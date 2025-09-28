Алиса Двоеглазова: «Знаю, что могу выполнить даже четыре прыжка ультра‑си, надо в это поверить. Но надо делать акцент на чистоту, а не на количество»

Алиса Двоеглазова считает, что акцент на чистоте прыжков важнее, чем количество.

Фигуристка выступила на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. Ее произвольная поставлена под песни Money, Money, Money – Кристиан Рейндль; Dancing Queen – Piano Queen; Gimme! Gimme! Gimme! – ABBA.

«Мне самой безумно нравится эта музыка, скажу, что получился неплохой прокат. Положительное исполнение моего [технического] контента на данный момент, особенно в завершающей части. Я получаю от этого кайф, эмоции. Мне очень приятно танцевать, зажигать, люди начинают тоже танцевать.

Чего ждать в сезоне по контенту? Сама не знаю. Знаю, что могу выполнить даже четыре прыжка ультра‑си, но надо в это поверить. Надо делать акцент на чистоту, как мне кажется, а не на количество.

Очень интересные образы, мне кажется они подобраны с точностью», – сказала Двоеглазова .

