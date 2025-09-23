  • Спортс
  • Донован Каррильо: «Гуменник – очень сбалансированный фигурист, у которого есть все. Я очень рад, что россияне оказались в Пекине»
2

Донован Каррильо назвал Петра Гуменника очень сбалансированным фигуристом.

21 сентября в Пекине завершился олимпийский отборочный турнир. Россиянин Гуменник одержал победу, мексиканец Каррильо занял третье место.

– Счастлив отобраться на Олимпиаду второй раз, выросло новое поколение фигуристов, круто смотреть на то, как развивается наш вид спорта, здорово, что я еще могу с ними конкурировать.

Испытываю очень много эмоций, на тренировках у меня получалось гораздо лучше, но прокат [произвольной] вышел не очень удачным. Однако я рад, что этого хватило, чтобы отобраться на Олимпиаду. Ожидание оценок было дольше, чем сама программа, ха-ха! Я старался сражаться за каждый элемент и думать о каждом балле, который я мог набрать.

– А прокат Петра Гуменника успел увидеть?

– К сожалению, у меня не было шанса увидеть прокат Петра на соревнованиях (Каррильо в это время давал интервью – прим. Спортс’’). Но я видел его на тренировке, мы были в одной группе. У него реально крутые, сильные прыжки. И высокий уровень артистизма. Я бы сказал, что он очень сбалансированный фигурист, у которого есть все.

– Следишь за российскими соревнованиями?

– Немного, но очень круто, что у вас их много и они проходят на высоком уровне. Очень рад, что россияне оказались здесь, в Пекине – их уровень высок, у них можно многому научиться. Мне хотелось бы больше общаться и взаимодействовать с ними, как и с тренерами из России, – ответил Каррильо.

Такая победа Гуменника не должна успокаивать перед Олимпиадой

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
сборная Мексики
logoсборная России
олимпийская квалификация
Донован Каррильо
logoПетр Гуменник
