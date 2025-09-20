«Наш маленький, но такой большой герой». Бойкова о победе Петросян в короткой программе на олимпийском отборе
Александра Бойкова назвала Петросян «маленьким, но таким большим героем».
Накануне россиянка Аделия Петросян в нейтральном статусе выиграла короткую программу на олимпийском отборе в Пекине. 20 сентября она представит произвольную программу.
«Наш маленький, но такой большой герой», – написала чемпионка Европы в парном катании Бойкова, опубликовав фото Петросян.
Аделия Петросян – лидер олимпийского отбора. Но есть проблема
Петросян и Гуменника пора называть невидимыми атлетами. ISU неловко открещивается от них
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Бойковой
