Ягудин о переходе Валиевой к Соколовской: «Раз желания одной совпадают с возможностями другой, то почему бы и нет. Главное – побеждать в будущем»

Ягудин заявил, что главное для Валиевой – побеждать в будущем.

Сегодня стало известно, что Камила Валиева в октябре начнет тренировки в академии Татьяны Навки. Дисквалификация фигуристки заканчивается в декабре.

– Татьяна Навка подтвердила, что Камила будет тренироваться в ее академии под руководством Светланы Соколовской.

– Раз желания одной совпадают с возможностями другой, то почему бы и нет... Главное – побеждать в будущем. Вот основной посыл. Главное, чтобы обеим было удобно, комфортно и все было плодотворно, – сказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин .

