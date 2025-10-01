Ягудин о переходе Валиевой к Соколовской: «Раз желания одной совпадают с возможностями другой, то почему бы и нет. Главное – побеждать в будущем»
Ягудин заявил, что главное для Валиевой – побеждать в будущем.
Сегодня стало известно, что Камила Валиева в октябре начнет тренировки в академии Татьяны Навки. Дисквалификация фигуристки заканчивается в декабре.
– Татьяна Навка подтвердила, что Камила будет тренироваться в ее академии под руководством Светланы Соколовской.
– Раз желания одной совпадают с возможностями другой, то почему бы и нет... Главное – побеждать в будущем. Вот основной посыл. Главное, чтобы обеим было удобно, комфортно и все было плодотворно, – сказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Камила Валиева возвращается в фигурку – уже скоро и без Тутберидзе
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
