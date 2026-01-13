Сергей Давыдов: «Ультра-си – это в любом случае наше будущее, и мы от него уже не уйдем. Если ты очень компонентный, у тебя есть поддержка – тогда ты, может, окажешься в топ-6»

Сергей Давыдов считает, что в женском фигурном катании не победить без ультра-си.

Тренер Сергей Давыдов считает, что в женском фигурном катании не будут побеждать без элементов ультра-си.

– Сейчас такое время, когда, кажется, в женской одиночке можно побеждать и без ультра-си.

– Нет. Это почти невозможно.

– Помню, пару лет назад вы говорили мне, что оптимальная модель развития произвольной программы в женском одиночном при новом возрастном цензе – снижение сложности. Что результат сделают компонентное катание и парочка четверных прыжков.

– Но ведь четверных. Да еще и парочка! Но давайте так – что сейчас наиболее популярно в соцсетях? «Алиса Лью восстановила тройной аксель, Софья Самоделкина учит тройной аксель». Ультра-си – это в любом случае наше будущее, и мы от него уже не уйдем.

– То есть, скажем, приезжать на чемпионат России без ультра-си – несерьезно?

– Абсолютно точно. Если ты очень компонентный спортсмен, у тебя есть поддержка – тогда ты, быть может, окажешься в топ-6. Но многим, я думаю, хочется ставить перед собой более амбициозную цель. <...>

– К вопросу про изменения в фигурном катании – нет ли ощущения, что если женское одиночное катание идет по заранее намеченной ролевой модели, то мужское, напротив, сейчас отходит от технической перенасыщенности в сторону большей хореографичности и артистичности? Условно, что ISU хочет не новых Малининых, а скорее новых Браунов с одним-двумя четверными прыжками.

– Но при этом лидер – Малинин. Говоря об Илье, кстати, стоит отметить, что он нашел свои сильные стороны и выделил слабые. Исходя из этого, он выбрал путь, который для него наиболее выгоден – акробатика. Он украсил программы другими вещами. Не как Джейсон Браун – плавными руками и так далее, – а трюками, сальто. И ведь это ни разу не хуже, вот что самое интересное.

Мне кажется, сейчас очень хорошее время – можно брать тем, что ты умеешь. Фигуристы формата Джейсона Брауна цепляют элегантностью, изяществом, и это работает. А Илью бог поцеловал и дал акробатику. И он просто суперски реализовывает этот свой талант.

Это, кстати, путь, по которому могут идти и другие. Когда все настолько слаженно и гармонично соединено вместе, ловишь себя на ощущении, что и красивых рук-то уже не надо. Тебе всего хватает в программе и без этого. Программа проходит, и остается впечатление, что отнюдь не только 5-7 четверных прыжков в ней было. В этом плане Илья и его команда – просто огромные молодцы, – ответил Давыдов.