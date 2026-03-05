Касинс и Брегей о работе с Бережной: «В первую очередь она для нас тренер. Личное всегда остается за тренировками»

Дочь Бережной о работе с мамой-тренером: надо теперь меньше болтать на льду.

София Диана Касинс и Александр Брегей высказались о работе с олимпийской чемпионкой Еленой Бережной .

Касинс и Брегей заняли третье место в парном катании в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске.

– Как изменились ваши тренировки после того, как с вами начала работать мама Сони, олимпийская чемпионка Елена Бережная?

Касинс : Надо теперь меньше болтать на льду, ха-ха. Больше внимания уделять каким-то более простым элементам, чтобы вся программа целиком вместе смотрелась хорошо.

Брегей : Мне нравится, что Елена Викторовна с нами работает, она нам подсказывает, помогает. Большое уважение ей за это и спасибо. То, что это мама Сони, – стараюсь не обращать на это внимания, потому что в первую очередь она для нас, так же как и для Сони на льду – тренер. Личное всегда остается за тренировками.

– Нет какой-то ответственности, что поднимаешь Соню в поддержках, в элементах, а тут мама и уронить нельзя?

Брегей : Всякое бывает, лед скользкий (улыбается). В целом, сколько мы с Соней катаемся, Елена Викторовна следила за нами, периодически приходила к нам. Особого волнения нет.

Также фигуристы рассказали , что перед финалом Гран-при России поменяли расстановку элементов в произвольной программе.

Касинс : Волнительно было немножко (улыбается). Разминка не очень хорошо прошла, боялись за все элементы, но, как выходит, все получилось. Мы поменяли местами элементы, подкрутку поставили вторым, каскад – первым, видимо, сработало.

Брегей : Прокат получился неплохой, мы довольны. Не было как такового волнения, потому что ехали на эти старты просто откататься, у нас не было цели занять первое место, просто выйти и сделать работу на максимум. Думаю, мы справились.