Майя Сарафанова: «Я очень рада, что получилось наконец-то показать свой четверной лутц. Но вот над тройными надо чуть-чуть поработать»

Фигуристка Майя Сарафанова рада, что исполнила четверной лутц на соревнованиях.

Сарафанова заняла второе место на юниорском турнире памяти Сергея Гринькова в Москве, исполнив ультра-си в произвольной программе. Победу одержала София Дзепка.

«Я очень рада, что получилось наконец-то показать свой четверной лутц. Но вот над тройными надо чуть-чуть поработать. Как бы обрадовалась и чуть-чуть, можно сказать, расслабилась. Тренеры после выступления похвалили, сказали про ошибки. Ну, в принципе, довольны», – сказала Сарафанова.

«Какую оценку поставлю за выступления на турнире? Ну, по короткой – такое себе. По произвольной – достаточно неплохо. Какой опыт вынесу из этого соревнования? Идти, работать и не расстраиваться, если что-то не получается. Всегда бороться до конца и не расслабляться в середине программы. Над чем особенно буду работать в сезоне? Над четверным и над программой», – ответила Сарафанова.