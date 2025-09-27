Дикиджи сделал посвящение Гагарину в программе под музыку из «Интерстеллара»

Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи представил короткую программу под музыку из фильма «Интерстеллар».

Сегодня в Санкт-Петербурге проходят контрольные прокаты сборной страны.

В конце своей программы Дикиджи продемонстрировал жест с изображением советского космонавта Юрия Гагарина.

Скриншот: трансляция Первого канала.