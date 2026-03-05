Карнаухов о победе в финале Гран-при России: «Это классно, но особо не радуюсь. Хотелось бы чище катать, делать прыжки почище»

Карнаухов о победе в финале Гран-при России: хотелось бы катать чище.

Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов высказались о победе в парном катании в финале Гран-при России среди юниоров.

Вторыми стали Зоя Ковязина и Артемий Мохов, третьими – София Диана Касинс и Александр Брегей.

«Конечно, это приятно, классно, что ни разу не проиграли. В следующий раз хотелось бы чище катать, делать прыжки почище. Особо не радуюсь.

Чем собираемся удивлять? Всей чистой программой, не только каскадом. Если смотреть по баллам, самый удачный старт – этот, а если по эмоциям, наверное, Красноярск. Согласно баллам мы просто смотрим, есть ли еще куда расти», – сказал Карнаухов.

«Идея делать каскад из трех тройных прыжков пришла совместно с тренерами. Очень понравилось здесь выступать, чем-то напомнило Красноярск», – добавила Шешелева.