Глеб Гончаров о финале Гран-при России в Челябинске: «Очень нравится организация соревнований. Как будто Олимпиада»

Фигурист Гончаров о финале Гран-при в Челябинске: как будто Олимпиада.

Танцоры на льду Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров прокомментировали выступление в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске (3-е место).

Слуцкая : Я очень рада. Как настраивалась на прокат? Сегодня собой довольна, просто настраивалась сама с собой, ходила, ни о чем не думала, нужно было сделать свою работу.

Гончаров : Радостное чувство, что сезон закончился. Можно немного выдохнуть, он выдался супертяжелым.

Также фигуристы высоко оценили организацию соревнований.

Гончаров : Публика очень помогает, очень нравится организация соревнований что в Магнитогорске, что здесь, в Челябинске. Все на высоте! Как будто какие-то международные старты, как будто Олимпиада, все очень круто организовано. Спасибо всем, кто к этому причастен.

Слуцкая : Можно, пожалуйста, первенство сюда или в Магнитогорск? Считаю, что это будет очень круто (улыбается).