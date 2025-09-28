Гуменник о произвольной: «Останется ли Онегин? К точному решению еще не пришли, поэтому не могу сказать»

Петр Гуменник еще не знает, оставит ли произвольную программу «Онегин».

27-28 сентября фигурист выступал на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

– Насколько сложно вернуться к прошлогодней программе?

– Не все движения вспомнил, к тому же пришлось заходы оставить те, которые отработал, а программу старую. Но было легко, потому что знакомые движения, целый год катал, тело выучило. Сегодня чувствую себя Онегиным. <...>

– Онегина оставите или еще не обсуждали, что будете делать с произвольной?

– Обсуждали, к точному решению еще не пришли, поэтому не могу сказать точно.

Образов много, которые я бы хотел катать. Но тут не только фактор моего желания, есть то, что зрители поймут, судьям будет нравится, я успею вкатать, – сказал Гуменник .

Гуменник – двукратный победитель финалов Гран-при России. В сентябре он выиграл олимпийский отборочный турнир в Пекине.