Малинин получил награду «За честную игру» по итогам Олимпиады-2026
Фигурист Малинин получил награду «За честную игру» по итогам Олимпиады-2026.
Американский фигурист Илья Малинин получил награду «За честную игру» по итогам Олимпиады-2026 в Милане.
Двукратный чемпион мира занял на Играх восьмое место. Также он выиграл золото в командном турнире.
«Малинин, вошедший в шорт-лист из шести финалистов, был выбран за то, что продемонстрировал высокий спортивный дух в личных соревнованиях среди мужчин.
После сложного выступления, в результате которого он опустился с первого места на восьмое, Малинин сразу же отбросил личное разочарование, чтобы тепло обнять и поздравить выигравшего золото Михаила Шайдорова», – сообщили в Международном олимпийском комитете.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: МОК
59 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Тот свою отдаст
Награждён, ну хорошо.