Фигурист Малинин получил награду «За честную игру» по итогам Олимпиады-2026.

Американский фигурист Илья Малинин получил награду «За честную игру» по итогам Олимпиады-2026 в Милане.

Двукратный чемпион мира занял на Играх восьмое место. Также он выиграл золото в командном турнире.

«Малинин, вошедший в шорт-лист из шести финалистов, был выбран за то, что продемонстрировал высокий спортивный дух в личных соревнованиях среди мужчин.

После сложного выступления, в результате которого он опустился с первого места на восьмое, Малинин сразу же отбросил личное разочарование, чтобы тепло обнять и поздравить выигравшего золото Михаила Шайдорова », – сообщили в Международном олимпийском комитете.