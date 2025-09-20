10

Мексиканский фигурист Каррильо: «Я желаю добра спортсменам в России и во всем мире. Мы все заслуживаем шанса»

Донован Каррильо заявил, что фигуристы России заслуживают шанса отобраться на ОИ.

В Пекине проходит квалификационный турнир к Олимпийским играм-2026. Россиянин Петр Гуменник выиграл короткую программу (93,80), мексиканец Каррильо идет вторым (84,97).

Российские фигуристы были отстранены от международных стартов с 2022 года.

«В мире столько всего происходит, мне просто немного грустно, что решения некоторых людей могут повлиять на спорт. Я просто считаю, что для спортсменов должно быть больше ясности, потому что мы так усердно работали, чтобы попасть на эти соревнования, и мы все заслуживаем шанса.

Я желаю добра спортсменам в России и во всем мире, я просто надеюсь, что у них все хорошо и они продолжат бороться за свои мечты, потому что каждый заслуживает шанса», – сказал Каррильо.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
олимпийская квалификация
logoПетр Гуменник
Донован Каррильо
сборная Мексики
logoсборная России
