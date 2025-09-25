  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Майя Сарафанова: «Я очень рада, что получилось наконец-то показать свой четверной лутц. Но вот над тройными надо чуть-чуть поработать»
3

Майя Сарафанова: «Я очень рада, что получилось наконец-то показать свой четверной лутц. Но вот над тройными надо чуть-чуть поработать»

Фигуристка Майя Сарафанова рада, что исполнила четверной лутц на соревнованиях.

Сарафанова заняла второе место на юниорском турнире памяти Сергея Гринькова в Москве, исполнив ультра-си в произвольной программе. Победу одержала София Дзепка.

«Я очень рада, что получилось наконец-то показать свой четверной лутц. Но вот над тройными надо чуть-чуть поработать. Как бы обрадовалась и чуть-чуть, можно сказать, расслабилась. Тренеры после выступления похвалили, сказали про ошибки. Ну, в принципе, довольны», – сказала Сарафанова.

«Какую оценку поставлю за выступления на турнире? Ну, по короткой – такое себе. По произвольной – достаточно неплохо. Какой опыт вынесу из этого соревнования? Идти, работать и не расстраиваться, если что-то не получается. Всегда бороться до конца и не расслабляться в середине программы. Над чем особенно буду работать в сезоне? Над четверным и над программой», – ответила Сарафанова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Майя Сарафанова
турнир памяти Гринькова
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
«Разве мы можем отменить Бетховена, Моцарта, Queen?» Депутат Свищев об инициативе по российской музыке в спорте
212 минут назад
Nebelhorn Trophy. Томоно, Бричги, Торгашев, Садовский, Франджипани покажут короткие программы
1742 минуты назадLive
Хрулев о переходе к Тутберидзе: «Высокая конкуренция в группе подталкивает, я стараюсь больше работать, быть лучше всех»
243 минуты назад
Турнир памяти Гринькова. Лазарев победил по КМС, Савосин, Федоров, Ковалев выступят с произвольными программами на взрослом турнире
53сегодня, 12:05Live
София Дзепка: «Мы не обладаем какой-то суперсекретной техникой подготовки. Постепенно пробовали внедрять второй тулуп в программу»
7сегодня, 11:23
Сихарулидзе о новом стиле формы фигуристов: «Хохломские изделия известны всему миру. Трудно удержаться от ассоциаций с золотым цветом»
4сегодня, 11:11
Бренд «Хохлома» стал экипировщиком сборной России по фигурному катанию
24сегодня, 10:50Фото
Дзепка и Стрельцова исполнили по два четверных на турнире памяти Гринькова
11сегодня, 10:17
Дарья Лебедева: «У меня уже третий старт подряд, накатываю программы. Надо больше работать над скольжением, компонентами, вращениями»
3сегодня, 10:02
Бывшая ученица Тутберидзе Александра Деева: «Благодаря характеру Этери Георгиевны и ее умению выбивать для нас лед все развивались и добивались успехов»
16сегодня, 09:52
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман, Кэлхаун и Желтышев, Хомик и Бюлоу представят ритм-танцы
1сегодня, 10:50Live
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
121 сентября, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
121 сентября, 12:16
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
2020 сентября, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
520 сентября, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
320 сентября, 19:07
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
20 сентября, 18:49
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»
1620 сентября, 18:12
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
320 сентября, 18:01
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
1120 сентября, 15:52