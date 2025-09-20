Глейхенгауз о Петросян: «Оценки ожидаемые. Ждать высоких компонентов на первых взрослых международных соревнованиях бессмысленно»

Даниил Глейхенгауз назвал ожидаемой оценку Аделии Петросян за короткую программу.

В Пекине проходит олимпийский квалификационный турнир. Россиянка Петросян лидирует после короткой (68,72 балла), второй идет Анастасия Губанова из Грузии (68,08), третьей – бельгийка Луна Хендрикс (66,92).

«В целом нормально, рабочий прокат, немного заставила понервничать на лутце, но сделала очень хороший потом каскад и в целом все остальные элементы очень хорошо. Оценки ожидаемые. Если бы сделала лутц чисто на плюсы, то 70–70,5 набрала бы.

Ждать высоких компонентов на первых взрослых международных соревнованиях бессмысленно. Помню, когда с Алиной (Загитовой) или Аней (Щербаковой) выходили на первые соревнования по мастерам, чуть ли не такие же компоненты в короткой программе получали – 31,50. Потом по сезону с количеством прокатов, побед компоненты росли. И к основным стартам мы вышли с такими, какие должны быть.

Но здесь у нас, к сожалению, такой возможности нет. Есть один турнир и, дай бог, второй», – сказал тренер и хореограф Глейхенгауз .

Короткую программу у мужчин выиграл Петр Гуменник (93,80).

«Справился, сделал все элементы. Нет предела совершенству, но огромный молодец для первого официального, еще и международного старта в сезоне и такого давления. Просто прекрасный прокат. Мы хотим, чтобы он боролся за самые высокие места, с самыми топовыми спортсменами.

Чуть-чуть была потеря на вращении, немного не хватило на скорости в бедуинском прыжке, и волчок со сменой ноги был не на большие плюсы – получил совсем маленькие надбавки. Для борьбы с самыми топовыми спортсменами не хочется терять нигде. Я бы хотел увидеть за такой прокат где-то 98 баллов, но мы все понимаем», – отметил Глейхенгауз.

