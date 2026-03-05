Чок и Бейтс не выступят на чемпионате мира-2026. Их заменят Грин и Парсонс (The Skating Lesson)

Чок и Бейтс не выступят на чемпионате мира-2026.

Американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок – Эван Бейтс пропустит чемпионат мира по фигурному катанию, сообщил журналист Дэйв Лиз в своем блоге The Skating Lesson.

Отмечается, что их заменят Кэролайн Грин и Майкл Парсонс .

На Олимпиаде в Италии Чок и Бейтс стали победителями в командном турнире и серебряными призерами в личном.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 24 по 29 марта в Праге.