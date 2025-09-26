Лев Лазарев: «Больно ли быть фигуристом? Не сказал бы. Скорее бывает страшно перед определенными прыжками»

Лев Лазарев рассказал, что бывает страшно исполнять прыжки после падений.

– Что ты чувствуешь, когда крутишь в воздухе четыре оборота?

– Прыжок занимает очень мало времени, наверное, меньше одной секунды, а скорость крутки очень большая. Так что там ни о чем подумать не успеваешь – только понять, хорошо ли ты вытолкнулся или нет. То есть уже в отталкивании понимаешь, насколько удачным будет приземление.

– Быть фигуристом – это больно?

– Не сказал бы. Конечно, бывает, когда что-то болит, но приходится с этим справляться. В любом виде спорта, думаю, это так. Скорее бывает страшно перед определенными прыжками.

Если в технике случаются сбои и элемент не получается, падения могут быть очень жесткими. Бывает, что падаешь, но терпимо, а бывает такое, что прямо с размаху об лед. Конечно, на следующие попытки заходить после таких падений страшновато.

– В цирке есть закон: если упал при исполнении трюка, нужно обязательно сразу повторить его еще раз.

– У нас немного по-другому. Если падаешь с ровного докрученного прыжка, это одно: можно продолжать спокойно его тренировать, пока он не получится. Но если пробуешь прыгать, понимая, что скорее разобьешься, чем выедешь, попытки лучше отставить, – сказал фигурист.