«Наш маленький, но такой большой герой». Бойкова о победе Петросян в короткой программе на олимпийском отборе

Александра Бойкова назвала Петросян «маленьким, но таким большим героем».

Накануне россиянка Аделия Петросян в нейтральном статусе выиграла короткую программу на олимпийском отборе в Пекине. 20 сентября она представит произвольную программу.

«Наш маленький, но такой большой герой», – написала чемпионка Европы в парном катании Бойкова , опубликовав фото Петросян.

