Этери Тутберидзе: «Вывела для себя, что никого не хочу заставлять работать и насильно приводить к медалям»

Тутберидзе: вывела для себя, что никого не хочу насильно приводить к медалям.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что не ощущает себя «железной леди».

«Не ощущаю себя железной леди. Это клеймо на меня повесили. Я такая, какая есть. Я абсолютно обычная. Даже приставка про заслуженного тренера ничего не меняет. Я для себя работаю, ничего никому не доказываю. Все делаю для себя.

Мне не о чем жалеть. Единственное, о чем жалею, – нужно любить и заботиться о своих родителях, пока они живы», – сказала Тутберидзе.

– Не думаю, что ставила себе прямо высокие стандарты. Не устала от этого. Если не получалось что‑то, то значит, кто‑то был лучше.

– Был ученик, в котором не сразу талант рассмотрели?

– Не всегда я рассматриваю именно талант. Смотрю, как ребенок работает и психологически устойчив. Когда вкладываешься в спортсмена, то надо понимать, что вы двигаетесь вместе, в том числе с родителями. Если мне говорят: «Хочу обязательно, чтобы ребенок стал олимпийским чемпионом». Тогда сразу нет.

Какие были гарантии, что я приду к тренерскому успеху? И сейчас их нет. Надо просто работать так, чтобы не жалеть.

– Был момент, когда хотелось все бросить?

– Нет. Есть моменты, когда что‑то обидно. Но всегда понимаешь, что надо работать дальше. Берегу любые мысли, отправленные в космос. И спортсменам транслирую это. Берегите, что есть, – добавила тренер.

«Как я меняюсь с годами? Наверное, единственное, что я вывела для себя, это то, что я никого не хочу заставлять работать и насильно приводить к медалям. Я хочу видеть человека, который также заряжен, хочет и мечтает. Любой процесс лучше идет с удовольствием, чем когда это мучение, ребенок не хочет, страдает. Потом этот спортсмен как будто не ощущает радости от полученной медали», – цитирует Тутберидзе «СЭ» .