Дикиджи сделал посвящение Гагарину в программе под музыку из «Интерстеллара»
Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи представил короткую программу под музыку из фильма «Интерстеллар».
Сегодня в Санкт-Петербурге проходят контрольные прокаты сборной страны.
В конце своей программы Дикиджи продемонстрировал жест с изображением советского космонавта Юрия Гагарина.
