспоминаем мемы сезона! Танец под «Казанову», куртки Ришо и обещания Лью

2:10:18 — выбираем главного позорника в судействе – кто из арбитров вел себя хуже всех?

2:14:49 — чья сборная мощнее – Италии, Грузии или… Эстонии?

2:18:28 — финальный челлендж – учим элементы на кукле Барби

Вообще не интересно
Ответ Александр Шульгин
Вообще не интересно
Да. очень длинно и очень самовлюбленно.
Что Кузнецов имеет против Гуменника? Совсем уже офигел? Он герой этого сезона и этой Олимпиады. А Двоеглазова ему что сделала? И выпуск скучнейший
Мерзкая пассивная агрессия в выпуске от Кузнецова
Фанат Омэрики
Ответ Маша Н.
Ван любимый Гуменник тоже фанат Омэрики. И ничего.
Ответ Маша Н.
Перестала их слушать из-за него. Это пытка. 🤢
Лью - про хайп и про вайб, а не про спорт
Почему нет короткой программы Евгения Семененко?)) Самая запоминающаяся из российских. А Марк, на мой взгляд, проиграл себе прошлогоднему: в том сезоне был огонь.
Ну а из того, что выдали: "Кит" и джаз Кагиямы.
Было кринжово, но мне понравилось)))
Я на стороне Кузнецова, потому что Иван выбрал Малинина😄 Спасибо, Иван🤝🏻.
Весь сезон он был ориентиром для других, поставил рекорд на ФГП, опять же, заметьте, практически нет подкастов и интервью этого года, где, обсуждая соревнования в целом, не упомянули бы Малинина. Да, где-то им восхищались, где-то критиковали, но чтобы забыть - нет. По-моему, вполне показатели для фигуриста сезона.

За Петра я тоже рада, но скорее бы обозначила его как фигуриста сезона именно в российском фк. Достойно выступил на ОИ, держал форму весь сезон, сохранял баланс техники и артистизма, всегда корректен в интервью, вежлив с болельщиками: большое ему уважение за это всё.

Возвращаясь к Илье, мои личные впечатления (никому не навязываю): для меня без этого фигуриста сезон был бы блеклым. А если убрать кого-то из остальных (и я про все виды)- ничего бы сильно не изменилось. На этом всё.
Ответ Триксель+5
Не нужно даже виртуально из мо убирать кого-то из остальных.
В следующем сезоне и так уйдёт Кагияма, похоже уйдет кореец Чха, и будем смотреть скучнейшую мужскую международку.
У Муравьёвой своеобразная аранжировка "Кармен", не классический вариант, поэтому неудивительно, что не угадали.
Я мелодии узнала, но вот эти "квизы наоборот" не любила никогда)
Спасибо Насте Жаворонковой за очень актуальную номинацию Позорников в судействе.
Предлагаю внести в обязательный список для последующих Оскаров.

Олимпийские команды?
Лучшие бесспорно японская команда. Болеть за них было самым ярким и незабываемым моментом олимпиады.
Хотя Маттео безусловно красавчик.
А нахрен вам этот Оскар ?
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Это одна из фишечек интернетблогерства. Это шоу, более менее интересное, так как люди собрались в фигурке разбирающиеся
