Фото
8

Дикиджи сделал посвящение Гагарину в программе под музыку из «Интерстеллара»

Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи представил короткую программу под музыку из фильма «Интерстеллар».

Сегодня в Санкт-Петербурге проходят контрольные прокаты сборной страны.

В конце своей программы Дикиджи продемонстрировал жест с изображением советского космонавта Юрия Гагарина.

Скриншот: трансляция Первого канала.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoфото
logoсборная России
logoВладислав Дикиджи
Юрий Гагарин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Мемориал Непелы. Ташлерова и Ташлер, Смарт и Дик, Демужо и ле Мерсье, Лопарева и Бриссо покажут произвольные танцы
12 минут назад
Мемориал Непелы. Гутманн победила, Пеццетта – 2-я, Йоос – 3-я, Сенюк – 4-я, Петрыкина – 8-я
714 минут назад
Самсонов об уходе от Тутберидзе: «Думаю, был сделан правильный шаг. Причин перехода было много, это личное»
2016 минут назад
Контрольные прокаты сборной России. Петросян, Горбачева, Акатьева, Муравьева, Садкова, Двоеглазова покажут короткие программы
9019 минут назадLive
Николай Угожаев: «Премьера удалась, все сделал, доволен прокатом. Завтра покажу очень красивую программу и красивый костюм»
223 минуты назад
Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Дикиджи, Кондратюк, Самсонов, Угожаев, Лутфуллин показали короткие программы
993сегодня, 10:55
Щербакова и Коляда работают на контрольных прокатах. Они задают вопросы фигуристам после выступлений
939 минут назад
Даниил Самсонов упал со всех прыжков в короткой программе на контрольных прокатах
1141 минуту назад
На контрольных прокатах почтили память комментатора Александра Гришина
454 минуты назад
Медведева и Ягудин работают ведущими на контрольных прокатах в Петербурге. Трансляция идет без комментаторов
8сегодня, 11:15
Ко всем новостям
Последние новости
Глеб Лутфуллин: «Доволен прокатом на 70%, потому что не вышел каскад»
4 минуты назад
Мемориал Непелы. Аймо, Грассль, Санчес, Риццо, Мемола, Михаил Селевко покажут произвольные программы
вчера, 21:25
Хореограф Плишкин: «На наше поколение миллениалов выпало много событий. По моим ощущениям, в 2027-м мы достигнем дна, и те, у кого останутся силы, оттолкнутся и потянут все вверх»
7вчера, 21:15
Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон, Каррейра и Пономаренко, ван Ренсбург и Штеффан, Лорьо и ле Гак покажут произвольные танцы
вчера, 20:22
Лев Лазарев: «Больно ли быть фигуристом? Не сказал бы. Скорее бывает страшно перед определенными прыжками»
вчера, 19:33
Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Баку
3вчера, 07:00
Роман Савосин: «Недоволен прокатом произвольной, оцениваю его плохо. Эмоций от медали нет никаких – задачи завоевать награду не было»
325 сентября, 18:55
Мать Илона Маска поставила лайк видео с прокатом Аделии Петросян на олимпийском отборе
625 сентября, 16:24Фото
Александра Трусова: «Собаки очень хотят познакомиться с Мишей поближе, но пока что мы их к нему осторожно подпускаем»
525 сентября, 13:40
Майя Сарафанова: «Я очень рада, что получилось наконец-то показать свой четверной лутц. Но вот над тройными надо чуть-чуть поработать»
325 сентября, 11:37