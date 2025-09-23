Донован Каррильо: «Гуменник – очень сбалансированный фигурист, у которого есть все. Я очень рад, что россияне оказались в Пекине»
21 сентября в Пекине завершился олимпийский отборочный турнир. Россиянин Гуменник одержал победу, мексиканец Каррильо занял третье место.
– Счастлив отобраться на Олимпиаду второй раз, выросло новое поколение фигуристов, круто смотреть на то, как развивается наш вид спорта, здорово, что я еще могу с ними конкурировать.
Испытываю очень много эмоций, на тренировках у меня получалось гораздо лучше, но прокат [произвольной] вышел не очень удачным. Однако я рад, что этого хватило, чтобы отобраться на Олимпиаду. Ожидание оценок было дольше, чем сама программа, ха-ха! Я старался сражаться за каждый элемент и думать о каждом балле, который я мог набрать.
– А прокат Петра Гуменника успел увидеть?
– К сожалению, у меня не было шанса увидеть прокат Петра на соревнованиях (Каррильо в это время давал интервью – прим. Спортс’’). Но я видел его на тренировке, мы были в одной группе. У него реально крутые, сильные прыжки. И высокий уровень артистизма. Я бы сказал, что он очень сбалансированный фигурист, у которого есть все.
– Следишь за российскими соревнованиями?
– Немного, но очень круто, что у вас их много и они проходят на высоком уровне. Очень рад, что россияне оказались здесь, в Пекине – их уровень высок, у них можно многому научиться. Мне хотелось бы больше общаться и взаимодействовать с ними, как и с тренерами из России, – ответил Каррильо.
Такая победа Гуменника не должна успокаивать перед Олимпиадой