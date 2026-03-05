51

Чок и Бейтс не выступят на чемпионате мира-2026. Их заменят Грин и Парсонс (The Skating Lesson)

Чок и Бейтс не выступят на чемпионате мира-2026.

Американский танцевальный дуэт Мэдисон ЧокЭван Бейтс пропустит чемпионат мира по фигурному катанию, сообщил журналист Дэйв Лиз в своем блоге The Skating Lesson.

Отмечается, что их заменят Кэролайн Грин и Майкл Парсонс

На Олимпиаде в Италии Чок и Бейтс стали победителями в командном турнире и серебряными призерами в личном. 

Чемпионат мира-2026 пройдет с 24 по 29 марта в Праге. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: The Skating Lesson
танцы на льду
logoчемпионат мира по фигурному катанию
logoсборная США
logoМэдисон Чок
Майкл Парсонс
Кэролайн Грин
logoЭван Бейтс
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Можно порадоваться за Грин/ Парсонс, даже интересно, какое место займут?! Начало сезона у них не задалось..
Если Сизерон не снимется, то ЧМ известен.
Ответ Katerina Sunny
Если Сизерон не снимется, то ЧМ известен.
да тоже непонятно, есть ли у них ещё силы
Ответ Katerina Sunny
Если Сизерон не снимется, то ЧМ известен.
Думаю, не снимется. Чоки уже трекратные, а Фурнье Бодри ещё ни разу
ну Эван свою спину и так 4 проката промучил, пусть отдохнет уже.
После этого снятия очень интересно чья будет бронза: Лайле дадут в последний сезон с дискотекой или американцы по полной начнут вкладываться в Колесников?
Ответ Kritichnaya
После этого снятия очень интересно чья будет бронза: Лайле дадут в последний сезон с дискотекой или американцы по полной начнут вкладываться в Колесников?
Комментарий удален пользователем
Ответ bezsugar
Комментарий удален пользователем
Вряд ли. Дискотека последний сезон в ритм танце, на следующий же будет вальс. Лайле будет очень сложно 😅
Следующий Илья?
Ответ fewral
Следующий Илья?
Илья то как раз горит желанием показать, что развал был случайностью.
А вот Чоки явно не хотят уходить совсем побеждёнными, а надежд обыграть Сизерона, видимо, мало.
Ответ fewral
Следующий Илья?
С чего это? Чоки так то вообще карьеру завершают, и явно не хотелось бы перед этим ещё одно поражение получить. Та и думаю вымотала их Олимпиада как морально, так и физически.
ну все, ои кончились, но сейчас самая жаришка закулисная пойдет, Колесников тащить будут на место 1 пары США?) уж слишком рьяно их Шпиля толкал в этом сезоне.
Хотя прогресс у них есть и тренер умеет из минусов конфетку сделать, но сами они маловаты ростом и на лицо какие-то пупсы, не рано ли взлетели?

ФБС если золото чм возьмут, то глядишь и закончат блин, будут по шоу кататься только...😢 с наскока все титулы возьмут и все.
Ответ bezsugar
ну все, ои кончились, но сейчас самая жаришка закулисная пойдет, Колесников тащить будут на место 1 пары США?) уж слишком рьяно их Шпиля толкал в этом сезоне. Хотя прогресс у них есть и тренер умеет из минусов конфетку сделать, но сами они маловаты ростом и на лицо какие-то пупсы, не рано ли взлетели? ФБС если золото чм возьмут, то глядишь и закончат блин, будут по шоу кататься только...😢 с наскока все титулы возьмут и все.
Пупсы 😂
Мне кажется ФБС до домашней олимпиады будут стараться катать, думаю Лоло с таким условиям гражданство давали.
Ответ bezsugar
ну все, ои кончились, но сейчас самая жаришка закулисная пойдет, Колесников тащить будут на место 1 пары США?) уж слишком рьяно их Шпиля толкал в этом сезоне. Хотя прогресс у них есть и тренер умеет из минусов конфетку сделать, но сами они маловаты ростом и на лицо какие-то пупсы, не рано ли взлетели? ФБС если золото чм возьмут, то глядишь и закончат блин, будут по шоу кататься только...😢 с наскока все титулы возьмут и все.
Так с пропуском Чок, Колесник автоматом первая пара на ЧМ.
Ответ Александр Шульгин
Ожидаемо
Можно предположить, что в Академии канадской прошли разборки. Они же любят собраться и обсудить...медали. победы, все друзья..Чоки могли озвучить...в общем, так, предположение....
Ответ Другой мир
Можно предположить, что в Академии канадской прошли разборки. Они же любят собраться и обсудить...медали. победы, все друзья..Чоки могли озвучить...в общем, так, предположение....
Чоки разозлили ису и судей.
Разборки в академии уже без надобности.
Думал, они завершат карьеру. Их щедро судмли все 4 года. Теперь у судей другие кумиры.
Жаль...они скорее всего заканчивают в этом сезоне...хотелось бы еще увидеть их на ЧМ...но с другой стороны, у них огромное количество титулов, медалей, пусть радуют зрителей на шоу, красуются, зарабатывают денежки..молодцы!
Ответ Другой мир
Жаль...они скорее всего заканчивают в этом сезоне...хотелось бы еще увидеть их на ЧМ...но с другой стороны, у них огромное количество титулов, медалей, пусть радуют зрителей на шоу, красуются, зарабатывают денежки..молодцы!
не жаль, поднадоели уже.
самое дурацкое, когда занимают место, ничего особо не показывая
Ответ bezsugar
не жаль, поднадоели уже. самое дурацкое, когда занимают место, ничего особо не показывая
А мне надоел Сизерон...8 лет с Габи и снова..даже Лоло не спасает...танцам хана, если они останутся, не выносимо еще 4 года эти нудли сопливые смотреть...Да еще судьи рисуют рекорды с косяками, капец...спорту конец, будем смотреть балет- Сизерон и массовка, Бог и все остальные, неумехи, жалко спортсменов, еще 4 года в запасных...
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Федерация фигурного катания России призвала тренеров и спортсменов быть готовыми к возвращению на мировую арену (РИА Новости)
18 минут назад
Путин поздравил Мишина с 85-летием: «Благодаря таланту, трудолюбию, сильному характеру вы стали настоящей легендой фигурного катания»
сегодня, 08:41
Финал Гран-при России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков представят произвольные программы
сегодня, 07:01
Татьяна Тарасова: «Мишин – выдающийся тренер мирового уровня, дай бог, чтобы его состояние позволило ему работать еще много лет»
сегодня, 06:35
У Ильиных и Полунина родился четвертый ребенок. Девочку назвали Руна
сегодня, 06:28Фото
Финал Гран-при России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
сегодня, 06:01
Итальянские фигуристы Гиньяр и Фаббри продолжат спортивную карьеру
вчера, 20:47
Шимада в четвертый раз подряд выиграла чемпионат мира среди юниоров
вчера, 17:24
Гуменник выступит во всех ледовых шоу в рамках весеннего тура команды Тутберидзе
вчера, 17:10
⛸️ Чемпионат мира среди юниоров. Шимада победила, Бат – 2-я, Ока – 3-я
вчера, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
вчера, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
вчера, 12:30
Вероника Яметова: «Когда выходила на старт, думала, что я дома, меня здесь любят, у меня все получится»
вчера, 11:58
Герман Ленков: «Бывает, что Семененко подсказывает что-то на тренировках. Со старшими ребятами играем в прыжки – кто лучше сделает»
6 марта, 13:29
Тутберидзе о дочери Диане Дэвис: «Она во многом сильнее меня. Хотя в быту до сих пор многое я решаю»
5 марта, 19:03
Алдар Самбуев: «Сегодня было тяжело. Прокатом недоволен, не получил того кайфа, который обычно получается»
5 марта, 18:33
Марк Лукин: «Этот сезон для меня тяжелый, активно готовлюсь к экзаменам, нужно было попадать в сборную... Очень ответственно ко всему подходил»
5 марта, 18:29
Этери Тутберидзе: «Когда я была спортсменкой, конечно, мечтала, что буду олимпийской чемпионкой»
5 марта, 16:22
Зоя Ковязина: «Хотим кататься стабильно на каждых соревнованиях и быть на лидирующих позициях»
5 марта, 14:55
Губернатор Челябинской области: «Мы готовы достойно принять финал российского сезона и показать, что по праву являемся одним из центров зимних видов спорта в стране»
4 марта, 12:13
Рекомендуем