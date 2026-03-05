412

Финал Гран-при-при России. КМС. Дзепка выиграла короткую программу, Стрельцова – 2-я, Принева – 3-я, Плескачева – 8-я

Дзепка выиграла короткую программу в финале юниорского Гран-при России.

5 марта девушки представили короткие программы в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске. Лидирует София Дзепка.

Финал Гран-при России среди юниоров (Кубок Федерации)

Челябинск

Девушки

Короткая программа

1. София Дзепка – 72,91

2. Виктория Стрельцова – 71,22

3. Алена Принева – 67,86

4. Арина Ореховская – 66,16

5. Майя Сарафанова – 65,31

6. Софья Смагина – 64,43

7. Диана Мильто – 64,41

8. Лидия Плескачева – 62,99

9. Елизавета Лабутина – 61,72

10. София Сарновская – 58,88

11. Агата Петрова – 57,86

12. Агата Морозова – 55,78

Расписание финала Гран-при России в Челябинске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
женское катание
результаты
Агата Петрова
Диана Мильто
Агата Морозова
Майя Сарафанова
София Сарновская
Софья Смагина
logoСофия Дзепка
Алена Принева
Арина Ореховская
Виктория Стрельцова
Елизавета Лабутина
Лидия Плескачева
412 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Афигеть конечно... компы Петровой, которая ни о чем - 29.89. Компы легчайшей Стрельцовой - 29.54. Это как? Почти Приневу чистейшую догнала - 30.38. Я в шоке просто. За что Петровой постоянно наваливают в лукошко? Она кто, она что выиграла? Чем заслужила такое уважение судейское? Ну не одним же Мишиным... Кто у нее родители?))
Ответ garovatat
Афигеть конечно... компы Петровой, которая ни о чем - 29.89. Компы легчайшей Стрельцовой - 29.54. Это как? Почти Приневу чистейшую догнала - 30.38. Я в шоке просто. За что Петровой постоянно наваливают в лукошко? Она кто, она что выиграла? Чем заслужила такое уважение судейское? Ну не одним же Мишиным... Кто у нее родители?))
Неважно. У неё кепочка есть.
Ответ garovatat
Афигеть конечно... компы Петровой, которая ни о чем - 29.89. Компы легчайшей Стрельцовой - 29.54. Это как? Почти Приневу чистейшую догнала - 30.38. Я в шоке просто. За что Петровой постоянно наваливают в лукошко? Она кто, она что выиграла? Чем заслужила такое уважение судейское? Ну не одним же Мишиным... Кто у нее родители?))
Ее костюм поразил судей.
Алена Принева - услада для глаз! Классная программа и откатала с настроением!
Петрова с Сарновской замыкающие)) традиционно.
Ответ Тотли Тауэрс
Петрова с Сарновской замыкающие)) традиционно.
просто чудеса какие-то, причем постоянные
Ответ Тотли Тауэрс
Петрова с Сарновской замыкающие)) традиционно.
Этому факту никто уже даже не удивляется)))
Первый канал, оставляйте Щербакову с Колядой одних в эфире. Чувствуется, что ребята уже как рыба в воде чувствуют себя в комментировании, и роль Соловьева как подстраховщика более не нужна. Ему только и остается озвучивать свои дурацкие подводки от дипсика, а весь разбор прокатов по существу забирают Аня с Мишей. Так зачем он тогда там нужен? Вон Траньков с Морозовым прекрасно же вдвоем справились.
Ответ EmperorNazer
Первый канал, оставляйте Щербакову с Колядой одних в эфире. Чувствуется, что ребята уже как рыба в воде чувствуют себя в комментировании, и роль Соловьева как подстраховщика более не нужна. Ему только и остается озвучивать свои дурацкие подводки от дипсика, а весь разбор прокатов по существу забирают Аня с Мишей. Так зачем он тогда там нужен? Вон Траньков с Морозовым прекрасно же вдвоем справились.
Это Соловьев-то подстраховщик?) Его самого надо страховать)
Ответ EmperorNazer
Первый канал, оставляйте Щербакову с Колядой одних в эфире. Чувствуется, что ребята уже как рыба в воде чувствуют себя в комментировании, и роль Соловьева как подстраховщика более не нужна. Ему только и остается озвучивать свои дурацкие подводки от дипсика, а весь разбор прокатов по существу забирают Аня с Мишей. Так зачем он тогда там нужен? Вон Траньков с Морозовым прекрасно же вдвоем справились.
Я давно предлагаю
Не должно быть такой разницы между Приневой и Дзепкой. Никак не должно быть ниже 69 у Алёны.
Я понимаю, что она вряд ли за медали будет бороться завтра, но всё равно обидно.
А Петрова если бы не упала, обошла бы Принёву, хотя даже без падения гораздо легче и изящнее Алёна катала и скольжение у неё хорошее
Ответ Defender64
Не должно быть такой разницы между Приневой и Дзепкой. Никак не должно быть ниже 69 у Алёны. Я понимаю, что она вряд ли за медали будет бороться завтра, но всё равно обидно. А Петрова если бы не упала, обошла бы Принёву, хотя даже без падения гораздо легче и изящнее Алёна катала и скольжение у неё хорошее
А может, и не обошла бы.
Даже странно такие цифры видеть
Ответ Defender64
Не должно быть такой разницы между Приневой и Дзепкой. Никак не должно быть ниже 69 у Алёны. Я понимаю, что она вряд ли за медали будет бороться завтра, но всё равно обидно. А Петрова если бы не упала, обошла бы Принёву, хотя даже без падения гораздо легче и изящнее Алёна катала и скольжение у неё хорошее
Алёна шикарно катается, не хуже никого из наших топов. Уже смотреть не могу на эти издевательства. Откуда набрали такую разницу уже неинтересно.
Ну как хороша Алена в этой кп! Очень в стиле нынешнего расслабона от Алисы Лью. Музыкально, стильно. Каждый шаг в музыку. Чем отличается от Дзепки? Да ничем, даже лучше. И чтобы зрители тоже так не подумали - судьи старательно вырисовали ей дорожку 2 уровня. Без комментариев.
С таким прокатом у Петровой компы выше чем у Стрельцовой)))
Ответ Ягун Ягунини
С таким прокатом у Петровой компы выше чем у Стрельцовой)))
Сколько ??
Ответ vb2c2sshnk
Сколько ??
29.86
Легкая, изящная и какая-то другая Вика)) взрослеет, становится плавнее, выразительнее! Триксель просто огромный был. Аня верно отметила - амплитуднее стала кататься, ушла зажатость и скованность. Красота!
Компы почти 30? Вы серьёзно? Тяжелая, еще и рухнула.
И чем Принёва хуже Дзепки. НИЧЕМ! Но зажимают же девчонку
Ответ Тотли Тауэрс
И чем Принёва хуже Дзепки. НИЧЕМ! Но зажимают же девчонку
Ничем!!!
Когда чисто то для меня и лучше!!!!
Ответ Тотли Тауэрс
И чем Принёва хуже Дзепки. НИЧЕМ! Но зажимают же девчонку
Дорожка 2-го уровня. Это как?
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Костылева, Дзепка, Лазарев, Федотов – в предварительном списке участников финала Гран-при России среди юниоров, Базылюк отсутствует
24 февраля, 15:28
⚡ Первенство России. Костылева победила, Плескачева – 2-я, Стрельцова – 3-я
6 февраля, 12:54
⛸️ Первенство России. Костылева выиграла короткую программу, Плескачева – 2-я, Петрова – 3-я, Базылюк – 4-я, Дзепка – 16-я
5 февраля, 13:15
Рекомендуем
Главные новости
Федерация фигурного катания России призвала тренеров и спортсменов быть готовыми к возвращению на мировую арену (РИА Новости)
16 минут назад
Путин поздравил Мишина с 85-летием: «Благодаря таланту, трудолюбию, сильному характеру вы стали настоящей легендой фигурного катания»
сегодня, 08:41
Финал Гран-при России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков представят произвольные программы
сегодня, 07:01
Татьяна Тарасова: «Мишин – выдающийся тренер мирового уровня, дай бог, чтобы его состояние позволило ему работать еще много лет»
сегодня, 06:35
У Ильиных и Полунина родился четвертый ребенок. Девочку назвали Руна
сегодня, 06:28Фото
Финал Гран-при России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
сегодня, 06:01
Итальянские фигуристы Гиньяр и Фаббри продолжат спортивную карьеру
вчера, 20:47
Шимада в четвертый раз подряд выиграла чемпионат мира среди юниоров
вчера, 17:24
Гуменник выступит во всех ледовых шоу в рамках весеннего тура команды Тутберидзе
вчера, 17:10
⛸️ Чемпионат мира среди юниоров. Шимада победила, Бат – 2-я, Ока – 3-я
вчера, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
вчера, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
вчера, 12:30
Вероника Яметова: «Когда выходила на старт, думала, что я дома, меня здесь любят, у меня все получится»
вчера, 11:58
Герман Ленков: «Бывает, что Семененко подсказывает что-то на тренировках. Со старшими ребятами играем в прыжки – кто лучше сделает»
6 марта, 13:29
Тутберидзе о дочери Диане Дэвис: «Она во многом сильнее меня. Хотя в быту до сих пор многое я решаю»
5 марта, 19:03
Алдар Самбуев: «Сегодня было тяжело. Прокатом недоволен, не получил того кайфа, который обычно получается»
5 марта, 18:33
Марк Лукин: «Этот сезон для меня тяжелый, активно готовлюсь к экзаменам, нужно было попадать в сборную... Очень ответственно ко всему подходил»
5 марта, 18:29
Этери Тутберидзе: «Когда я была спортсменкой, конечно, мечтала, что буду олимпийской чемпионкой»
5 марта, 16:22
Зоя Ковязина: «Хотим кататься стабильно на каждых соревнованиях и быть на лидирующих позициях»
5 марта, 14:55
Губернатор Челябинской области: «Мы готовы достойно принять финал российского сезона и показать, что по праву являемся одним из центров зимних видов спорта в стране»
4 марта, 12:13
Рекомендуем