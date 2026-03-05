98

Этери Тутберидзе: «Вывела для себя, что никого не хочу заставлять работать и насильно приводить к медалям»

Тутберидзе: вывела для себя, что никого не хочу насильно приводить к медалям.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что не ощущает себя «железной леди».

«Не ощущаю себя железной леди. Это клеймо на меня повесили. Я такая, какая есть. Я абсолютно обычная. Даже приставка про заслуженного тренера ничего не меняет. Я для себя работаю, ничего никому не доказываю. Все делаю для себя.

Мне не о чем жалеть. Единственное, о чем жалею, – нужно любить и заботиться о своих родителях, пока они живы», – сказала Тутберидзе.

– Не думаю, что ставила себе прямо высокие стандарты. Не устала от этого. Если не получалось что‑то, то значит, кто‑то был лучше.

– Был ученик, в котором не сразу талант рассмотрели?

– Не всегда я рассматриваю именно талант. Смотрю, как ребенок работает и психологически устойчив. Когда вкладываешься в спортсмена, то надо понимать, что вы двигаетесь вместе, в том числе с родителями. Если мне говорят: «Хочу обязательно, чтобы ребенок стал олимпийским чемпионом». Тогда сразу нет.

Какие были гарантии, что я приду к тренерскому успеху? И сейчас их нет. Надо просто работать так, чтобы не жалеть.

– Был момент, когда хотелось все бросить?

– Нет. Есть моменты, когда что‑то обидно. Но всегда понимаешь, что надо работать дальше. Берегу любые мысли, отправленные в космос. И спортсменам транслирую это. Берегите, что есть, – добавила тренер.

«Как я меняюсь с годами? Наверное, единственное, что я вывела для себя, это то, что я никого не хочу заставлять работать и насильно приводить к медалям. Я хочу видеть человека, который также заряжен, хочет и мечтает. Любой процесс лучше идет с удовольствием, чем когда это мучение, ребенок не хочет, страдает. Потом этот спортсмен как будто не ощущает радости от полученной медали», – цитирует Тутберидзе «СЭ».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoЭтери Тутберидзе
logoсборная России
98 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Золотые слова! Жаль что это не понимает один "начинающий" тренер, делающий из родного сына Олимпийского чемпиона 😏
Ответ Westmoreland
Золотые слова! Жаль что это не понимает один "начинающий" тренер, делающий из родного сына Олимпийского чемпиона 😏
Тутберидзе походу тоже сначала начинать придётся. Эра девочек-припевок 15 лет канула в лету.
Ответ Michael-Robert Red-Devil-Tiger
Тутберидзе походу тоже сначала начинать придётся. Эра девочек-припевок 15 лет канула в лету.
Да, стратегически нужно все пересматривать. Либо так и оставаться тренером юниорок. Впрочем, даже в таком случае юниорок нужно выпускать готовыми к взрослым соревновниям
Всё течёт, всё меняется. Подходы, требования в тренировочном процессе также пересматриваются и переосмысливаются.
Я аж прослезился ! Святая женщина !
Кто мучился от полученных медалей?
Ответ Акакий Акакиевич
Кто мучился от полученных медалей?
Была инфа, что Липницкая кинула медалью в мать со словами «ты этого хотела?». Но никто не мучился.
Ответ Marya Y
Была инфа, что Липницкая кинула медалью в мать со словами «ты этого хотела?». Но никто не мучился.
Ну не кинула, а показала "золото" командника и спросила: "Мама, а это считается "золотом" Олимпиады? Ты этого хотела?" И как будто после этого в ней что-то переменилось.
Ага, верим! 😂 Особенно, когда есть куча видео, где Этери кричит на учениц и гонит на бесконечные повторные прыжки зарëванных Акатьеву, Петросян и т.д. На ОИ на тренировках было то же самое: Этери гнала Петросян на почти 50 прыжков, в то время как Алиса Лью просто наяривала круги по катку на расслабоне 😅 А так да, Этери "не заставляет никого" 😂
Заставлять никого не надо, многие спортсмены мечтают стать ОЧ. А в России это единственный социальный лифт, тут либо родиться в обеспеченной семье чиновников и звезд шоубиза ( что редкость), либо быть ОЧ и ЧМ. Про незаконные способы не будем говорить.
Ответ SilverSnake
Заставлять никого не надо, многие спортсмены мечтают стать ОЧ. А в России это единственный социальный лифт, тут либо родиться в обеспеченной семье чиновников и звезд шоубиза ( что редкость), либо быть ОЧ и ЧМ. Про незаконные способы не будем говорить.
Учиться не пробовали?
Ответ Таисия Тефиш
Учиться не пробовали?
А для вас откровением является, что низкооплачиваемые профессии требуют высшего образования? Спортсмены зарабатывают больше, чем врачи, учителя. На врача попробуй выучись, а спортсменки не умеющие два слова сказать, но выигравшие ОИ имеют возможности покупать квартиры и на Мальдивах отдыхать
Вот те раз! Говорили, что Тутберидзе любит работать с теми,, кто ПРЕОДОЛЕВАЕТ. Что это с ней?
Под «никого» она имела в виду Петросян и Акатьеву? Бедные девочки
Каждый раз,когда дает интервью , вызывает уважение.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Садкова о Тутберидзе: «Она может поругать, а если нужно – похвалит. Чувствует моменты, когда это необходимо, поэтому ее слова помогают»
4 марта, 10:44
Трусова выступит во всех шоу команды Тутберидзе этой весной
2 марта, 12:04
«Конечно, я расстроена». Тутберидзе с разбором Олимпиады
28 февраля, 05:10
Рекомендуем
Главные новости
Федерация фигурного катания России призвала тренеров и спортсменов быть готовыми к возвращению на мировую арену (РИА Новости)
18 минут назад
Путин поздравил Мишина с 85-летием: «Благодаря таланту, трудолюбию, сильному характеру вы стали настоящей легендой фигурного катания»
сегодня, 08:41
Финал Гран-при России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков представят произвольные программы
сегодня, 07:01
Татьяна Тарасова: «Мишин – выдающийся тренер мирового уровня, дай бог, чтобы его состояние позволило ему работать еще много лет»
сегодня, 06:35
У Ильиных и Полунина родился четвертый ребенок. Девочку назвали Руна
сегодня, 06:28Фото
Финал Гран-при России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
сегодня, 06:01
Итальянские фигуристы Гиньяр и Фаббри продолжат спортивную карьеру
вчера, 20:47
Шимада в четвертый раз подряд выиграла чемпионат мира среди юниоров
вчера, 17:24
Гуменник выступит во всех ледовых шоу в рамках весеннего тура команды Тутберидзе
вчера, 17:10
⛸️ Чемпионат мира среди юниоров. Шимада победила, Бат – 2-я, Ока – 3-я
вчера, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
вчера, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
вчера, 12:30
Вероника Яметова: «Когда выходила на старт, думала, что я дома, меня здесь любят, у меня все получится»
вчера, 11:58
Герман Ленков: «Бывает, что Семененко подсказывает что-то на тренировках. Со старшими ребятами играем в прыжки – кто лучше сделает»
6 марта, 13:29
Тутберидзе о дочери Диане Дэвис: «Она во многом сильнее меня. Хотя в быту до сих пор многое я решаю»
5 марта, 19:03
Алдар Самбуев: «Сегодня было тяжело. Прокатом недоволен, не получил того кайфа, который обычно получается»
5 марта, 18:33
Марк Лукин: «Этот сезон для меня тяжелый, активно готовлюсь к экзаменам, нужно было попадать в сборную... Очень ответственно ко всему подходил»
5 марта, 18:29
Этери Тутберидзе: «Когда я была спортсменкой, конечно, мечтала, что буду олимпийской чемпионкой»
5 марта, 16:22
Зоя Ковязина: «Хотим кататься стабильно на каждых соревнованиях и быть на лидирующих позициях»
5 марта, 14:55
Губернатор Челябинской области: «Мы готовы достойно принять финал российского сезона и показать, что по праву являемся одним из центров зимних видов спорта в стране»
4 марта, 12:13
Рекомендуем