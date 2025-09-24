7

Дмитрий Чигирев: «В данный момент я не тренируюсь, занимаюсь здоровьем. С Гейниш мы больше не катаемся вместе»

Дмитрий Чигирев подтвердил, что их пара с Екатериной Гейниш распалась.

Ранее стало известно, что фигурист начал работать в тренерском штабе Ирины Смирновой.

– В данный момент я не тренируюсь, занимаюсь здоровьем, так вышло, весь прошлый сезон был с травмой, а этим летом она усугубилась.

– Ваша пара с Екатериной Гейниш распалась?

– Да, мы не катаемся вместе, – сказал Чигирев.

В 2024 году Гейниш и Чигирев перешли из России в сборную Узбекистана. В прошлом сезоне пара взяла серебро на Skate Canada, выиграли зимние Азиатские игры и получили квоту на Олимпиаду-2026 в Милане.

На ЧМ-2025 они заняли десятое место, а после сезона получили премию ISU Skating Awards как лучшие новички.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
сборная Узбекистана
пары
Екатерина Гейниш
Дмитрий Чигирев
Матч ТВ
