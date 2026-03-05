59

Малинин получил награду «За честную игру» по итогам Олимпиады-2026

Фигурист Малинин получил награду «За честную игру» по итогам Олимпиады-2026.

Американский фигурист Илья Малинин получил награду «За честную игру» по итогам Олимпиады-2026 в Милане.

Двукратный чемпион мира занял на Играх восьмое место. Также он выиграл золото в командном турнире.

«Малинин, вошедший в шорт-лист из шести финалистов, был выбран за то, что продемонстрировал высокий спортивный дух в личных соревнованиях среди мужчин.

После сложного выступления, в результате которого он опустился с первого места на восьмое, Малинин сразу же отбросил личное разочарование, чтобы тепло обнять и поздравить выигравшего золото Михаила Шайдорова», – сообщили в Международном олимпийском комитете.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: МОК
Странно почему Трампу ничего не догадались дать, не уважение
Ответ sergey2022
Странно почему Трампу ничего не догадались дать, не уважение
Ещё не вечер))
Ответ sergey2022
Странно почему Трампу ничего не догадались дать, не уважение
Так через Малинина передали
Тот свою отдаст
Справедливости ради, даже после такого провала вел себя очень достойно. И потом не искал крайних, во всяком случае публично
Ответ Боевой Бурят Путина
Справедливости ради, даже после такого провала вел себя очень достойно. И потом не искал крайних, во всяком случае публично
А виноватых подчиненых кужигетовичей все больше и больше. Вроде не закончатся.
Ответ Ольга Влеско
А виноватых подчиненых кужигетовичей все больше и больше. Вроде не закончатся.
Сядут все😂 Но не все сразу
Достойный поступок Ильи, к сожалению многие в таком случае ведут совершенно иначе.
Ответ Westmoreland
Достойный поступок Ильи, к сожалению многие в таком случае ведут совершенно иначе.
Что за поступок?
Ответ elmih
Что за поступок?
Проиграл Шайдорову🥹
Это правда было очень сильно и достойно!
Если смотреть на них, не зная контекста, то можно было бы подумать, что это Миша проиграл и Илья его поддерживает. Настолько потерянным тот выглядел.
Это просто нормальный поступок здорового человека.
Награждён, ну хорошо.
Ответ Ю. Евгеньевич
Это просто нормальный поступок здорового человека. Награждён, ну хорошо.
Поступок в чем? В том, что всю сборную тащили поверх других?
Ответ Ю. Евгеньевич
Это просто нормальный поступок здорового человека. Награждён, ну хорошо.
не все так могут, уж если вспомнить истерики в женской одиночке или прыжки Плющенко с тумбы на тумбу в Ванкувере)) не все умеют проигрывать
Получил награду за обнимашки? 😂😂😂
Ответ Светлоград
Получил награду за обнимашки? 😂😂😂
Да, могли бы добавить еще, что "получив уже золотую медаль ОИ, решил отдать вторую кому-то другому"
В чем была его честная игра что за бред вообще
Шляпа какая то.
За самые высококомпонентные бабочки точно приз у него. 😊
