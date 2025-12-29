Татьяна Фладе: «У Петросян есть все шансы на пьедестал Олимпиады, если она делает все свои ультра-си»

Фладе: у Петросян есть все шансы на пьедестал, если она делает свои ультра-си.

Немецкая журналистка Татьяна Фладе высказалась о перспективах Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх в Милане.

– Им, конечно, будет непросто. В фигурном катании судьи очень ценят, когда видят фигуристов регулярно, ведь они уже знают их стиль, плюсы и минусы. То есть недостаточно один раз хорошо выступить, нужно делать это регулярно. Аделию и Петра они, к сожалению, не видят. Да, судьи, которые будут на Олимпиаде, видели их на квалификационном турнире, но это был один раз.

Все-таки, я думаю, все будут судить честно. Но Аделии и Петру не будет легко хотя бы потому, что они отвыкли от этой атмосферы. Хотя у них есть чемпионат России и другие крупные российские старты, которые сделаны на уровне международных турниров. Наверное, это тоже помогает.

У Пети немного международного опыта. Он выступал на этапах Гран-при ISU и на чемпионате мира среди юниоров. А вот Аделия была только на юниорских этапах Гран-при. Но я думаю, что у нее есть все шансы на пьедестал, если она делает все свои ультра-си. Потому что, помимо нее, ни одна девушка, отобравшаяся на Олимпийские игры, не исполняет четверной прыжок. Тройной аксель делает уже больше человек, но четверной – никто. Но, конечно, важно прыгнуть не только четверные, но и все остальное, тогда, думаю, шанс на медаль есть.

Что касается соревнований одиночников, то там очень высокий уровень, очень много сильных мужчин. Петру будет сложно, но я думаю, если он покажет все, что умеет, у него будет очень достойный результат.

– Так ли непобедим Илья Малинин? Может ли Гуменник навязать ему борьбу?

– Нет, это сейчас никто не может сделать. Посмотрите на результаты финала Гран-при. Юма Кагияма, блестящий фигурист, отстал от Ильи на целых 30 баллов. Да, у Юмы меньше четверных прыжков, но у него качество катания и программы просто на высочайшем уровне. Есть и Шун Сато, который много чего напрыгал, но никто не может подобраться к Илье с его четверным акселем. Он может проиграть только самому себе, – сказала Фладе.