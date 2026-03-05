Финал Гран-при-при России. КМС. Дзепка выиграла короткую программу, Стрельцова – 2-я, Принева – 3-я, Плескачева – 8-я
Дзепка выиграла короткую программу в финале юниорского Гран-при России.
5 марта девушки представили короткие программы в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске. Лидирует София Дзепка.
Финал Гран-при России среди юниоров (Кубок Федерации)
Челябинск
Девушки
Короткая программа
1. София Дзепка – 72,91
2. Виктория Стрельцова – 71,22
3. Алена Принева – 67,86
4. Арина Ореховская – 66,16
5. Майя Сарафанова – 65,31
6. Софья Смагина – 64,43
7. Диана Мильто – 64,41
8. Лидия Плескачева – 62,99
9. Елизавета Лабутина – 61,72
10. София Сарновская – 58,88
11. Агата Петрова – 57,86
12. Агата Морозова – 55,78
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Я понимаю, что она вряд ли за медали будет бороться завтра, но всё равно обидно.
А Петрова если бы не упала, обошла бы Принёву, хотя даже без падения гораздо легче и изящнее Алёна катала и скольжение у неё хорошее
Даже странно такие цифры видеть
Когда чисто то для меня и лучше!!!!