Горшков о допуске юниоров: «Надеемся, что это произойдет как можно быстрее. Мы готовы выйти, нам не страшно»

Горшков о выходе фигуристов-юниоров на мировую арену: мы готовы, нам не страшно.

Тренер Алексей Горшков высказался о победе о победе своих учеников Марии Фефеловой и Артема Валова в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске.

– Мы очень рады такому хорошему сезону, все время в плюс шли. Сегодня мы радуемся, а завтра будем думать уже о новых программах. Один день у фигуриста есть – тот, в который он сделал хороший прокат.

– Думаете ли вы о вероятном возвращении юниоров на международные старты?

– Конечно, думаем, как нет? Мониторим ситуацию. Это не зависит от нас, но мы очень надеемся, что это произойдет как можно быстрее. Мы готовы выйти, нам не страшно, – сказал Горшков.

– Благодаря чему удалось провести такой сезон?

– Благодаря их трудолюбию.

– Как шла подготовка к старту?

– Все неплохо, динамика есть в развитии. Мы довольны, они трудятся с утра до вечера. Думаю, что, когда ты очень этого хочешь, очень много вкладываешь в это, и баллы растут, и катание улучшается. Значит, мы на правильном пути.

– Ребята отмечали, что работали с множеством специалистов, как ведется работа в этом плане?

– В постановочном процессе, в каждой программе участвовало по 4-5 разных хореографов с разными мыслями.

– В чем особенность этой пары?

– В том, что они универсальны. Сейчас будем искать новые танцы, искать стили, которые мы не пробовали. В этом году получилось два танца в совершенно разных направлениях, но при этом они и там и там были хороши, – добавил тренер.