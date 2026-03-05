Чок и Бейтс не выступят на чемпионате мира-2026. Их заменят Грин и Парсонс (The Skating Lesson)
Чок и Бейтс не выступят на чемпионате мира-2026.
Американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок – Эван Бейтс пропустит чемпионат мира по фигурному катанию, сообщил журналист Дэйв Лиз в своем блоге The Skating Lesson.
Отмечается, что их заменят Кэролайн Грин и Майкл Парсонс.
На Олимпиаде в Италии Чок и Бейтс стали победителями в командном турнире и серебряными призерами в личном.
Чемпионат мира-2026 пройдет с 24 по 29 марта в Праге.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: The Skating Lesson
А вот Чоки явно не хотят уходить совсем побеждёнными, а надежд обыграть Сизерона, видимо, мало.
Хотя прогресс у них есть и тренер умеет из минусов конфетку сделать, но сами они маловаты ростом и на лицо какие-то пупсы, не рано ли взлетели?
ФБС если золото чм возьмут, то глядишь и закончат блин, будут по шоу кататься только...😢 с наскока все титулы возьмут и все.
Мне кажется ФБС до домашней олимпиады будут стараться катать, думаю Лоло с таким условиям гражданство давали.
Разборки в академии уже без надобности.
самое дурацкое, когда занимают место, ничего особо не показывая