Дегтярев о «подкатках»: «Готовим изменения в законодательство за склонение к взиманию платы за занятия в спорте. Вплоть до уголовной ответственности»

Минспорт России будет бороться с «подкатками» спортсменов за деньги.

Об этом заявил министр спорта страны Михаил Дегтярев.

– Так называемые «подкатки», когда родители немножко начинают мотивировать тренеров. Если это добровольно – ради Бога, а вот если идет склонение к этому...

Мы сейчас готовим изменения в законодательство за склонение к взиманию платы за занятия в спорте, вплоть до уголовной ответственности. Ну, вы понимаете, есть разница. Родитель подошел к тренеру и говорит: дорогой, вечером позанимайся. Тренер идет навстречу, родитель как-то отблагодарил – хорошо. А если тренер говорит: слушай, хочешь чтобы у тебя чемпионом стал?..

– ...то без «подкаток» никуда.

– Да, без «подкаток» никуда не пойдешь! Вот тебе тариф, будешь переводить на карту или давать нам денежки. Ответственность должна быть. И мы сейчас над этим работаем.

Развитие детско-юношеского спорта – это обязанность регионов. Здесь мы с губернаторами ведем работу, чтобы главы регионов делали для себя это ключевым вопросом по развитию спорта.

Во-первых, постоянно тренерам повышали зарплату, во-вторых, следили лично за этим направлением, в-третьих, не пропускали в медиа всплесков. Если есть всплеск, значит, надо сразу кризисно заниматься этой темой, – сказал Дегтярев.

Подкатки – табу-тема и легкий заработок у фигуристов. Зачем они нужны и почему это так дорого?