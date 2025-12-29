19

Татьяна Фладе: «У Петросян есть все шансы на пьедестал Олимпиады, если она делает все свои ультра-си»

Фладе: у Петросян есть все шансы на пьедестал, если она делает свои ультра-си.

Немецкая журналистка Татьяна Фладе высказалась о перспективах Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх в Милане. 

– Им, конечно, будет непросто. В фигурном катании судьи очень ценят, когда видят фигуристов регулярно, ведь они уже знают их стиль, плюсы и минусы. То есть недостаточно один раз хорошо выступить, нужно делать это регулярно. Аделию и Петра они, к сожалению, не видят. Да, судьи, которые будут на Олимпиаде, видели их на квалификационном турнире, но это был один раз.

Все-таки, я думаю, все будут судить честно. Но Аделии и Петру не будет легко хотя бы потому, что они отвыкли от этой атмосферы. Хотя у них есть чемпионат России и другие крупные российские старты, которые сделаны на уровне международных турниров. Наверное, это тоже помогает.

У Пети немного международного опыта. Он выступал на этапах Гран-при ISU и на чемпионате мира среди юниоров. А вот Аделия была только на юниорских этапах Гран-при. Но я думаю, что у нее есть все шансы на пьедестал, если она делает все свои ультра-си. Потому что, помимо нее, ни одна девушка, отобравшаяся на Олимпийские игры, не исполняет четверной прыжок. Тройной аксель делает уже больше человек, но четверной – никто. Но, конечно, важно прыгнуть не только четверные, но и все остальное, тогда, думаю, шанс на медаль есть.

Что касается соревнований одиночников, то там очень высокий уровень, очень много сильных мужчин. Петру будет сложно, но я думаю, если он покажет все, что умеет, у него будет очень достойный результат.

– Так ли непобедим Илья Малинин? Может ли Гуменник навязать ему борьбу?

– Нет, это сейчас никто не может сделать. Посмотрите на результаты финала Гран-при. Юма Кагияма, блестящий фигурист, отстал от Ильи на целых 30 баллов. Да, у Юмы меньше четверных прыжков, но у него качество катания и программы просто на высочайшем уровне. Есть и Шун Сато, который много чего напрыгал, но никто не может подобраться к Илье с его четверным акселем. Он может проиграть только самому себе, – сказала Фладе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт день за днем
logoАделия Петросян
logoПетр Гуменник
logoИлья Малинин
logoЮма Кагияма
Татьяна Фладе
logoсборная России
женское катание
logoсборная США
logoОлимпиада-2026
мужское катание
logoсборная Японии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгения Медведева: «Петросян с тренерским штабом идут ва-банк, потому что другого варианта нет. Либо катаешь с четверными, либо не рассчитываешь на медали»
25 декабря, 13:05
Ари Закарян: «Пик Гуменника должен прийтись именно на Олимпиаду. Видно, что с каждым стартом идет прибавление»
25 декабря, 06:16
Роднина о Гуменнике и Петросян на чемпионате России: «У Петра были недочеты, но видно, что все контролируется. У Аделии проблемы скорее психологические»
22 декабря, 18:29
Главные новости
Любовь Рубцова: «У меня в спине два шурупа и конструкция, которую они держат. Быстро удалось выйти на лед благодаря силе моего нейрохирурга»
вчера, 20:41
Рубцова о сальто: «Было пару моментов, когда я раскрывалась раньше времени и приземлялась не очень удачно»
вчера, 20:35
Татьяна Фладе: «Есть ощущение, что Первый канал монополизировал фигурное катание, это нехорошо. Это усложняет общение со спортсменами»
вчера, 18:35
Елизавета Туктамышева: «В какой-то момент после паузы в карьере я восстанавливала аксель, прыгала. Был энтузиазм, и я думала о возвращении»
вчера, 17:46
Туктамышева о сталкере: «Преследования продолжаются. Был момент затишья, но лучше не стало»
вчера, 17:45
Глейхенгауз о семейной жизни: «Это положительно отражается на моей работе – я стал терпимее и внимательнее к спортсменам»
вчера, 11:42
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: новогодний выпуск-2025/2026 – отвечаем на популярные вопросы
вчера, 11:29
Мишина о подготовке к свадьбе: «Этим занимается в основном мой будущий муж. В новогодние праздники можно заняться организацией уже плотнее»
вчера, 09:02
Анастасия Мишина: «Я бы попробовала потренировать четверной выброс. Но для нас это не единственная возможность повысить стоимость контента»
вчера, 08:55
Мишина о возможном участии в Олимпиаде-2030: «Прекращать кататься мы не собираемся, но я сторонник того, чтобы строить планы менее глобальные»
вчера, 08:47
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13